Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θύματα 54χρονο και τους δύο γιους του, 28 και 31 ετών, αντίστοιχα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, η Αστυνομία αναφέρει:

«Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης και επισταμένης έρευνας αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης εξιχνιάστηκε περιστατικό επίθεσης με χρήση αντικειμένων σε βάρος τριών ημεδαπών, ηλικίας 54, 28 και 31 ετών (πατέρας & υιοί), που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 21-04-2025 σε περιοχή της Θέρμης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών (3) εκ των οκτώ (8) δραστών. Πρόκειται για τρεις 22χρονους (σήμερα) άντρες (2 ημεδαπούς & 1 αλλοδαπό) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη».