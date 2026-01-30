Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση από οκτώ άτομα σε πατέρα και τους δύο γιους του
Τι συνέβη
Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θύματα 54χρονο και τους δύο γιους του, 28 και 31 ετών, αντίστοιχα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.
Αναλυτικά, η Αστυνομία αναφέρει:
«Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης και επισταμένης έρευνας αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης εξιχνιάστηκε περιστατικό επίθεσης με χρήση αντικειμένων σε βάρος τριών ημεδαπών, ηλικίας 54, 28 και 31 ετών (πατέρας & υιοί), που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 21-04-2025 σε περιοχή της Θέρμης.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών (3) εκ των οκτώ (8) δραστών. Πρόκειται για τρεις 22χρονους (σήμερα) άντρες (2 ημεδαπούς & 1 αλλοδαπό) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη».
