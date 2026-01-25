ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική καταιγίδα Fern πλήττει το μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ, με χιόνια, παγωμένη βροχή και χιονόνερο. Τα καιρικά φαινόμενα, μαζί με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό, ακόμη και σε πολιτείες του Νότου, έχουν γίνει αιτία ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, έχουν παραλύσει η εναέρια και οδική κυκλοφορία από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χαμηλές θερμοκρασίες, και τα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες. Προβλέπεται χιονόπτωση από την κοιλάδα του Οχάιο μέχρι τα βορειοανατολικά, ενώ «καταστροφική συσσώρευση πάγου» απειλούσε από την κοιλάδα του Κάτω Μισισιπή μέχρι τον Μεσοατλαντικό και τα νοτιοανατολικά.

People are getting stuck left and right on I-70 on the east side of Indianapolis. We’ve seen people digging out and a state trooper helping push someone free. Not a good idea to be driving right now if you don’t absolutely need to. #inwx pic.twitter.com/oROUUQOltR — Max Lewis (@MaxLewisTV) January 25, 2026



Η κακοκαιρία, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι, επηρεάζει περιοχές από το Νέο Μεξικό, το Τέξας, μέχρι τη Νέα Αγγλία. Τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές έχουν κηρύξει 17 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επτά νεκροί

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που πέθαναν βρέθηκαν έξω, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα το Σάββατο. Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο Μαμντάνι παρακάλεσε τους Νεοϋορκέζους να παραμείνουν μέσα όσο διαρκεί η κακοκαιρία: «Θέλουμε κάθε Νεοϋορκέζος να τα βγάλει πέρα σε αυτή την καταιγίδα».

As I have said, there is no task too big or no job too small. ⁰⁰Happy to lend a hand and help out New Yorkers. Stay safe! https://t.co/U33Gob7bFU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026



Επίσης, δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία που σχετίζεται με την καταιγίδα στην ενορία Κάντο στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με το κρατικό υγειονομικό τμήμα εκεί.

Για λόγους ασφαλείας, στις περισσότερες περιοχές, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα στα σχολεία θα ακυρωθούν ή θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως τη Δευτέρα.

Θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία προετοιμαζόταν για τη μεγαλύτερη περίοδο ψύχους και τα υψηλότερα σύνολα χιονιού εδώ και χρόνια. Οι κοινότητες κοντά στα καναδικά σύνορα έχουν ήδη δει θερμοκρασίες ρεκόρ υπό το μηδέν. Το Γουότερταουν -37 βαθμούς Κελσίου και το Κοπενάγκεν -45 βαθμούς, είπε.

«Η Αρκτική πολιορκεί την πολιτεία μας. Είναι βάναυση, είναι ανατριχιαστική και επικίνδυνη», είπε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Winter Storm Fern: It’s EXTREME!“Ice storm apocalypse in Oxford, Mississippi. Hours of thunder freezing rain, power flashes lighting up the sky, stranded motorists, trees falling on cars under the weight of over an inch of ice accretion.”

Reed Timmer, PhD.

Extreme Meteorologist! pic.twitter.com/yamcffX8Td — John Cremeans (@JohnCremeansX) January 25, 2026



Στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας, αξιωματούχοι λένε ότι το βάρος του συσσωρευμένου χιονιού πιθανότατα προκάλεσε την κατάρρευση μιας τέντας σε αρκετές πλωτές κατοικίες. Έξι άνθρωποι διασώθηκαν και 22 πρόλαβαν να απομακρυνθούν.

Διακοπές ηλεκτροδότησης – Ακυρώσεις πτήσεων

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, περίπου 213 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν σε κάποιο είδος προειδοποίησης για χειμερινές καιρικές συνθήκες. Ο αριθμός των νοικοκυριών χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έφτασε περίπου το ένα εκατομμύριο.



Το Τενεσί επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία, με περίπου 337.000 πελάτες χωρίς ρεύμα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Η Λουιζιάνα και το Μισισιπή είχαν περισσότερους από 100.000 πελάτες στο σκοτάδι. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα στο Κεντάκι, την Τζόρτζια, την Αλαμπάμα και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Επίσης, περίπου 11.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 14.000 είχαν καθυστερήσεις. Τα αεροδρόμια στη Φιλαδέλφεια, την Ουάσιγκτον, τη Βαλτιμόρη, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά από την κακοκαιρία.

Central Park, New York pic.twitter.com/Igr2z9wjlQ — Wildscape Wonders (@WildscapeWonder) January 25, 2026



Οι παγωμένοι δρόμοι έκαναν τα ταξίδια επικίνδυνα στη βόρεια Τζόρτζια. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τσερόκι, έκανε την εξής ανάρτηση στο Facebook: «Όλοι ξέρουν ότι τα πράγματα είναι άσχημα όταν το Waffle House είναι κλειστό!!!» μαζί με μια φωτογραφία ενός κλειστού εστιατορίου.

Στον αμερικανικό Νότο, το αν λειτουργούν τα εστιατόρια της αλυσίδας Waffle House, είναι ένας άτυπος τρόπος για να μετρηθεί η σοβαρότητα των καιρικών καταστροφών.