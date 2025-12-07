Προς αλλαγή του κανονισμού για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης – Πότε αναμένονται ανακοινώσεις

Ένα νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα, ενδέχεται να ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η ανακοίνωση μιας αποδυναμωμένης έκδοσης του κανονισμού για την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035.

Μέχρι στιγμής, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να ανακοινώσουν το πακέτο στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά ο επίτροπος μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το πακέτο ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι τον Ιανουάριο.

Η πηγή ανέφερε ότι η 16η Δεκεμβρίου ήταν ο στόχος, αλλά ότι η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τη νέα ημερομηνία, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τη γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel Background, αναφέρει το Reuters.

Τι ζητούν έξι χώρες της ΕΕ

Έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετριάσει την προγραμματισμένη απαγόρευση της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης -που έχει προγραμματιστεί για το 2035- ενόψει της έκδοσης ενός νέου πακέτου μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία την επόμενη εβδομάδα.

Οι χώρες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει την πώληση υβριδικών αυτοκινήτων ή οχημάτων που κινούνται με άλλες, υπάρχουσες ή μελλοντικές τεχνολογίες «που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον στόχο της μείωσης των εκπομπών» μετά το 2035, όπως φαίνεται από κοινή επιστολή που είδε το Reuters την Παρασκευή.

Η επιστολή υπογράφηκε από τους πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας.

Ζήτησαν επίσης να συμπεριληφθούν στο σχέδιο καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμα καύσιμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις μεταφορές.

Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως η χαλάρωση της ουσιαστικής απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035. Η ανακοίνωση του «πακέτου» προγραμματιζόταν να δημοσιευθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

«Μπορούμε και πρέπει να επιδιώξουμε τον κλιματικό μας στόχο με αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να καταστρέφουμε την ανταγωνιστικότητά μας, καθώς δεν υπάρχει τίποτα πράσινο σε μια βιομηχανική έρημο», ανέφεραν οι πρωθυπουργοί στην επιστολή τους.

