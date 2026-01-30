Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ χαλάρωσε την Πέμπτη ορισμένες κυρώσεις κατά της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη Βενεζουέλα, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγή εκεί, μετά την ανατροπή του προέδρου της χώρας της Νότιας Αμερικής, Νικολά Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου.

Το yπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια γενική άδεια που επιτρέπει συναλλαγές που αφορούν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, οι οποίες «είναι συνήθως απαραίτητες για την άρση, εξαγωγή, επανεξαγωγή, πώληση, μεταπώληση, προμήθεια, αποθήκευση, εμπορία, αγορά, παράδοση ή μεταφορά πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης του εν λόγω πετρελαίου, από μια καθιερωμένη οντότητα των ΗΠΑ».

Η απόφαση για την έκδοση γενικής άδειας σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο χορήγησης ατομικών εξαιρέσεων από τις κυρώσεις για εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον θα χαλαρώσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανασυγκρότησης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και σκοπεύει να διαχειρίζεται τις πωλήσεις πετρελαίου «επ’ αόριστον».

Η συμφωνία ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι ΗΠΑ και το Καράκας κατέληξαν σε μια αρχική συμφωνία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο για την εξαγωγή βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου, ‌συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών διυλιστηρίων.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες Chevron, Repsol και ENI , η διυλιστήρια Reliance Industries και ορισμένοι αμερικανοί πάροχοι πετρελαϊκών υπηρεσιών έχουν ζητήσει άδειες τις τελευταίες εβδομάδες για να επεκτείνουν την παραγωγή ή τις εξαγωγές από το μέλος του ΟΠΕΚ. Οι εταιρείες είναι συνεργάτες και πελάτες της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Ο μεγάλος αριθμός ατομικών αιτημάτων προς την αμερικανική κυβέρνηση είχε καθυστερήσει την πρόοδο των σχεδίων για την επέκταση των εξαγωγών και την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν αυτή την εβδομάδα.