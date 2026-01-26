view
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 26 Ιανουαρίου 2026, 08:55
Eνσωμάτωση

ΗΠΑ: Σαρώνει η χειμερινή καταιγίδα – 11 νεκροί, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Υπολογίζεται ότι περίπου 157 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν λάβει προειδοποιήσεις να προστατευτούν από τη χειμερινή καταιγίδα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω των πιο χαμηλών θερμοκρασιών του φετινού χειμώνα στις ΗΠΑ, καθώς η χειμερινή καταιγίδα συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα.

Οι Αρχές του Τενεσί ανέφεραν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί στο Κάνσας, στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στο Μίσιγκαν.

Συναγερμός από την χειμερινή καταιγίδα στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους καθώς οι θερμοκρασίες κατέρρεαν το Σάββατο, αν και τα αίτια των θανάτων τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και μακριά από τους δρόμους: «Θέλουμε κάθε Νεοϋορκέζος να τα καταφέρει να περάσει αυτή την καταιγίδα». Δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία που συνδέεται με την καταιγίδα στην κομητεία Κάντο της Λουιζιάνα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Χωρίς ρεύμα

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, σχολεία και πανεπιστήμια ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα της Δευτέρας θα ακυρωθούν ή θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές που άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας είναι από εκείνες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μπορεί να πέσουν μέχρι και 20 με 30 εκατοστά χιόνι μέσα στις επόμενες ώρες και ως αύριο.

Στις επόμενες ώρες, δυνατά χιόνια και κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσουν και την Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη.

Η παγωμένη βροχή και οι χιονοπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν έως τη Δευτέρα, ακολουθούμενες από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «επικίνδυνες επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις υποδομές» για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Ακυρώσεις πτήσεων

Παράλληλα, η κακοκαιρία παρέλυσε τις μετακινήσεις, καθώς η Κυριακή 25.10.2026 καταγράφηκε ως η χειρότερη ημέρα ακυρώσεων πτήσεων από την περίοδο της πανδημίας, με περισσότερες από 17.000 πτήσεις να έχουν ματαιωθεί συνολικά.

Σχολεία σε μεγάλες πόλεις ακύρωσαν τα μαθήματα ή πέρασαν σε τηλεκπαίδευση για τη Δευτέρα.

Στα βορειοανατολικά, έντονες χιονοπτώσεις και χιονόπτωση πλήττουν τον πολυσύχναστο διάδρομο του Interstate 95, με πόλεις όπως η Βοστώνη να προετοιμάζονται για τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού των τελευταίων ετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

inWellness
inTown
Stream view
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26 Upd: 08:57

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
ΠΑΣΟΚ 26.01.26

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Ο Δήμος Βριλησσίων ενισχύει την οδική ασφάλεια με ραντάρ ένδειξης ταχύτητας. Μένει να βρεθεί και ένας τρόπος να προστατευτούν οι κάτοικοι της Αττικής και από την ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα με «σπασμένες» εξατμίσεις.

Σύνταξη
Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές

«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο