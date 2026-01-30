Πέντε τροφές που μας κρατούν νέους

Η αλήθεια είναι ότι η φροντίδα, η υγεία και η λάμψη του δέρματός μας ξεκινούν από το πιάτο μας. Πλήθος επιστημονικών μελετών επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή μπορεί να ενισχύσει τη νεανικότητα του δέρματος, να μειώσει τα σημάδια γήρανσης και να βελτιώσει την υφή και την ελαστικότητά του. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι κατάλληλες τροφές προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και υγιή λιπαρά, που υποστηρίζουν την υγεία της επιδερμίδας και της χαρίζουν την έξτρα λάμψη που της αξίζει.

Το δέρμα σας θα σας ευγνωμονεί: 5 κορυφαίες τροφές για να εντάξετε στα καθημερινά σας γεύματα

1. Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες δεν είναι μόνο νόστιμες και χορταστικές, αλλά και γεμάτες θρεπτικά συστατικά που ωφελούν το δέρμα. Μία μεσαία ψητή γλυκοπατάτα προσφέρει μεγάλο ποσοστό βιταμίνης C, απαραίτητης για την παραγωγή κολλαγόνου, που ενισχύει την ελαστικότητα και μειώνει τις ρυτίδες.

Επιπλέον, είναι πλούσιες σε βήτα-καροτένιο, το οποίο μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, προστατεύοντας το δέρμα από λοιμώξεις και τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Έρευνες αναφέρουν ότι η βήτα-καροτίνη μπορεί επίσης να λειτουργεί σαν εσωτερικό αντηλιακό, βοηθώντας στη φιλτράρισμα ορισμένων από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.

2. Ντομάτες

Οι ντομάτες έχουν λυκοπένιο, ένα φυσικό συστατικό που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του δέρματος από τον ήλιο. Το λυκοπένιο μπορεί επίσης να στηρίξει την παραγωγή κολλαγόνου και να μειώσει την εμφάνιση λεπτών γραμμών.

Προσοχή όμως για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα ή αλλεργία στη ντομάτα, γιατί μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες, ερεθισμό ή να επιδεινώσει προβλήματα όπως η ακμή και το έκζεμα.

3. Χυμός πορτοκαλιού

Ο χυμός πορτοκαλιού, ιδιαίτερα ο 100% φυσικός, είναι γεμάτος βιταμίνη C που ενισχύει το κολλαγόνο που είναι σημαντικός παράγοντας για σφριγηλό και υγιές δέρμα. Επίσης, αποτελείται σχεδόν κατά 90% από νερό, βοηθώντας στην ενυδάτωση του δέρματος από μέσα προς τα έξω. Ένα απλό ποτήρι χυμού με το πρωινό μπορεί να κάνει τη διαφορά στην όψη του δέρματος σας μέσα στη μέρα.

4. Κεφίρ

Το κεφίρ δεν ωφελεί μόνο το έντερο, αλλά και το δέρμα, καθώς μπορεί να το βοηθήσει να διατηρεί καλύτερα την υγρασία του. Μικρές κλίμακας μελέτες αναφέρουν ότι γυναίκες που έπιναν λίγο λιγότερο από μισό φλιτζάνι κεφίρ καθημερινά για οκτώ εβδομάδες είχαν λιγότερη ξηρότητα στο δέρμα σε σχέση με όσες δεν έπιναν. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στα γαλακτικά βακτήρια που σχηματίζονται κατά τη ζύμωση, τα οποία βοηθούν το δέρμα να συγκρατεί το νερό.

5. Σπόροι κολοκύθας

Οι σπόροι κολοκύθας είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο, ο οποίος βοηθά στην επούλωση πληγών. Επίσης, ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι η πρόσληψη ψευδάργυρου μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ακμής.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον δερματολόγο ή τον γιατρό σας πριν κάνετε αλλαγές στη διατροφή ή τη φροντίδα του δέρματός σας.

* Πηγή: Vita