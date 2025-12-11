newspaper
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2025 | 22:36

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την ανατροπή της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης φέρεται να έχει αποφασίσει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταδίδει η εφημερίδα BILD, η οποία φιλοξενεί σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU).

Σύμφωνα με τον κ. Βέμπερ, τα σχέδια για απαγόρευση της νέας ταξινόμησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035 έχουν αποσυρθεί. Αντ’ αυτών, θα υπάρχουν πιο ευέλικτοι κανόνες για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών CO2.

«Για τις νέες ταξινομήσεις από το 2035 και μετά, για τους στόχους στόλου των κατασκευαστών αυτοκινήτων, θα είναι πλέον υποχρεωτική η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% αντί για 100%, ενώ και μετά το 2040 δεν θα είναι υποχρεωτική η μείωση κατά 100%», δήλωσε ο κ. Βέμπερ και επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τη σχετική πρόταση την επόμενη εβδομάδα.

Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ εγκρίνουν την εισήγηση, «αυτό θα σημάνει και το τέλος της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης», επισήμανε ο βαυαρός χριστιανοκοινωνιστής.

Μελόνι, Τουσκ και Μερτς υπέρ της ανατροπής της απόφασης

Το προηγούμενο σχέδιο της ΕΕ, όριζε ότι από το 2035 και μετά δεν θα επιτρεπόταν στην ΕΕ η ταξινόμηση νέων αυτοκινήτων τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών.

Έπειτα ωστόσο από τις επίμονες αντιδράσεις τόσο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και της γερμανικής κυβέρνησης, είχε αυξηθεί η πίεση στην κατεύθυνση της χαλάρωσης των συγκεκριμένων κανόνων.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ την ίδια θέση είχαν στηρίξει σε δική τους επιστολή οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των αυτοκινητοβιομηχανιών

«Εκπληρώνουμε έτσι τις δύο πιο σημαντικές υποσχέσεις μας: Παραμένουμε στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Αλλά διασφαλίζουμε και την τεχνολογική ουδετερότητα. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα για ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία και διασφαλίζει δεκάδες χιλιάδες βιομηχανικές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Με το βλέμμα μάλιστα στο πάγιο αίτημα της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) να ακυρωθεί η ευρωπαϊκή απόφαση για κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, υπογράμμισε ότι για το ΕΛΚ το αυτοκίνητο παραμένει ένα σύμβολο πολιτισμού και όχι ένα ιδεολογικό αντικείμενο διαμάχης, η οποία στο τέλος ωφελεί τα ακροδεξιά κόμματα».

Την ικανοποίησή του για τη φερόμενη αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε ήδη ο διευθύνων σύμβουλος της BMW Όλιβερ Τσίπζε, ο οποίος σε δήλωσή του στην BILD έκανε λόγο για «ισχυρό μήνυμα» και «ένα πρώτο βήμα προς μια βιώσιμη λύση για το CO2 στην ΕΕ, με αναγνώριση των πραγματικοτήτων της αγοράς και διασφάλιση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας».

Economy
Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11.12.25

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25

Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Σύνταξη
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
Conference League 11.12.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
