Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ελλάδα 10 Δεκεμβρίου 2025

Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Spotlight

Επίσημη διαδικασία διερεύνησης για πρακτικές συστηματικής παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας για τα κατοικίδια εκκινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βάρος της Ελλάδας. Ειδικότερα, στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν μπαίνουν εκτεταμένα φαινόμενα «νομιμοποίησης» εμπορικών μεταφορών υπό τον μανδύα των δήθεν φιλοζωικών υιοθεσιών.

Οι έρευνες της Κομισιόν εστιάζουν σε εκτεταμένα φαινόμενα παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας για ζώα συντροφιάς

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΖΟΣΟΕΛ) όσον αφορά τις δύο σημαντικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο επίσημος φάκελος που ανοίγει η Κομισιόν έπειτα από τεκμηριωμένη καταγγελία της ΟΖΟΣΟΕΛ, αλλά και η καταδικαστική απόφαση Δικαστηρίου της Πάτρας για υπόθεση μεταφοράς 36 αδέσποτων ζώων – αναγνωρίζοντας πλήρως τον παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητας – σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας και έναν αυστηρότερο έλεγχο στο πεδίο της ζωοπροστασίας.

Κατοικίδια: Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΖΟΣΟΕΛ

«Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΖΟΣΟΕΛ) ανακοινώνει δύο καίριες εξελίξεις που μεταβάλλουν ουσιαστικά το τοπίο στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων συντροφιάς, θέτοντας τέλος σε ένα καθεστώς πολυετούς ατιμωρησίας.

»1. Επίσημη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πρόσφατα, ο φορέας μας κατέθεσε τεκμηριωμένη καταγγελία κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων – DG SANTE).

»Η καταγγελία αφορά τη συστηματική αποτυχία των αρμόδιων ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν το ενωσιακό πλαίσιο για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και την πλήρη έλλειψη ουσιαστικών κυρώσεων σε μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους που εμπλέκονται στη μαζική διακίνηση ζώων, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

»Μετά την πρωτοκόλληση της υπόθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκινεί επίσημη διαδικασία διερεύνησης για πρακτικές συστηματικής παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας. Η έρευνα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στα εκτεταμένα φαινόμενα «νομιμοποίησης» εμπορικών μεταφορών υπό τον μανδύα των δήθεν «φιλοζωικών υιοθεσιών».

»2. Ιστορική καταδικαστική απόφαση στην Πάτρα: Σε πλήρη επιβεβαίωση των θέσεων της Ομοσπονδίας μας, το Δικαστήριο της Πάτρας εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για την πολύκροτη υπόθεση παράνομης μεταφοράς 36 αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

»Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «μη εμπορικού σκοπού» και αναγνώρισε την πραγματική φύση της δραστηριότητας, κρίνοντας ότι:
• Η μαζική μεταφορά ζώων χωρίς τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά και χωρίς καταχώριση στο σύστημα TRACES, συνιστά παράνομη πράξη.
• Η απουσία καταγραφής και σήμανσης των ζώων, καθώς και η χρήση ψευδών στοιχείων, εικονικών ιδιοκτητών και «αχυρανθρώπων» για την παράκαμψη των ελέγχων, αποτελούν διακεκριμένη μορφή παραβίασης της νομοθεσίας.

»3. Το μήνυμα είναι σαφές: Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα και ισχυρή δικαίωση των πολυετών προσπαθειών της Ομοσπονδίας μας.

Σε συνδυασμό με την παράλληλη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποστέλλεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η περίοδος της ανοχής τελείωσε. Η επίκληση της «φιλοζωίας» δεν δύναται πλέον να λειτουργεί ως άλλοθι για παραβατικές πρακτικές, φοροδιαφυγή και σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.

»Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων είναι απολύτως σαφείς και θα εφαρμοστούν στη χώρα μας, είτε μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης είτε μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών.

»Η Ομοσπονδία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον νομικό σύμβουλό της, κ. Νικόλαο Κυριακόπουλο, Δικηγόρο Πατρών, για την άρτια εκπροσώπηση της ΟΖΟΣΟΕΛ στη δίκη της Πάτρας. Η βαθιά νομική του κατάρτιση, η μαχητικότητά του και η συστηματική προάσπιση των θέσεών μας συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας απόφασης-σταθμού, με ευρύτερη σημασία για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την τήρηση της νομιμότητας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες» στην υπόθεση Novartis
Υπόθεση Novartis 10.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες»

«Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς» υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δίκη για την υπόθεση Novartis στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Σύνταξη
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
Νέος Κόσμος 10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Αγρότες: 4ωρος αποκλεισμός από τρακτέρ και καΐκια του λιμανιού του Βόλου
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25

Πολύωρος αποκλεισμός του λιμανιού Βόλου από αγρότες και αλιείς - Αποχώρησαν τα τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
