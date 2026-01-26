Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στα Βριλήσσια πραγματοποιεί ο Δήμος, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημερωτική ανάρτηση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για ασφαλέστερους δρόμους, προχώρησε στην τοποθέτηση ραντάρ ένδειξης ταχύτητας σε σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρούνται αυξημένες ταχύτητες και συχνές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα ραντάρ τοποθετήθηκαν στην οδό Ολύμπου και στην οδό Μπακογιάννη, στο ύψος του Πάρκου Μίκης Θεοδωράκης, δρόμους με έντονη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, αλλά και συχνή παρουσία παιδιών, οικογενειών και αθλούμενων πολιτών.

Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης τονίζει ότι στόχος δεν είναι η τιμωρία, αλλά η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση των οδηγών, ώστε να καλλιεργηθεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας και σεβασμού στον αστικό χώρο.

Ο εφιάλτης της ηχορύπανσης

Ωστόσο -με αφορμή την καλή πρωτοβουλία του Δήμου Βριλησσίων- για πολλούς κατοίκους της Αττικής έφτασε ίσως και η στιγμή τα συγκεκριμένα μέτρα να επεκταθούν, με ραντάρ που δεν θα ελέγχουν μόνο την ταχύτητα, αλλά και την ηχορύπανση. Τα οχήματα με σπασμένες ή πειραγμένες εξατμίσεις προκαλούν καθημερινά σοβαρή όχληση, με τον εκκωφαντικό θόρυβο να δοκιμάζει τα όρια αντοχής των πολιτών και «κοντεύει να στείλει τον κόσμο στα νοσοκομεία».

Η αντιμετώπιση της ηχορύπανσης αποτελεί πλέον ζήτημα ποιότητας ζωής και δημόσιας υγείας, που πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να μπει δυναμικά στο ίδιο πλαίσιο παρεμβάσεων για μια πιο ανθρώπινες και βιώσιμες πόλεις. Επίσης, μιλώντας για οδική ασφάλεια συνολικά, είναι καιρός να δοθούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε να αποκατασταθούν όλοι οι δρόμοι που έχουν λακκούβες και ολισθηρό οδόστρωμα, διότι συντελούν με την σειρά τους στα ατυχήματα.

