science
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Για πρώτη φορά οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τη βενζίνη στην ΕΕ
Τεχνολογία 27 Ιανουαρίου 2026, 13:51

Για πρώτη φορά οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τη βενζίνη στην ΕΕ

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 51%, ενώ των υβριδικών κατά 5,8% και των απλών υβριδικών κατά 36,7%.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Παρά τις πιέσεις που δέχονται οι Βρυξέλλες για ακύρωση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, Οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα βενζινοκίνητα τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων συνέχισαν να αυξάνονται για έκτο συνεχή μήνα, με τις ταξινομήσεις στην Ευρώπη να φτάνουν σε υψηλό πέντε ετών το 2025, αν και παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα προ της πανδημίας.

Η αμερικανική Tesla συνέχισε να χάνει μερίδιο της αγοράς λόγω του ανταγωνισμού από κατασκευαστές όπως η κινεζική BYD και η γερμανική Volkswagen, δείχνουν τα στοιχεία της ένωσης αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA.

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 51%, ενώ των υβριδικών κατά 5,8% και των απλών υβριδικών κατά 36,7%.

Από κοινού, οι τρεις αυτές κατηγορίες αντιστοιχούσαν στο 67% του συνόλου των ταξινομήσεων, συγκριτικά με 57,8% τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι μηνιαίες πωλήσεις αυτοκινήτων μπαταρίας (πράσινο) ξεπέρασαν τα οχήματα βενζίνης, σύμφωνα με δεδομένα της ACEA (Reuters)

Οι μηνιαίες πωλήσεις αυτοκινήτων μπαταρίας (πράσινο) ξεπέρασαν τα οχήματα βενζίνης, σύμφωνα με δεδομένα της ACEA (Reuters)

Οι πωλήσεις στην ΕΕ, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 7,6% φτάνοντας τα 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον Δεκέμβριο. Στο σύνολο του 2025 αυξήθηκαν κατά 2,4% στα 13,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA.

Οι ταξινομήσεις της Volkswagen και της Stellantis αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 10,2% και 4,5% τον Δεκέμβριο, ενώ της Renault υποχώρησαν κατά 2,2%.

Οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 20,2, ενώ της BYD αυξήθηκαν κατά 229,7%.

Πρόσφατα, η BYD εκθρόνισε την Tesla ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτροκίνησης.

Ο ανταγωνισμός από φθηνά κινεζικά μοντέλα, καθώς και οι αμερικανικοί δασμοί, είναι τα βασικά επιχειρήματα που επικαλούνται η Γερμανία και η Ιταλία –χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία- προκειμένου να πιέσουν την ΕΕ να μην απαγορεύσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι πωλήσεις νέων οχημάτων βενζίνης και ντίζελ επρόκειτο να απαγορευτούν στην ΕΕ από το 2035, ωστόσο τον Δεκέμβριο η Κομισιόν παρουσίασε πρόταση που εγκαταλείπει την πλήρη απαγόρευση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

inWellness
inTown
Stream science
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο