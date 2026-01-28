science
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI επικρίνει την ICE – «Αποκλιμάκωση» ζητά ο Τιμ Κουκ της Apple
Τεχνολογία 28 Ιανουαρίου 2026, 14:28

Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI επικρίνει την ICE – «Αποκλιμάκωση» ζητά ο Τιμ Κουκ της Apple

Ο Άλτμαν έκανε λόγο για «υπέρβαση εξουσίας», ενώ ο Κουκ ζήτησε «αποκλιμάκωση». Δεκάδες CEO υπέγραψαν επιστολή κατά της ICE μετά τους θανάτους στη Μινεσότα.

H βίαιη καταστολή των διαδηλωτών στη Μινεσότα προκαλεί την αντίδραση στελεχών της Σίλικον Βάλεϊ, με τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI να δηλώνει σε μήνυμα προς τους εργαζομένους ότι η υπηρεσία ICE «υπερέβη τα όρια» στη Μινεσότα.

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Τικ Κουκ, ο οποίος ζήτησε «αποκλιμάκωση» της κατάστασης, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που επικαλείται το Bloomberg. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple ανέφερε μάλιστα ότι συζήτησε το θέμα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Περισσότεροι από 60 διευθύνοντες σύμβουλοι αμερικανικών επιχειρήσεων υπέγραψαν το Σάββατο δήλωση με την οποία ζητούν αποκλιμάκωση της έντασης, μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ήταν μια ασυνήθιστη παρέμβαση, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται απρόθυμες να ασκήσουν κριτική στον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του.

«Αυτό που συμβαίνει με την ICE υπερβαίνει τα όρια» έγραψε ο Άλτμαν σε μήνυμα που έστειλε στους εργαζομένους της OpenAI μέσω της εφαρμογής Slack, ανέφερε στο Reuters πρόσωπο που δεν κατονομάζεται.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην απέλαση βίαιων εγκληματικών και αυτό που συμβαίνει τώρα» είπε.

«Αγαπώ τις ΗΠΑ και τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας και θα υποστηρίζω τη χώρα όπως μπορώ. Η OpenAI θα κάνει το ίδιο» δήλωσε ο Άλτμαν στο μήνυμά του, το οποίο δημοσίευσαν πρώτοι οι New York Times.

«Όμως μέρος της αγάπης για τη χώρα είναι και το αμερικανικό καθήκον να αντιστεκόμαστε στην υπέρβαση εξουσίας» συνέχισε.

Περισσότεροι από 450 εργαζόμενοι εταιρειών όπως η Google, η Meta, η OpenAI και η Salesforce υπέγραψαν το Σάββατο επιστολή, με την οποία ζητούν από τους διευθυντές τους να ακυρώσουν τα συμβόλαια με την ICE, να πιέσουν τον Λευκό Οίκο να αποσύρει τις δυνάμεις της ICE στη Μινεσότα και να μιλήσουν ανοιχτά κατά της άσκησης βίας από την υπηρεσία ελέγχου μετανάστευσης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ισχυρός ηγέτης και ελπίζω να ανταποκριθεί σε αυτή τη στιγμή για να ενώσει τη χώρα» έγραψε ο Άλτμαν.

