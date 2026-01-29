Ποιοι κάνουν μπίζνες με την ICE – Τα χρυσά συμβόλαια

Την ώρα που η μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής και της κοινωνικής αντιπαράθεσης, ένας ολόκληρος επιχειρηματικός κύκλος βλέπει τα έσοδά του να εκτοξεύονται. Κυβερνητικές υπηρεσίες, τεχνολογικοί κολοσσοί, σύμβουλοι, αερομεταφορείς και κατασκευαστικές εταιρείες μοιράζονται συμβόλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης.

Έσοδα 22 δισ. δολαρίων από κρατικά συμβόλαια

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, εταιρείες όπως η Palantir και η Deloitte έχουν αποκομίσει συνολικά πάνω από 22 δισ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο, μέσω συμβολαίων με τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην καρδιά της μεταναστευτικής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ: την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP).

Η αύξηση των κονδυλίων ξεκίνησε μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο και επιταχύνθηκε μετά την ψήφιση του λεγόμενου «big beautiful bill», που έγινε νόμος τον Ιούλιο.

Πολιτική ένταση και εκρηκτικές δαπάνες

Η ICE και η CBP βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά από τις δολοφονίες πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, γεγονότα που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και απειλές από τους Δημοκρατικούς για μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης της ICE.

Παρά το κλίμα, οι δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι συμβάσεις της ICE υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια στα δύο τρίμηνα μετά την ψήφιση του νόμου, από 1,5 δισ. στο προηγούμενο εξάμηνο. Αντίστοιχα, οι δαπάνες της CBP προς ιδιώτες αυξήθηκαν επτά φορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου του 2025.

Οι συμβάσεις της ICE υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια στα δύο τρίμηνα μετά την ψήφιση του νόμου, από 1,5 δισ. στο προηγούμενο εξάμηνο

Οι μεγάλοι ωφελημένοι: Palantir, Deloitte και Fisher Sand & Gravel

Η Palantir, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, εξασφάλισε σχεδόν 100 εκατ. δολάρια από συμβόλαια με την ICE από τον Ιανουάριο του 2025. Τον Απρίλιο υπέγραψε συμφωνία 30 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία λειτουργικού συστήματος που θα χρησιμοποιείται για την «παρακολούθηση αυτοαπέλασης», ενώ ανέλαβε και εργαλεία για τη «βελτιστοποίηση επιχειρήσεων εντοπισμού και σύλληψης παράτυπων μεταναστών».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, έχει απορρίψει τις επικρίσεις για τον ρόλο της εταιρείας, δηλώνοντας παλαιότερα ότι «θα χρησιμοποιήσει όλη του την επιρροή ώστε οι ΗΠΑ να διατηρήσουν αποτρεπτική στάση στη μετανάστευση» και αναρωτώμενος «αν είναι πραγματικά ανήθικο να έχει μια χώρα σύνορα», όπως ανέφερε στους Financial Times.

Η Deloitte, από την πλευρά της, έλαβε νέα συμβόλαια άνω των 100 εκατ. δολαρίων από ICE και CBP για συστήματα επιβολής του νόμου, αναλύσεις και υπηρεσίες διαδικτυακής έρευνας και data analytics.

Ο μεγαλύτερος ωφελημένος από την CBP είναι η Fisher Sand & Gravel, που ανήκει στον Ρεπουμπλικανό δωρητή Τόμι Φίσερ και κατασκευάζει τμήματα του τείχους στα νότια σύνορα. Από τον Ιούλιο έχει εισπράξει πάνω από 6 δισ. δολάρια.

Αερομεταφορές και cloud κολοσσοί

Το μεγαλύτερο μεμονωμένο συμβόλαιο της ICE κατέληξε στην CSI Aviation, με πάνω από 1,4 δισ. δολάρια για ναυλωμένες πτήσεις απελάσεων.

Παράλληλα, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Amazon και η Microsoft επωφελούνται έμμεσα, μέσω μεταπωλητών όπως η Dell Federal Systems. Οι υπηρεσίες cloud της Amazon αποφέρουν τουλάχιστον 75 εκατ. δολάρια, ενώ τα προϊόντα της Microsoft περίπου 93 εκατ. δολάρια.

Τον Σεπτέμβριο, η ICE ανέθεσε σε τρίτο φορέα σύμβαση ύψους 24 εκατ. δολαρίων για την παροχή «υποστήριξης φιλοξενίας» για υπηρεσίες που παρέχονται από το τμήμα cloud της Amazon. Επίσης, ανέθεσε στην Dell σύμβαση ύψους 19 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή αδειών χρήσης Microsoft για τις επιχειρήσεις.

Motorola, G4S και βρετανικές παρουσίες

Η Motorola Solutions διατηρεί συμβόλαια 21 εκατ. δολαρίων με την ICE, ενώ μεταπωλητής της εξασφάλισε επιπλέον 260 εκατ. για ασυρμάτους και μπαταρίες.

Επίσης, η βρετανική G4S έχει λάβει συμβάσεις 91 εκατ. δολαρίων για μεταφορές κρατουμένων, ενώ η Smiths Detection, θυγατρική της Smiths Group, έχει κερδίσει πάνω από 75 εκατ. δολάρια από συμβόλαια της CBP.

Αντιδράσεις εργαζομένων

Η έκρηξη των συμβολαίων έχει προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις.

Πάνω από 1.000 εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο, μεταξύ τους περισσότεροι από 100 της Google, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την ακύρωση των συνεργασιών και δημόσια καταδίκη των κυβερνητικών πρακτικών.

Πηγή: ot.gr