18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Κλασικό τσάι ή matcha; Τα οφέλη που δεν γνωρίζατε
18 Σεπτεμβρίου 2025

Κλασικό τσάι ή matcha; Τα οφέλη που δεν γνωρίζατε

Το τσάι σε όλες τις εκδοχές του, από το διαχρονικά αγαπημένο κλασικό μέχρι το trending matcha, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα σε όλον τον κόσμο και για καλούς λόγους.

Vita.gr
Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Spotlight

Αν ανήκετε στους tea lovers, τότε το τσάι δεν είναι απλώς ένα ρόφημα αλλά μια κούπα ευεξίας και ηρεμίας που ενδυναμώνει, προσφέροντας γεύση, ζεστασιά και αυτοφροντίδα. Ειδικά αυτές τις μέρες που η θερμοκρασία υποχωρεί, θα αποτελέσει τον ιδανικό σύμμαχο για να ξεκινάμε κάθε μέρα δυναμικά ή για να απολαμβάνουμε μικρές στιγμές χαλάρωσης όποτε το χρειαζόμαστε.

Κλασικό τσάι ή matcha;

Το κλασικό τσάι, που προέρχεται από το φυτό Camellia sinensis, συνδέεται με μια σειρά από οφέλη, όπως η μείωση του κινδύνου διαβήτη τύπου 2, η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του εντέρου, ακόμα με την ενίσχυση της υγείας των οστών, χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε  πολυφαινόλες, οι οποίες δρουν ως αντιοξειδωτικά.

Επιπλέον τονώνει την ψυχική ευεξία, ενισχύοντας τη συγκέντρωση και συμβάλλοντας στην ανακούφιση από τους στρεσογόνους παράγοντες της καθημερινότητας, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για όσους έχουν «φορτωμένο» πρόγραμμα και αναζητούν ένα πολύτιμο boost για να φέρουν εις πέρας κάθε υποχρέωση.

Από την άλλη, το matcha συγκαταλέγεται στα πολυδύναμα superfoods, όπως το τζίντζερ, το κεφίρ, ο κουρκουμάς και τα βατόμουρα. Είναι ένα είδος πράσινου τσαγιού σε μορφή σκόνης, που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε smoothies, ροφήματα, ακόμη και σε αρτοσκευάσματα.

Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες, το matcha έχει πολλά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της τόνωσης του μεταβολισμού, της μείωσης της χοληστερόλης και της βελτίωσης της κυκλοφορίας.

Πώς θα τα φτιάξετε

Κλασικό τσάι

Για να απολαύσετε το αγαπημένο σας κλασικό τσάι, θα ξεκινήσετε βράζοντας το νερό στο βραστήρα. Εάν χρησιμοποιήσετε τσαγιέρα, καλό είναι να την προθερμάνετε ρίχνοντας μέσα λίγο ζεστό νερό από τον βραστήρα και αδειάζοντάς την. Αυτή η κίνηση θα βοηθήσει το τσάι σας να περιμένει ζεστό για περισσότερο.

Στην συνέχεια μπορείτε να βάλετε το τσάι (φακελάκι ή χύμα) στην κούπα σας και να ρίξετε το βραστό νερό, αφήνοντας το τσάι να εκχυλιστεί. Αφαιρέστε το φακελάκι ή χρησιμοποιήστε το σουρωτήρι και ανακατέψτε. Εάν χρησιμοποιήσετε τσαγιέρα, τότε απλά βάλτε το τσάι σας στην τσαγιέρα και προσθέστε το βρασμένο νερό έπειτα. Αφού το τσάι να εκχυλιστεί, μπορείτε να αφαιρέσετε τα φακελάκια ή να χρησιμοποιήσετε το σουρωτήρι και να το ανακατέψετε.

Μπορείτε να προσθέσετε μέλι, λεμόνι ή γάλα ανάλογα με το είδος του τσαγιού και την γεύση που προτιμάτε.

Matcha

Η τελετουργία για το matcha είναι ελαφρώς διαφορετική. Ξεκινήστε κοσκινίζοντας την σκόνη matcha σε ένα μπολ, ώστε να μην υπάρχουν σβόλοι. Ζεστάνετε το νερό αλλά μην το αφήσετε να βράσει, καθώς μπορεί να κάψει την σκόνη και να βγάλει πιο πικρή γεύση.

Αφού ζεσταθεί το νερό, ρίξτε το στο μπολ και ανακατέψτε είτε με τη βούρτσα από μπαμπού είτε με έναν μικρό αναδευτήρα μέχρι να δημιουργηθεί ένα αφρώδες στρώμα στην επιφάνεια.

Μπορείτε να το απολαύσετε σκέτο ή με λίγο μέλι ή γάλα, εάν θέλεις πιο γλυκιά γεύση ή να δοκιμάσεις το latte matcha.

Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

Vita.gr
Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Plus
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
16.09.25
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη
Πρώην σύζυγος αποκαλύπτει 18.09.25

Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Μια υπόθεση εξαφάνισης στην Κρήτη, αναζωπυρώνεται μετά από δύο δεκαετίες, φέρνοντας ξανά την ελπίδα για δικαιοσύνη και την οδύνη της απώλειας του νεαρού Στίβεν Κουκ

Σύνταξη
Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του
Άδοξο τέλος 18.09.25

Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Το χρυσό βραχιόλι του φαραώ έκλεψε από το Μουσείο του Καΐρου μια συντηρήτρια, που το πούλησε σε κοσμηματοπώλη. Εκείνος το έδωσε σε χυτήριο, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα χρυσά αντικείμενα.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής
Μαζική αποδοκιμασία 18.09.25

Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν «γύρισαν το κλίμα» υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Μπάσκετ 18.09.25

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι

Το ποσό των 100.000 ευρώ φέρεται να ζήτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τους ανθρώπους της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket!

Σύνταξη
Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής
Μία νέα προσέγγιση 18.09.25

Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής

Ανά τα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την προέλευση και τις ρίζες του ρατσισμού. Και όλες οι έρευνες ξεκινούν από το ίδιο απλό ερώτημα: Τι είναι τελικά ο ρατσισμός;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί
Τουρκία 18.09.25

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι τα ισραηλινά φράγματα αποτελούν μέρος της πολιτικής απομόνωσης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα το αφήσει να περάσει

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
Champions League 18.09.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Μονακό για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Αλβανία: Χάος στο κοινοβούλιο για την… Ντιέλα – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα
Κόσμος 18.09.25

Χάος στο αλβανικό κοινοβούλιο για την... Ντέλια - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα

Εξοργισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν βιβλία του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα αλλά και μπουκάλι με νερό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίασης για 15 λεπτά.

Σύνταξη
Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές

Κάθε αγωνιστική και τιμωρίες. Μετά την 3η αγωνιστική της Super League άκουσαν «καμπάνες» οι Παπαπέτρου, Ζαμπαλάς, Κατοίκος, ενώ γλίτωσαν οι Τζήλος, Τσιμεντερίδης

Βάιος Μπαλάφας
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

