Επίσημη διαδικασία διερεύνησης για πρακτικές συστηματικής παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας για τα κατοικίδια εκκινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βάρος της Ελλάδας. Ειδικότερα, στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν μπαίνουν εκτεταμένα φαινόμενα «νομιμοποίησης» εμπορικών μεταφορών υπό τον μανδύα των δήθεν φιλοζωικών υιοθεσιών.

Οι έρευνες της Κομισιόν εστιάζουν σε εκτεταμένα φαινόμενα παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας για ζώα συντροφιάς

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΖΟΣΟΕΛ) όσον αφορά τις δύο σημαντικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο επίσημος φάκελος που ανοίγει η Κομισιόν έπειτα από τεκμηριωμένη καταγγελία της ΟΖΟΣΟΕΛ, αλλά και η καταδικαστική απόφαση Δικαστηρίου της Πάτρας για υπόθεση μεταφοράς 36 αδέσποτων ζώων – αναγνωρίζοντας πλήρως τον παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητας – σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας και έναν αυστηρότερο έλεγχο στο πεδίο της ζωοπροστασίας.

Κατοικίδια: Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΖΟΣΟΕΛ

«Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΖΟΣΟΕΛ) ανακοινώνει δύο καίριες εξελίξεις που μεταβάλλουν ουσιαστικά το τοπίο στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων συντροφιάς, θέτοντας τέλος σε ένα καθεστώς πολυετούς ατιμωρησίας.

»1. Επίσημη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πρόσφατα, ο φορέας μας κατέθεσε τεκμηριωμένη καταγγελία κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων – DG SANTE).

»Η καταγγελία αφορά τη συστηματική αποτυχία των αρμόδιων ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν το ενωσιακό πλαίσιο για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και την πλήρη έλλειψη ουσιαστικών κυρώσεων σε μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους που εμπλέκονται στη μαζική διακίνηση ζώων, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

»Μετά την πρωτοκόλληση της υπόθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκινεί επίσημη διαδικασία διερεύνησης για πρακτικές συστηματικής παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας. Η έρευνα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στα εκτεταμένα φαινόμενα «νομιμοποίησης» εμπορικών μεταφορών υπό τον μανδύα των δήθεν «φιλοζωικών υιοθεσιών».

»2. Ιστορική καταδικαστική απόφαση στην Πάτρα: Σε πλήρη επιβεβαίωση των θέσεων της Ομοσπονδίας μας, το Δικαστήριο της Πάτρας εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για την πολύκροτη υπόθεση παράνομης μεταφοράς 36 αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

»Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «μη εμπορικού σκοπού» και αναγνώρισε την πραγματική φύση της δραστηριότητας, κρίνοντας ότι:

• Η μαζική μεταφορά ζώων χωρίς τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά και χωρίς καταχώριση στο σύστημα TRACES, συνιστά παράνομη πράξη.

• Η απουσία καταγραφής και σήμανσης των ζώων, καθώς και η χρήση ψευδών στοιχείων, εικονικών ιδιοκτητών και «αχυρανθρώπων» για την παράκαμψη των ελέγχων, αποτελούν διακεκριμένη μορφή παραβίασης της νομοθεσίας.

»3. Το μήνυμα είναι σαφές: Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα και ισχυρή δικαίωση των πολυετών προσπαθειών της Ομοσπονδίας μας.

Σε συνδυασμό με την παράλληλη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποστέλλεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η περίοδος της ανοχής τελείωσε. Η επίκληση της «φιλοζωίας» δεν δύναται πλέον να λειτουργεί ως άλλοθι για παραβατικές πρακτικές, φοροδιαφυγή και σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.

»Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων είναι απολύτως σαφείς και θα εφαρμοστούν στη χώρα μας, είτε μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης είτε μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών.

»Η Ομοσπονδία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον νομικό σύμβουλό της, κ. Νικόλαο Κυριακόπουλο, Δικηγόρο Πατρών, για την άρτια εκπροσώπηση της ΟΖΟΣΟΕΛ στη δίκη της Πάτρας. Η βαθιά νομική του κατάρτιση, η μαχητικότητά του και η συστηματική προάσπιση των θέσεών μας συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας απόφασης-σταθμού, με ευρύτερη σημασία για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την τήρηση της νομιμότητας».