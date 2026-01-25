newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 23:10

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

Η αρκτική καταιγίδα Fern πλήττει το μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ, με χιόνια, παγωμένη βροχή και χιονόνερο. Τα καιρικά φαινόμενα, μαζί με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό, ακόμη και σε πολιτείες του Νότου, έχουν γίνει αιτία ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, έχουν παραλύσει η εναέρια και οδική κυκλοφορία από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χαμηλές θερμοκρασίες, και τα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες. Προβλέπεται χιονόπτωση από την κοιλάδα του Οχάιο μέχρι τα βορειοανατολικά, ενώ «καταστροφική συσσώρευση πάγου» απειλούσε από την κοιλάδα του Κάτω Μισισιπή μέχρι τον Μεσοατλαντικό και τα νοτιοανατολικά.


Η κακοκαιρία, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι, επηρεάζει περιοχές από το Νέο Μεξικό, το Τέξας, μέχρι τη Νέα Αγγλία. Τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές έχουν κηρύξει 17 πολιτείες σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επτά νεκροί

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που πέθαναν βρέθηκαν έξω, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα το Σάββατο. Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο Μαμντάνι παρακάλεσε τους Νεοϋορκέζους να παραμείνουν μέσα όσο διαρκεί η κακοκαιρία: «Θέλουμε κάθε Νεοϋορκέζος να τα βγάλει πέρα σε αυτή την καταιγίδα».


Επίσης, δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία που σχετίζεται με την καταιγίδα στην ενορία Κάντο στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με το κρατικό υγειονομικό τμήμα εκεί.

Για λόγους ασφαλείας, στις περισσότερες περιοχές, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα στα σχολεία θα ακυρωθούν ή θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως τη Δευτέρα.

Θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία προετοιμαζόταν για τη μεγαλύτερη περίοδο ψύχους και τα υψηλότερα σύνολα χιονιού εδώ και χρόνια. Οι κοινότητες κοντά στα καναδικά σύνορα έχουν ήδη δει θερμοκρασίες ρεκόρ υπό το μηδέν. Το Γουότερταουν -37 βαθμούς Κελσίου και το Κοπενάγκεν -45 βαθμούς, είπε.

«Η Αρκτική πολιορκεί την πολιτεία μας. Είναι βάναυση, είναι ανατριχιαστική και επικίνδυνη», είπε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.


Στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας, αξιωματούχοι λένε ότι το βάρος του συσσωρευμένου χιονιού πιθανότατα προκάλεσε την κατάρρευση μιας τέντας σε αρκετές πλωτές κατοικίες. Έξι άνθρωποι διασώθηκαν και 22 πρόλαβαν να απομακρυνθούν.

Διακοπές ηλεκτροδότησης – Ακυρώσεις πτήσεων

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, περίπου 213 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν σε κάποιο είδος προειδοποίησης για χειμερινές καιρικές συνθήκες. Ο αριθμός των νοικοκυριών χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έφτασε περίπου το ένα εκατομμύριο.


Το Τενεσί επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία, με περίπου 337.000 πελάτες χωρίς ρεύμα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Η Λουιζιάνα και το Μισισιπή είχαν περισσότερους από 100.000 πελάτες στο σκοτάδι. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα στο Κεντάκι, την Τζόρτζια, την Αλαμπάμα και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Επίσης, περίπου 11.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 14.000 είχαν καθυστερήσεις. Τα αεροδρόμια στη Φιλαδέλφεια, την Ουάσιγκτον, τη Βαλτιμόρη, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά από την κακοκαιρία.


Οι παγωμένοι δρόμοι έκαναν τα ταξίδια επικίνδυνα στη βόρεια Τζόρτζια. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τσερόκι, έκανε την εξής ανάρτηση στο Facebook: «Όλοι ξέρουν ότι τα πράγματα είναι άσχημα όταν το Waffle House είναι κλειστό!!!» μαζί με μια φωτογραφία ενός κλειστού εστιατορίου.

Στον αμερικανικό Νότο, το αν λειτουργούν τα εστιατόρια της αλυσίδας Waffle House, είναι ένας άτυπος τρόπος για να μετρηθεί η σοβαρότητα των καιρικών καταστροφών.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Βερολίνο σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης που έσπευσε με υποπολυβόλα και αυτόματα στο σημείο με πέντε τραυματίες,

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει ήδη στο Κομπάνι και αναμένεται στην επαρχία Χασάκα σε περιοχές όπου οι Κούρδοι είναι περικυκλωμένοι.

Την 1η Φεβρουαρίου η νέα τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων Κιέβου-Μόσχας και κυρίως το εδαφικό.

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Βερολίνο σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης που έσπευσε με υποπολυβόλα και αυτόματα στο σημείο με πέντε τραυματίες,

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο – το οποίο ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα ετησίως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται από δημοσιεύματα ως χειρίστρια του Predator και η κουμπάρα της, Γεωργία Ζάρα που κατάθεσε στη δική για τις υποκλοπές, τέθηκαν εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Με γκολάρες και εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις απαντήσεις στα… κόρνερ της Άρσεναλ, τη νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

