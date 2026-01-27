newspaper
«Discombobulator»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην απαγωγή Μαδούρο; Ή και όχι
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 22:15

«Discombobulator»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην απαγωγή Μαδούρο; Ή και όχι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται σε ένα «ηχητικό όπλο» που περιγράφει ως «discombobulator», αλλά τι εννοεί ακριβώς;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αιφνιδιαστική απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, στις 3 Ιανουαρίου, δεν προκάλεσε μόνο γεωπολιτικό σεισμό στη Λατινική Αμερική, αλλά άνοιξε και έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη χρήση «μυστικών όπλων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρέθηκε ένας παράξενος όρος που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ: discombobulator, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «αποδιοργανωτής». 

Ο όρος δεν έχει καμία επίσημη τεχνική σημασία στη στρατιωτική ορολογία, όμως παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο ως ένα όπλο που «έκανε τον εξοπλισμό να μην λειτουργεί» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Καράκας.  

Τι σημαίνει, όμως, πραγματικά αυτό; Μιλάμε για ένα νέο «ηχητικό όπλο», όπως υπαινίχθηκε ο Τραμπ, ή για μια πολιτική ετικέτα που περιγράφει γνωστές τεχνολογίες ηλεκτρονικού και κυβερνοπολέμου; 

 Οι κατηγορίες της Βενεζουέλας και το «εργαστήριο όπλων» 

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Πάντρινο Λόπεζ, κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ ότι μετέτρεψαν τη χώρα του σε «εργαστήριο όπλων». 

 Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι αμερικανικές δυνάμεις δοκίμασαν προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν σε πραγματικές συνθήκες. 

Ο Λόπεζ ανέφερε ότι 47 Βενεζουελάνοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο Καράκας, όπως και 32 Κουβανοί στρατιώτες που παρείχαν προστασία στον Μαδούρο. 

Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «όπλα που κανείς στον κόσμο δεν διέθετε», παραπέμποντας σε τεχνολογίες βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη και σε μη γνωστές μέχρι σήμερα μορφές πολέμου. 

Αν και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, εντάσσονται στο πλαίσιο της πάγιας ρητορικής της κυβέρνησης Μαδούρο, η οποία παρουσιάζει τις ΗΠΑ ως έναν αόρατο αλλά πανίσχυρο επιτιθέμενο που δοκιμάζει νέα μέσα ελέγχου και καταστολής. 

 Τι είπε ο Τραμπ για το «discombobulator» 

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δεν διέψευσε τη χρήση «μυστικών» μέσων. 

 Σε συνέντευξή του στο NewsNation, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα «ηχητικό όπλο» εναντίον των Κουβανών σωματοφυλάκων του Μαδούρο, σε μια περιοχή που χαρακτήρισε «ισχυρά οχυρωμένη». 

Λίγες ημέρες αργότερα, μιλώντας στη New York Post, ανέφερε για πρώτη φορά τον όρο «discombobulator».  

«Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι το όπλο αυτό είχε σχεδιαστεί για να απενεργοποιεί αμυντικό εξοπλισμό. 

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, αναδημοσίευσε ανάρτηση που αποδιδόταν σε Βενεζουελανό φρουρό ασφαλείας. Ο φρουρός περιέγραφε ένα «πολύ έντονο ηχητικό κύμα» που προκάλεσε αιμορραγίες από τη μύτη, εμετούς με αίμα και προσωρινή ακινητοποίηση. Ωστόσο, οι περιγραφές αυτές δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. 

 Υπάρχουν όντως «ηχητικά όπλα» στον αμερικανικό οπλοστάσιο; 

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό και πολιτικό αναλυτή Ελάιζα Μάγκνιερ, οι ΗΠΑ διαθέτουν εδώ και χρόνια συστήματα κατευθυνόμενης ακουστικής ενέργειας. Το πιο γνωστό είναι η συσκευή ακουστικής μεγάλης εμβέλειας (LRAD). 

Τα LRAD χρησιμοποιούνται για: 

  • αποτροπή πειρατείας σε πλοία, 
  • ασφάλεια στρατιωτικών βάσεων και λιμανιών, 
  • έλεγχο πλήθους και διαχείριση σημείων ελέγχου. 

Σε χαμηλή ένταση, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη μετάδοση φωνητικών εντολών σε μεγάλες αποστάσεις. Σε υψηλή ένταση, μπορούν να προκαλέσουν πόνο, ίλιγγο, ναυτία και ακόμη και βλάβες στην ακοή. 

Ωστόσο, ένα κρίσιμο σημείο είναι ότι τα LRAD δεν έχουν σχεδιαστεί για να απενεργοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ή δίκτυα επικοινωνίας. Επηρεάζουν ανθρώπους, όχι μηχανές. 

Ένα άλλο σύστημα που συχνά αναφέρεται ως «ηχητικό όπλο» είναι το Active Denial System (ADS).  

Στην πραγματικότητα, το ADS δεν χρησιμοποιεί ήχο, αλλά ενέργεια μικροκυμάτων, προκαλώντας έντονη αίσθηση θερμότητας στο δέρμα και αναγκάζοντας τους ανθρώπους να απομακρυνθούν. 

