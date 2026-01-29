«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Το fan club του Γιώργου Λάνθιμου μεγαλώνει — και αυτή τη φορά αποκτά ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Ο Tyler, the Creator δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Έλληνα σκηνοθέτη, μιλώντας πρόσφατα στο αυστραλιανό Triple J, όπου αποκάλυψε με ποιον δημιουργό θα ήθελε περισσότερο να συνεργαστεί. Η απάντηση ήρθε αβίαστα: Γιώργος Λάνθιμος.

Ο διάσημος ράπερ και παραγωγός μίλησε με σχεδόν παιδικό θαυμασμό για το έργο του σκηνοθέτη, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο» με την καλή έννοια, ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεχόταν τηλεφώνημα από εκείνον «αυτή τη στιγμή», θα τα άφηνε όλα για να δουλέψουν μαζί. Όπως είπε, δεν θα τον ενδιέφερε καν το μέγεθος του ρόλου: θα συμμετείχε ακόμη και ως κομπάρσος, απλώς για να βρίσκεται σε ένα σετ ταινίας του Λάνθιμου.

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια είχε συναντήσει τον Έλληνα δημιουργό και τότε του είχε ήδη εκφράσει την απόλυτη διαθεσιμότητά του για οποιαδήποτε συμμετοχή, όσο μικρή κι αν ήταν. «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως ο θαυμασμός του δεν είναι ούτε πρόσφατος ούτε επιφανειακός.

Κάθε άλλο: ο Tyler αποκάλυψε πως έχει δανειστεί ακόμη και τον τίτλο του «Κυνόδοντα» (Dogtooth) για παλαιότερο τραγούδι του, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του Λάνθιμου στη δουλειά του πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.

Αν και η κινηματογραφική του εμπειρία είναι περιορισμένη, ο Tyler δεν είναι εντελώς ξένος με τον κόσμο των γυρισμάτων, καθώς έχει ήδη συμμετάσχει στην ταινία «Marty Supreme». Όπως φαίνεται, πάντως, το επόμενο του όνειρο δεν έχει να κάνει με μεγάλους ρόλους ή κόκκινα χαλιά, αλλά με το να βρεθεί —έστω στο βάθος του πλάνου— σε ένα από τα παράξενα, σκοτεινά σύμπαντα του Γιώργου Λάνθιμου.