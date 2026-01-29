Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στο πανελλήνιο η είδηση ότι ένα βρέφος μόλις 7 ημερών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατέστη δυνατόν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Το νεογέννητο κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα

Τα ερωτήματα πολλά για το τι συνέβη στο νεογέννητο κοριτσάκι προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, τα ξημερώματα της Τετάρτης, αλλά για τον λόγο που ο πατέρας και η θεία του το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων επί της λεωφόρου Συγγρού και όχι απευθείας σε νοσοκομείο.

Οι γονείς του άτυχου βρέφους, υπήκοοι Ρουμανίας, φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι τους είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του. Έτσι απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί σχεδόν μία ώρα να το επαναφέρουν

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ο ίδιος σημείωσε ότι όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης με την έξαρση της γρίπης.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», λίγο μετά τη μεταφορά του στο ιδιωτικό ιατρείο της Καλλιθέας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν, παρ’ όλα αυτά το βρέφος κατέληξε. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απώλεσε αρχικά τον σφυγμό του. Υπενθυμίζεται ότι το νεογνό εντοπίστηκε από τους συγγενείς του στις 6:00 το πρωί, οι οποίοι – όπως είπαν – τρεις ώρες νωρίτερα το είχαν ταΐσει.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται, ωστόσο, να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.