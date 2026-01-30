Live Streaming: Η κλήρωση του Ολυμπιακού για τα play offs του Champions League
Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming από το MEGA News την κλήρωση για τα play offs του Champions League όπου βρίσκεται και ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Άγιαξ με 2-1 την περασμένη Τετάρτη (28/1) και τερμάτισε στη 18η θέση της League Phase του Champions League. Έτσι θα διεκδικήσει την είσοδό του στη φάση των «16» παίζοντας έναν επιπλέον γύρο στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι Πειραιώτες στην 18η θέση, μαζί με την Ντόρτμουντ στην 17η θα κληρωθούν με μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν και σε περίπτωση πρόκρισης θα βρουν στο δρόμο τους την Άρσεναλ, ή την Μπάγερν Μονάχου στους «16».
Δείτε την κλήρωση μέσω Live Streaming
Δείτε το bracket του Champions League – Το μονοπάτι που βρίσκεται ο Ολυμπιακός
Ο πρώτος αγώνας του ενδιάμεσου γύρου θα διεξαχθεί στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει το πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Να σημειωθεί πως, οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs θα προκριθούν στη φάση των 16, με την κλήρωση αυτή να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
