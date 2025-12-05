Αυτές οι δύο τροφές είναι οι πιο απολαυστικές «ασπίδες» για την καρδιά

Κάθεστε πολλές ώρες και θέλετε να προστατεύσετε την καρδιά σας; Έχει έρθει η στιγμή να βάλετε στην διατροφή σας τροφές πλούσιες σε φλαβανόλες.

Νέα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ υποδηλώνουν ότι η τακτική κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες – όπως τσάι, μούρα, μήλα και κακάο – μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων των ανδρών από τις συνέπειες της καθιστικής ζωής, μιας σύγχρονης πρόκλησης για την υγεία.

Οι νέοι ενήλικες περνούν περίπου έξι ώρες την ημέρα καθισμένοι, ενώ είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη καθιστική στάση μειώνει την καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επισημάνει ότι ακόμη και μια μικρή μείωση της αγγειακής λειτουργίας κατά 1%, αντιστοιχεί σε 13% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές προσβολές.

Οι ερευνητές της νέας μελέτης έθεσαν ως στόχο να προσδιορίσουν εάν συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές, ιδίως τροφές πλούσιες σε φλαβανόλες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση της επιδείνωσης της αγγειακής υγείας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της αδιάκοπης καθιστικής στάσης.

Τι είναι οι φλαβανόλες και γιατί είναι σημαντικές

Οι φλαβανόλες είναι φυσικές πολυφαινόλες που βρίσκονται σε διάφορα φρούτα, στο τσάι, τους ξηρούς καρπούς και το κακάο. Έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με καρδιαγγειακά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του αγγειακού συστήματος κατά τη διάρκεια ψυχολογικού στρες.

Η μελέτη, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Journal of Physiology, βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία.

Η Δρ. Catarina Rendeiro, επίκουρη καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και κύρια συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε: «Είτε καθόμαστε στο γραφείο, είτε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, είτε στο τρένο, είτε στον καναπέ διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας τηλεόραση, όλοι περνάμε πολύ χρόνο καθισμένοι. Ακόμα και αν δεν κινούμαστε, το σώμα είναι υπό πίεση. Για αυτό είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να μετριάσουμε τις συνέπειες της παρατεταμένης καθιστικής στάσης ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων».

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε άνοδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2023, πάνω από 523 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έπασχαν από κάποια μορφή καρδιαγγειακής νόσου, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου, κοστίζοντας την ζωή 19,8 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως σε όλο τον κόσμο.

Αγγειακή λειτουργία & καρδιά

Για να διερευνήσουν αν οι φλαβανόλες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της αγγειακής λειτουργίας, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις αυτών των ενώσεων κατά τη διάρκεια μιας δίωρης καθιστικής περιόδου.

Στην δοκιμή συμμετείχαν σαράντα υγιείς νεαροί άνδρες. Είκοσι από αυτούς είχαν υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης και είκοσι είχαν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Κάθε συμμετέχων κατανάλωσε είτε ένα ρόφημα κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες είτε ένα ρόφημα κακάο με χαμηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες πριν από την έναρξη της καθιστικής περιόδου.

Οι γυναίκες δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, επειδή οι διακυμάνσεις των οιστρογόνων κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι φλαβανόλες επηρεάζουν την αγγειακή λειτουργία. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί σε μελλοντικές δοκιμές.

Πριν και μετά την καθιστική περίοδο, οι ερευνητές έλεγξαν διάφορους δείκτες αγγειακής υγείας, όπως:

Η λειτουργία των αρτηριών (FMD) στη μηριαία και τη βραχιόνια αρτηρία.

Ο ρυθμός και η ροή του αίματος σε κατάσταση ηρεμίας.

Η συστολική και η διαστολική πίεση.

Η οξυγόνωση των μυών στα πόδια.

Οι φλαβανόλες προλαμβάνουν τη μείωση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων

Τόσο οι συμμετέχοντες με υψηλή φυσική κατάσταση όσο και εκείνοι με χαμηλή φυσική κατάσταση που κατανάλωσαν το ρόφημα με χαμηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες παρουσίασαν μείωση της FMD στις αρτηρίες των χεριών και των ποδιών τους.

Αυτοί οι συμμετέχοντες παρουσίασαν επίσης αύξηση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, καθώς και μείωση της οξυγόνωσης των μυών των κάτω άκρων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η καλή φυσική κατάσταση από μόνη της δεν φαίνεται ότι μπορεί να προστατεύσει από τις αγγειακές επιπτώσεις της παρατεταμένης καθιστικής στάσης.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες φυσικής κατάστασης που κατανάλωσαν κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες δεν παρουσίασαν μείωση της FMD στις αρτηρίες των χεριών ή των ποδιών.

Οι τροφές «ασπίδα» για την καρδιά

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, είναι πολύ εύκολο να προσθέσετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες στη διατροφή σας. Αν δεν σας αρέσει το κακάο, φρούτα όπως μήλα, δαμάσκηνα και μούρα, ξηροί καρποί, καθώς και μαύρο και πράσινο τσάι είναι όλα καλές επιλογές για την καρδιά.

Δεδομένου ότι η καθιστική ζωή αποτελεί πια συνήθεια της εποχής μας και του αυξημένου κινδύνου που μπορεί να έχει για την αγγειακή υγεία, η κατανάλωση τροφίμων, που είναι πλούσια σε φλαβανόλες, ειδικά σε συνδυασμό με τη διακοπή των περιόδων αδράνειας με έναν σύντομο περίπατο ή με το να στέκεστε όρθιοι για λίγο, θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος να «θωρακίσετε» την υγεία σας μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, καταλήγουν οι ερευνητές.

