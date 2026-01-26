ΗΠΑ: Σαρώνει η χειμερινή καταιγίδα – 11 νεκροί, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων
Υπολογίζεται ότι περίπου 157 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν λάβει προειδοποιήσεις να προστατευτούν από τη χειμερινή καταιγίδα
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω των πιο χαμηλών θερμοκρασιών του φετινού χειμώνα στις ΗΠΑ, καθώς η χειμερινή καταιγίδα συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα.
Οι Αρχές του Τενεσί ανέφεραν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί στο Κάνσας, στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στο Μίσιγκαν.
Συναγερμός από την χειμερινή καταιγίδα στη Νέα Υόρκη
Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους καθώς οι θερμοκρασίες κατέρρεαν το Σάββατο, αν και τα αίτια των θανάτων τους παραμένουν υπό διερεύνηση.
Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και μακριά από τους δρόμους: «Θέλουμε κάθε Νεοϋορκέζος να τα καταφέρει να περάσει αυτή την καταιγίδα». Δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία που συνδέεται με την καταιγίδα στην κομητεία Κάντο της Λουιζιάνα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.
CRIPPLING ICE STORM triggers power outages across Oxford, Mississippi. Power flashes lighting up the sky, trees and power lines covered with nearly an inch of ice, and 12-18 more hours of even heavier freezing rain to go
— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 25, 2026
Χωρίς ρεύμα
Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, σχολεία και πανεπιστήμια ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα της Δευτέρας θα ακυρωθούν ή θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.
Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές που άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας είναι από εκείνες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μπορεί να πέσουν μέχρι και 20 με 30 εκατοστά χιόνι μέσα στις επόμενες ώρες και ως αύριο.
Tennessee and the damages in Nashville
— TVOAINEWS (@TvoaiNews) January 26, 2026
Στις επόμενες ώρες, δυνατά χιόνια και κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσουν και την Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη.
Η παγωμένη βροχή και οι χιονοπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν έως τη Δευτέρα, ακολουθούμενες από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «επικίνδυνες επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις υποδομές» για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.
⚡ More than 428,000 Americans left without power due to a snowstorm
A powerful winter storm has slammed the United States, forcing airlines to cancel over 16,000 flights over the past four days.
A state of emergency has been declared in at least 22 states. Meteorologists warn… https://t.co/VAg8w3lW8P pic.twitter.com/3t9tgY2Fot
— NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2026
Ακυρώσεις πτήσεων
Παράλληλα, η κακοκαιρία παρέλυσε τις μετακινήσεις, καθώς η Κυριακή 25.10.2026 καταγράφηκε ως η χειρότερη ημέρα ακυρώσεων πτήσεων από την περίοδο της πανδημίας, με περισσότερες από 17.000 πτήσεις να έχουν ματαιωθεί συνολικά.
Σχολεία σε μεγάλες πόλεις ακύρωσαν τα μαθήματα ή πέρασαν σε τηλεκπαίδευση για τη Δευτέρα.
🇺🇸 CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS
Winter storm turned Dallas into a snowy playground.
These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it’s a rally.
Source: @Tesla pic.twitter.com/rFTVgzZEv0
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2026
Στα βορειοανατολικά, έντονες χιονοπτώσεις και χιονόπτωση πλήττουν τον πολυσύχναστο διάδρομο του Interstate 95, με πόλεις όπως η Βοστώνη να προετοιμάζονται για τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού των τελευταίων ετών.
