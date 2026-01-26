Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας πριν γίνουν γονείς
Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.
«Σήμερα δεν είναι απλώς μια μέρα. Είναι η αρχή του για πάντα. Εκεί που η αγάπη ευλογείται στη σιωπή.», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης, στα social media του, λίγο πριν γίνει γαμπρός.
Το αγαπημένο ζευγάρι, που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.
Εκτός από τον γάμο τους, μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους ένα αγοράκι.
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η λαμπερή νύφη
H Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της φόρεσε ένα εντυπωσιακό μακρύ λευκό νυφικό, ενώ ο Σάκης Κατσούλης την περίμενε με συγκίνηση και ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπο του, αποδεικνύοντας την ευτυχία του.
Λίγο μετά το τέλος του μυστηρίου, οι πρώτες εικόνες από τον γάμο άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσω των αναρτήσεων φίλων και συγγενών. Οι φωτογραφίες αποτύπωσαν τις αυθόρμητες και συγκινητικές στιγμές του ζευγαριού και την ατμόσφαιρα γιορτής και χαράς.
Το γλέντι μετά τον γάμο
Όσο για τα highlights της βραδιάς αυτά ήταν το χορευτικό της νύφης με τις φίλες της στον Σάκη, αλλά και το ότι η πίστα μετατράπηκε σε μικρό γήπεδο – ο γαμπρός είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής – με την Μαριαλένα να σουτάρει και τον Σάκη Κατσούλη να αποκρούει.
