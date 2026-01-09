Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ποιο είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διανύουν μια από τις πιο ιδιαίτερες της ζωής τους, καθώς μέσα στο 2026 αναμένεται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποιήσε το ζευγάρι στα social media, πριν αλλάξει χρονιά.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», ανέφεραν στη λεζάντα με την οποία συνόδευσαν το βίντεο.

Έκει φαίνεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος χαϊδεύει τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Το gender reveal party και το φύλο του μωρού

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκαναν και το gender reveal party, το πάρτι δηλαδή που μαθαίνουν οι ίδιοι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα το φύλο του μωρού.

Μπροστά σ’ έναν εντυπωσιακό στολισμό με μπαλόνια, οι δύο μελλοντικοί γονείς έμαθαν ότι το μωρό που περιμένουν είναι αγόρι.

Η ρομαντική πρόταση γάμου

Το ζευγάρι βρέθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Σκύρο και ο Σάκης έστησε ένα πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο, χαρίζοντας στην αγαπημένη του ένα μονόπετρο.