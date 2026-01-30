Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Media 30 Ιανουαρίου 2026, 18:22

Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην επιτυχημένη σειρά Η γη της ελιάς. Όλα όσα θα δούμε από την Κυριακή 1 έως την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, στις 22.20, στο MEGA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

Στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς τίποτα δεν μένει πια κρυφό. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, μυστικά βγαίνουν στο φως κι ένα έγκλημα πυροδοτεί εξελίξεις που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές των ηρώων. Στα επόμενα επεισόδια της σειράς του MEGA:

Ο Κουράκος έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη προδοσία στην καριέρα του.
Ο Βαγιάκος εντοπίζεται κρεμασμένος στον ελαιώνα των Βρεττάκων.

Η χημεία ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τη Φρύνη γίνεται όλο και πιο εκρηκτική.
Ο Αντώνης πέφτει θύμα εκβιασμού για την εμπλοκή του στον φόνο της Στέλλας Καρνέζη.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 1η έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 22:20:

Επεισόδιο 77 (Κυριακή 1η Φεβρουαρίου)

Ο Κουράκος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Βαγιάκος ίσως να έδινε τόσα χρόνια πληροφορίες στον Δημοσθένη και τον υπόκοσμο. Ο Βαγιάκος, από την άλλη, φοβισμένος από τις εξελίξεις, πηγαίνει στο Δημαρχείο για να βρει την Αμαλία κι εκείνη μόλις τον βλέπει πανικοβάλλεται. Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος με τη Φρύνη βρίσκουν συνεχώς δικαιολογίες προκειμένου να συναντηθούν και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι ηλεκτρισμένη. Η Χριστιάνα κάνει νέα σκηνή στον Μιχάλη με αφορμή την απόφασή του να μετακομίσει στη Μάνη. Ο Ορέστης μπαίνει το βράδυ στο δωμάτιο της Χριστιάνας και προσπαθεί να δει το σημάδι στην πλάτη της, για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του. Μετά από έρευνα που κάνει ο Στράτος για τον Βαγιάκο, ο Κουράκος αντιλαμβάνεται ότι ο υφιστάμενός του είναι επίορκος. Η Αλεξάνδρα μιλάει στη Χριστιάνα για την πρόταση γάμου που της έκανε ο Ορέστης και η αντίδραση της κόρης της είναι ιδιαίτερα απότομη. Η Φρύνη επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του κι εκείνος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και τη φιλάει.

Επεισόδιο 78 (Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου)

Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τη Χριστιάνα, ξεκαθαρίζοντάς της ότι ο Ορέστης ήρθε στη ζωή της για να μείνει. Λίγο αργότερα, ο Ορέστης επισφραγίζει τον έρωτά τους με ένα δαχτυλίδι κι ο αρραβώνας τους επισημοποιείται. Στο μεταξύ, η Μαριλένα και η Ξένια ενώνονται σε μια μυστική συμμαχία εναντίον της Ασπασίας. Όταν το μαθαίνει ο Λυκούργος, χάνει τον έλεγχο και η οργή του απειλεί να τους τινάξει τα σχέδια στον αέρα. Η διαθήκη του Δημοσθένη ανοίγει και η αποκάλυψη του πραγματικού κληρονόμου της περιουσίας του ταράζει τα νερά. Ο Κουράκος, βασανισμένος από τις τύψεις για το σκάνδαλο με τον Βαγιάκο, φτάνει στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την παραίτηση από το Σώμα. Την ίδια ώρα, ο Βαγιάκος, πανικόβλητος, ζητά βοήθεια από την Αμαλία κι εκείνη τον φυγαδεύει, ενεργοποιώντας ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία. Σε ανύποπτη στιγμή, ο Αντώνης δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποιον που απειλεί να αποκαλύψει την εμπλοκή του στον φόνο της Στέλλας Καρνέζη και να τον καταστρέψει.

Επεισόδιο 79 (Τρίτη 3 Φεβρουαρίου)

Η Κατερίνα, μία φίλη της Στέλλας, στέλνει αποδεικτικά στοιχεία στον Αντώνη, προκειμένου να τον πείσει ότι δεν αστειεύεται κι εκείνος αναγκάζεται να ενδώσει στον εκβιασμό της. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη ζουν το παράνομο πάθος τους κι εκμυστηρεύονται αυτό που τους συμβαίνει στον Τζον και στον Στέφανο. Ο Βαγιάκος πιέζει την Αμαλία να τον βοηθήσει να φύγει στο εξωτερικό, ενώ ο Κουράκος τον ψάχνει παντού. Ο Παυλής δεν μπορεί να ξεπεράσει την κοροϊδία της Δάφνης και συνεχίζει να βρίσκει παρηγοριά στο ποτό, ενώ η Δάφνη εμπιστεύεται όλη την αλήθεια για το παρελθόν της στην Άννα. Η Χάιδω προτείνει στην Αλεξάνδρα να κάνει στη Μάνη τον γάμο της με τον Ορέστη. Ο Στέφανος μαθαίνει ότι ο πατέρας του αποφυλακίζεται σε ένα μήνα και θορυβείται. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα και βουτάει το κινητό της για να το ελέγξει. Η Μαργαρίτα βρίσκει τον Βαγιάκο κρεμασμένο στον ελαιώνα των Βρεττάκων.

Επεισόδιο 80 (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου)

Ο Παρασκευάς υποψιάζεται ότι η Φρύνη τον απατάει και προσπαθεί να το εξακριβώσει, ενώ ο Λυκούργος τον προτρέπει να σοβαρευτεί και να πάψει να την αμφισβητεί. Η Ισμήνη νιώθει μοναξιά και βρίσκει παρηγοριά στη συντροφιά της Αριάδνης. Ο Κουράκος επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος του Βαγιάκου ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το κύκλωμα και δίνει όρκο να το εξαρθρώσει. Η Αλεξάνδρα αντιλαμβάνεται ότι ο Στάθης προσπαθεί να την αποκόψει από τους Αμερικάνους και τον προειδοποιεί να αλλάξει τακτική. Η Αθηνά κι ο Τζον φτάνουν στο Σούνιο και συνειδητοποιούν ότι η Μαρία είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον γείτονα από το Βέλγιο. Η Κούλα πληρώνει αδρά τη Ρένα στη φυλακή για να προσέχει την Ασπασία, ενώ ο Λυκούργος ενημερώνει τον Μιχάλη πως θα τον καλέσει για μάρτυρα στη δίκη. Η Άννα σπάει την υπόσχεση που έδωσε στη Δάφνη και λέει στον Μανώλη όλη την αλήθεια για εκείνη και το μωρό της.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