Το ADS στάλθηκε στο Αφγανιστάν το 2010, αλλά αποσύρθηκε χωρίς να χρησιμοποιηθεί σε μάχη. Και αυτό, όμως, είναι εργαλείο ελέγχου ανθρώπων, όχι εξουδετέρωσης μηχανών ή ηλεκτρονικών συστημάτων. 

 Πώς απενεργοποιούνται τα συστήματα στην πράξη 

Σύμφωνα με τον Μάγκνεςρ, αν ο εξοπλισμός της Βενεζουέλας «σταμάτησε να λειτουργεί», αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να οφείλεται σε συνδυασμό γνωστών τεχνολογιών: 

Ηλεκτρονικός πόλεμος (EW) 

Περιλαμβάνει παρεμβολή ραντάρ, μπλοκάρισμα επικοινωνιών, παραπλάνηση GPS και αισθητήρων. Στόχος είναι ο έλεγχος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και η αποδιοργάνωση της άμυνας του αντιπάλου. 

Κυβερνοεπιχειρήσεις 

Σαμποτάζ δικτύων και βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το Stuxnet (2009), που προκάλεσε φυσική ζημιά στις ιρανικές πυρηνικές φυγοκεντρικές μηχανές μέσω κακόβουλου λογισμικού. 

Όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας 

Συστήματα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος, όπως το πρόγραμμα CHAMP, που έχουν σχεδιαστεί για να απενεργοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα χωρίς ορατή καταστροφή. 

Πυρομαχικά γραφίτη 

Διασκορπίζουν αγώγιμες ίνες που προκαλούν βραχυκυκλώματα σε ηλεκτρικά δίκτυα. Έχουν συνδεθεί με μεγάλες διακοπές ρεύματος στο Ιράκ και στη Σερβία. 

 Έχουν δοκιμάσει οι ΗΠΑ νέα όπλα στο παρελθόν; 

Η χρήση νέων τεχνολογιών σε πραγματικές συγκρούσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. 

  • Το 1991, στον Πόλεμο του Κόλπου, δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα stealth αεροσκάφη και «έξυπνες» βόμβες. 
  • Το 2009, το Stuxnet αποτέλεσε το πρώτο κυβερνοφυσικό όπλο στρατηγικού επιπέδου. 
  • Το 2017, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε μάχη τη βόμβα MOAB στο Αφγανιστάν. 

Σύμφωνα με τον Magnier, όλες οι μεγάλες δυνάμεις δοκιμάζουν νέα συστήματα, συχνά μυστικά, σε τομείς όπως ο ηλεκτρονικός πόλεμος και οι κυβερνοεπιχειρήσεις. 

 Τι σημαίνει τελικά «discombobulator»; 

Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για τον όρο. Όπως σημειώνει ο Μάγκνιερ, πρόκειται πιθανότατα για έναν πολιτικό ή επικοινωνιακό όρο που περιγράφει ένα σύνολο γνωστών μη κινητικών εργαλείων. 

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι: 

  • χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός πόλεμος, 
  • υπήρξαν κυβερνοεπιθέσεις σε δίκτυα διοίκησης, 
  • στοχεύτηκαν κόμβοι επικοινωνίας και παροχής ρεύματος. 
  • υπήρχαν εσωτερικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα 

Για τους παρατηρητές επί τόπου, αυτό θα φαινόταν ως ξαφνική «δυσλειτουργία» των συστημάτων. 

 Πολιτική ρητορική ή τεχνολογική υπεροχή; 

Οι δηλώσεις Τραμπ περί «απίστευτων όπλων που κανείς άλλος δεν έχει» εντάσσονται σε μια μακρά παράδοση πολιτικής ρητορικής ισχύος.  

Αν και οι ΗΠΑ διαθέτουν πράγματι προηγμένα μέσα ηλεκτρονικού και κυβερνοπολέμου, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός νέου «ηχητικού όπλου» με τις ιδιότητες που περιγράφονται. 

Τα σωματικά συμπτώματα που φέρεται να παρουσίασαν φρουροί θα μπορούσαν να οφείλονται σε εκρήξεις, συσκευές αποπροσανατολισμού τύπου flash-bang ή στο σοκ της επίθεσης. 

 Η δύναμη των λέξεων 

Το «discombobulator» μοιάζει περισσότερο με έναν επικοινωνιακό όρο παρά με μια αποδεδειγμένη νέα τεχνολογία.  

Αν και οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρά μέσα για την απενεργοποίηση συστημάτων και την αποδιοργάνωση αντιπάλων, τίποτα δεν δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκε κάποιο πρωτοφανές «ηχητικό όπλο». 

Η υπόθεση, ωστόσο, αναδεικνύει κάτι βαθύτερο: στον σύγχρονο πόλεμο, η μάχη για την πληροφορία και την εντύπωση είναι εξίσου κρίσιμη με τη μάχη στο πεδίο.  

Και σε αυτό το επίπεδο, ο όρος «discombobulator» ίσως να είναι ήδη ένα όπλο από μόνος του. 

 

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
