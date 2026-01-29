Το ίδιο δρομολόγιο που είχε πάρει μετά τη δολοφονία της μητέρας του ακολουθεί και σήμερα ο 46χρονος, ο οποίος το περασμένο Σάββατο δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε επί δύο ώρες χωρίς την παρουσία δικηγόρου

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για βαρύτερο αδίκημα που τιμωρεί ο ποινικός κώδικας, αυτό της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής που τυποποιείται στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Μετά το τέλος της απολογίας του ο κατηγορούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με βάση τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του, κατέστησε την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση μονόδρομο με βάση τον νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε επί δύο ώρες για την εγκληματική πράξη που του αποδίδεται χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Έγκλημα στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία

Την περασμένη Δευτέρα, ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τού άσκησε ποινική δίωξη για το βαρύτερο αδικήματα του ποινικού κώδικα, ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναγνωρίζοντας του παράλληλα μειωμένο καταλογισμό.

Ο 46χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος είχε εκτίσει την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μετρά διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών Κορυδαλλού έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Έτσι, ο 46χρονος κατηγορούμενος νοσηλεύθηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του. Έκτοτε, κατά τις ίδιες πηγές, δεν έχει καταγραφεί κάποια παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί ταυτόχρονα με την αποφυλάκισή του.