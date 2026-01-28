Έτοιμος να φύγει απ΄ το Ολντ Τράφορντ ο Μαγκουάιρ
Το συμβόλαιο του διεθνούς στόπερ με την Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι και όλα δείχνουν πως δεν θα γίνει πρόταση ανανέωσης από την αγγλική ομάδα
Η αλήθεια είναι πως ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει δεχθεί σκληρή κριτική από μεγάλη μερίδα οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και δεν ήταν λίγες οι φορές που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, για την απόκτηση του οποίου η Γιουνάιτεντ είχε πληρώσει 80 εκατ. λίρες τον Ιούλιο του 2019, δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οπαδών του αγγλικού συλλόγου αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η παρουσία του στο «θέατρο των ονείρων» συνδυάστηκε με μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το κλαμπ.
Το συμβόλαιο του 32χρονου κεντρικού αμυντικού με την αγγλική ομάδα λήγει το καλοκαίρι και τούτη την ώρα το πιθανότερο «σενάριο» είναι η αποχώρηση του Μαγκουάιρ από το Ολντ Τράφορντ.
Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο ατζέντης του παίκτη ενημέρωσε την διοίκηση του συλλόγου πως έχει ξεκινήσει συζητήσεις με ομάδας από την Ιταλία και την Τουρκία, οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του έμπειρου στόπερ.
Ο μάνατζερ του Μαγκουάιρ θέλει μια σαφή (και άμεση) απάντηση από την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά όλα δείχνουν πως οι ιθύνοντες της ομάδας δεν δείχνουν να… καίγονται για την παραμονή του Μαγκουάιρ στο «θέατρο των ονείρων».
Μέχρι στιγμής πάντως η Γιουνάιτεντ δεν έχει κάνει κάποια πρόταση στον διεθνή άσο και πολλοί ερμηνεύουν την συγκεκριμένη τακτική, ως «μήνυμα» στον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, πως δεν υπάρχει πρόθεση για ανανέωση του συμβολαίου του.
Τον περασμένο Οκτώβριο είχσαν γίνει κάποιες συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, αλλά επίσημη πρόταση δεν κατατέθηκε από τον αγγλικό σύλλογο και αυτό αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά.
Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ έχει εξαιρετική άποψη για τον Μαγκουάιρ αλλά εδώ υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ακόμα κι αν ο Κάρικ θέλει την ανανέωση της συνεργασίας με τον διεθνή στόπερ κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ότι ο παλαίμαχος μέσος θα συνεχίσει στον πάγκο της Γιουνάτεντ και μετά το καλοκαίρι.
Ο ίδιος ο Μαγκουάιρ θα ήθελε να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Γιουνάιτεντ αλλά είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το «θέατρο των ονείρων» μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.
