05.12.2025
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
Αυτές οι δύο τροφές είναι οι πιο απολαυστικές «ασπίδες» για την καρδιά
05 Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με νέα μελέτη, το κακάο και το τσάι προστατεύουν την καρδιά από τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής.

Σύνταξη
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Κάθεστε πολλές ώρες και θέλετε να προστατεύσετε την καρδιά σας; Έχει έρθει η στιγμή να βάλετε στην διατροφή σας τροφές πλούσιες σε φλαβανόλες.

Νέα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ υποδηλώνουν ότι η τακτική κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες – όπως τσάι, μούρα, μήλα και κακάο – μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων των ανδρών από τις συνέπειες της καθιστικής ζωής, μιας σύγχρονης πρόκλησης για την υγεία.

Οι νέοι ενήλικες περνούν περίπου έξι ώρες την ημέρα καθισμένοι, ενώ είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη καθιστική στάση μειώνει την καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επισημάνει ότι ακόμη και μια μικρή μείωση της αγγειακής λειτουργίας κατά 1%, αντιστοιχεί σε 13% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές προσβολές.

Οι ερευνητές της νέας μελέτης έθεσαν ως στόχο να προσδιορίσουν εάν συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές, ιδίως τροφές πλούσιες σε φλαβανόλες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση της επιδείνωσης της αγγειακής υγείας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της αδιάκοπης καθιστικής στάσης.

Τι είναι οι φλαβανόλες και γιατί είναι σημαντικές

Οι φλαβανόλες είναι φυσικές πολυφαινόλες που βρίσκονται σε διάφορα φρούτα, στο τσάι, τους ξηρούς καρπούς και το κακάο. Έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με καρδιαγγειακά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του αγγειακού συστήματος κατά τη διάρκεια ψυχολογικού στρες.

Η μελέτη, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Journal of Physiology, βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία.

Η Δρ. Catarina Rendeiro, επίκουρη καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και κύρια συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε: «Είτε καθόμαστε στο γραφείο, είτε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, είτε στο τρένο, είτε στον καναπέ διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας τηλεόραση, όλοι περνάμε πολύ χρόνο καθισμένοι. Ακόμα και αν δεν κινούμαστε, το σώμα είναι υπό πίεση. Για αυτό είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να μετριάσουμε τις συνέπειες της παρατεταμένης καθιστικής στάσης ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων».

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε άνοδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2023, πάνω από 523 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έπασχαν από κάποια μορφή καρδιαγγειακής νόσου, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου, κοστίζοντας την ζωή 19,8 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως σε όλο τον κόσμο.

Αγγειακή λειτουργία & καρδιά

Για να διερευνήσουν αν οι φλαβανόλες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της αγγειακής λειτουργίας, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις αυτών των ενώσεων κατά τη διάρκεια μιας δίωρης καθιστικής περιόδου.

Στην δοκιμή συμμετείχαν σαράντα υγιείς νεαροί άνδρες. Είκοσι από αυτούς είχαν υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης και είκοσι είχαν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Κάθε συμμετέχων κατανάλωσε είτε ένα ρόφημα κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες είτε ένα ρόφημα κακάο με χαμηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες πριν από την έναρξη της καθιστικής περιόδου.

Οι γυναίκες δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, επειδή οι διακυμάνσεις των οιστρογόνων κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι φλαβανόλες επηρεάζουν την αγγειακή λειτουργία. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί σε μελλοντικές δοκιμές.

Πριν και μετά την καθιστική περίοδο, οι ερευνητές έλεγξαν διάφορους δείκτες αγγειακής υγείας, όπως:

  • Η λειτουργία των αρτηριών (FMD) στη μηριαία και τη βραχιόνια αρτηρία.
  • Ο ρυθμός και η ροή του αίματος σε κατάσταση ηρεμίας.
  • Η συστολική και η διαστολική πίεση.
  • Η οξυγόνωση των μυών στα πόδια.

 Οι φλαβανόλες προλαμβάνουν τη μείωση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων

Τόσο οι συμμετέχοντες με υψηλή φυσική κατάσταση όσο και εκείνοι με χαμηλή φυσική κατάσταση που κατανάλωσαν το ρόφημα με χαμηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες παρουσίασαν μείωση της FMD στις αρτηρίες των χεριών και των ποδιών τους.

Αυτοί οι συμμετέχοντες παρουσίασαν επίσης αύξηση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, καθώς και μείωση της οξυγόνωσης των μυών των κάτω άκρων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η καλή φυσική κατάσταση από μόνη της δεν φαίνεται ότι μπορεί να προστατεύσει από τις αγγειακές επιπτώσεις της παρατεταμένης καθιστικής στάσης.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες φυσικής κατάστασης που κατανάλωσαν κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες δεν παρουσίασαν μείωση της FMD στις αρτηρίες των χεριών ή των ποδιών.

Οι τροφές «ασπίδα» για την καρδιά

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, είναι πολύ εύκολο να προσθέσετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες στη διατροφή σας. Αν δεν σας αρέσει το κακάο, φρούτα όπως μήλα, δαμάσκηνα και μούρα, ξηροί καρποί, καθώς και μαύρο και πράσινο τσάι είναι όλα καλές επιλογές για την καρδιά.

Δεδομένου ότι η καθιστική ζωή αποτελεί πια συνήθεια της εποχής μας και του αυξημένου κινδύνου που μπορεί να έχει για την αγγειακή υγεία, η κατανάλωση τροφίμων, που είναι πλούσια σε φλαβανόλες, ειδικά σε συνδυασμό με τη διακοπή των περιόδων αδράνειας με έναν σύντομο περίπατο ή με το να στέκεστε όρθιοι για λίγο, θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος να «θωρακίσετε» την υγεία σας μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, καταλήγουν οι ερευνητές.

Πηγή: Vita

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
Για 200.000 πολίτες 05.12.25

Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Σήμερα η «μητέρα των μαχών»

Συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών - Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Καλά κρατεί η κόντρα του προέδρου της La Liga Χαβιέρ Τεμπάς με το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών για την αποχή των 15 δευτερολέπτων

Βάιος Μπαλάφας
