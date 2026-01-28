Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Τετάρτης στην Καλλιθέα, όταν ένα νεογνό μόλις 7 ημερών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πατέρα και τη θεία του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συγγενείς του άτυχου βρέφους, υπήκοοι Ρουμανίας, μετέφεραν αρχικά το νήπιο σε ιατρείο επί της Λεωφόρου Συγγρού για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Εκεί εκλήθη επειγόντως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το μικρό κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το παιδί εντοπίστηκε από τους συγγενείς του στις 6:00 το πρωί, ενώ τρεις ώρες νωρίτερα το είχαν ταΐσει.
Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτυχο κοριτσάκι.
