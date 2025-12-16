newspaper
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Διεθνής Οικονομία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 18:52

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να άρουν την απαγόρευση για κινητήρες εσωτερικής καύσης της ΕΕ του 2035, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από πηγές που επικαλούνται τόσο οι Financial Times, όσο και το Politico. Σύμφωνα με τα σχέδια που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να κατασκευάζουν περιορισμένο αριθμό ντιζελοκίνητοων και βενζινοκίνητων οχημάτων ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα.

Γερμανία και Ιταλία έχουν επικρίνει την απαγόρευση

Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ ήταν η πλήρης απαγόρευση κατασκευής κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035. Μέχρι εκείνη τη χρονιά θα πρέπει τα οχήματα που θα πωλούνται εντός της ΕΕ να είναι ηλεκτρικά. Αυτή η απαγόρευση ήταν βασικό τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για την προστασία του κλίματος.

Μεγάλες πιέσεις

Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, και οι χώρες που έχουν στηρίξει μεγάλο μέρος της οικονομίας τους σε αυτές, άσκησαν και ασκούν έντονες πιέσεις κατά της απαγόρευσης. Βασικό επιχείρημα είναι πως είναι αδύνατο να την τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα λόγω της αργής υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων από τους καταναλωτές, αλλά και της ανομοιογενούς υποδομής φόρτισης.

Κατασκευαστές από την BMW και τη Renault μέχρι την Stellantis έχουν υποστηρίξει ότι ο ρυθμός της μετάβασης ήταν πιο αργός από τον αναμενόμενο. Επίσης ότιη βιομηχανία βρίσκεται υπό πρόσθετη πίεση, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα αποφέρουν λιγότερα κέρδη από τα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το ΕΛΚ έχει πιέσει σκληρά για ανατροπή της απαγόρευσης – η ακροδεξιά έχει κάνει εκστρατεία

Κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας, έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην απαγόρευση. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υποστηρίζει τη χαλάρωσή της. «Η πραγματικότητα είναι ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατομμύρια αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε όλο τον κόσμο το 2035, το 2040 και το 2050», είπε.

Άλλες χώρες, που διαθέτουν επίσης αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η Ισπανία και η Γαλλία έχουν υποστηρίξει την επιβολή της απαγόρευσης στην Ένωση. Σε κοινό έγγραφο τον Οκτώβριο, το Παρίσι και η Μαδρίτη δήλωσαν ότι η προτεινόμενη κίνηση «δεν πρέπει να αμφισβητηθεί» και ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας «θα είναι ηλεκτρικό». Ωστόσο, τάχθηκαν υπέρ κάποιας ευελιξίας, όπως οι «υπερπιστώσεις» για αυτοκίνητα που κατασκευάζονται με ευρωπαϊκά υλικά. Στόχος τους, να μειωθεί η πίεση στη βιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει και αθρόα εισαγωγή φθηνών κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων και τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Οι πιέσεις ΕΛΚ και ακροδεξιάς

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει μια συμφωνία που ανακοίνωσε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Στις 11 Δεκεμβρίου, δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης είχε ανατραπεί, με τον στόχο για το 2035 για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 100% σε μόλις 90%.

Το ΕΛΚ έχει πιέσει σκληρά για την ανατροπή της απαγόρευσης. Και η ακροδεξιά έχει επίσης κάνει εκστρατεία για το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη μία συμμαχία ΕΛΚ-Ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει τις αλλαγές. Συνεπώς, θα μπορούν να πιέσουν για ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αρχικής απαγόρευσης.

Τι προτείνει η Κομισιόν

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αναθεώρηση του νόμου που θα προτείνει η Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα μπορούν να μειώσουν κατά 90% τις εκπομπές αερίων από 100%, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση πράσινου χάλυβα για την παραγωγή οχημάτων. Το μπλοκ μπορεί επίσης να επιτρέψει στα ηλεκτρικά οχήματα να χρησιμοποιούν επεκτάσεις αυτονομίας -μικρούς κινητήρες εφεδρικού καυσίμου- οι οποίοι προηγουμένως είχαν οριστεί να απαγορευτούν από το 2035.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico, oι αυτοκινητοβιομηχανίες θα έχουν τη δυνατότητα να συνενώσουν κεφάλαια για τη νομοθεσία του 2035. Και αν μια μάρκα δεν πληροί τον στόχο του 90% μπορεί να αγοράσει πιστώσεις από μια αυτοκινητοβιομηχανία που θα έχει υπερβεί τους στόχους της. Το σύστημα συνένωσης είναι μια επικερδής επιχείρηση για τους κατασκευαστές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Tesla.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόκειται για αίτημα που διατύπωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οι βιομηχανίες που παράγουν τα μικρά αυτοκίνητα θα λάβουν συντελεστή 1,3 στους υπολογισμούς του στόχου, πράγμα που σημαίνει ότι εάν μια αυτοκινητοβιομηχανία πουλήσει 10 από τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα, θα λάβει την πίστωση εκπομπών 13 αυτοκινήτων.

Ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν οι αντισταθμίσεις και ποιο ποσοστό καυσίμων ή χάλυβα θα πρέπει να καταναλώνεται στην παραγωγή βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Τι λένε οι περιβαλλοντικές ομάδες

Οι περιβαλλοντικές ομάδες έχουν υποστηρίξει ότι η άρση της απαγόρευσης του 2035 τώρα θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ της Δύσης και της Κίνας, η οποία οδήγησε στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Σιμόνε Ταλιαπέτρα, ανώτερη συνεργάτιδα της δεξαμενής σκέψης Bruegel, «η άρση της απαγόρευσης θα ήταν ένα μεγάλο λάθος για την Ευρώπη».

«Δεν θα βοηθούσε ιδιαίτερα τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον της βιομηχανίας», δήλωσε τους Financial Times. Επιπλέον, είπε, «θα υπονόμευε σοβαρά ό,τι έχει απομείνει από τη φήμη της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη στην κλιματική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο Γουίλιαμ Τοντς, εκτελεστικός διευθυντής της πράσινης ΜΚΟ Transport & Environment, δήλωσε στο Politico: «Η ΕΕ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο όταν το επόμενο παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει. Κάθε ευρώ που εκτρέπεται σε plug-in υβριδικά είναι ένα ευρώ που δεν δαπανάται σε ηλεκτρικά οχήματα, ενώ η Κίνα τρέχει μπροστά».

