Οι Ένοπλες Δυνάμεις απέκτησαν Εγχειρίδιο Εκστρατείας για την αντιμετώπιση UAV

Στην σύνταξη και έκδοση Εγχειριδίου Εκστρατείας για την τακτική αξιοποίηση πολυκοπτέρων (UAV) και τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων, προχώρησε γα πρώτο φορά το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Μία κίνηση που έρχεται και στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των οπλιτών θητείας, με τον Νόμο 5265/2026 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή («Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή») και προβλέπει ότι στη χρήση και αντιμετώπιση UAV θα εκπαιδεύονται πλέον και οι στρατεύσιμοι.

Η αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων και προσωπικού σε έναν μηχανισμό που επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και την επεξεργασία της πληροφορίας, ο οποίος αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το Εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο Εκστρατείας, με τίτλο «Τακτική Χρησιμοποίηση Πολυκόπτερων και Τρόποι Αντιμετώπισης», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τη χρήση drones σε τακτικό επίπεδο, την προστασία των Μονάδων και την εκπαίδευση του προσωπικού, απέναντι σε μια απειλή που πλέον κυριαρχεί στα σύγχρονα πεδία μάχης.

Στο Εγχειρίδιο αναπτύσσονται οι γενικές αρχές τακτικής αξιοποίησης των πολυκοπτέρων, αλλά και οι πρακτικές αντιμετώπισης των απειλών που αυτά συνιστούν, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τακτικών κλιμακίων: από το επίπεδο της Μονάδας και του Λόχου έως τη Διμοιρία, την Ομάδα και τον μεμονωμένο μαχητή.

Περιλαμβάνει ακόμη σύγχρονες τακτικές απασχόλησης UAV, διαδικασίες αντιμετώπισης εχθρικών πολυκοπτέρων, μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ρεαλιστικά εκπαιδευτικά σενάρια για την προετοιμασία των στελεχών και των Μονάδων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση για τη συγγραφή του αξιοποιήθηκε εκτενής εθνική βιβλιογραφία και βιβλιογραφία του ΝΑΤΟ, καθώς και αναλυτική μελέτη των πρόσφατων επιχειρησιακών διδαγμάτων από τις συγκρούσεις υψηλής έντασης, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η χρήση UAV έχει μεταβάλει καθοριστικά τη μορφή των επιχειρήσεων.