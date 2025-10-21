Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης έρχονται να αλλάξουν την ηλεκτροκίνηση

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων ετοιμάζονται να λανσάρουν μπαταρίες νέας τεχνολογίας που φορτίζονται πολύ ταχύτερα και προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και ασφάλεια.

Η ιαπωνική Toyota ανακοίνωσε αυτό τον μήνα ότι μέχρι το 2028 θα έχει λανσάρει τα πρώτα μοντέλα της με μπαταρίες στερεάς κατάστασης, οι οποίες δεν περιέχουν εύφλεκτα υγρά.

Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεργάζεται με τη μεταλλευτική εταιρεία Sumitomo για να «πετύχει την πρώτη πρακτική χρήση μπαταριών στερεάς κατάστασης» στην ηλεκτροκίνηση.

Οι σημερινές μπαταρίες λιθίου αποτελούνται από δύο στερεά ηλεκτρόδια ανάμεσα στα οποία έχει παγιδευτεί σαν σάντουιτς ένα στρώμα υγρού καταλύτη, μέσα από τον οποίο περνούν τα ιόντα λιθίου.

Δεδομένου ότι ο καταλύτης είναι εύφλεκτος, η αντικατάστασή του με στερεά υλικά θα μείωνε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ένα σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας για τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα. Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης υπόσχονται επίσης υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, κάτι που σημαίνει περισσότερα χιλιόμετρα.

Για την ευρεία υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης απαιτούνται ωστόσο και αλλαγές στα ηλεκτρόδια.

Η Toyota και η Sumitomo, οι οποίες συνεργάζονται στη νέα τεχνολογία από το 2021, ανέφεραν ότι ανέπτυξαν ένα «άκρως ανθεκτικό υλικό καθόδου», το οποίο θα λειτουργεί ως ένα από τα δύο ηλεκτρόδια της νέας μπαταρίας.

Άλλες πληροφορίες για το υλικό δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Εκπρόσωπος της Sumitomo δήλωσε πάντως στο Reuters ότι η μαζική παραγωγή σχεδιάζεται να αρχίσει το 2028. «Θα δώσουμε προτεραιότητα στην Toyota και στη συνέχεια θα ανταποκριθούμε με ευελιξία στη αγοραστική ζήτηση» είπε.

Η Toyota σίγουρα δεν είναι μόνη. Άλλοι κατασκευαστές, όπως η Honda, η Nissan, η BMW και η Volkswagen ετοιμάζουν μπαταρίες στερεάς κατάστασης για τα επόμενα χρόνια, αναφέρει ο ιστότοπος Inside EVs.

Η Honda για παράδειγμα υπόσχεται για το 2030 μπαταρίες που θα προσφέρουν αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων ανά φόρτιση.

Πέρυσι, η εταιρεία ProLogium, η οποία αναπτύσσει κεραμικούς ηλεκτρολύτες, παρουσίασε το σχέδιο μιας μπαταρίας στερεάς κατάστασης που θα φορτίζεται από το 5% στο 60% σε μόλις πέντε λεπτά.