Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ποιο είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Fizz 09 Ιανουαρίου 2026 | 18:00

Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ποιο είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη περιμένουν το πρώτο παιδί τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διανύουν μια από τις πιο ιδιαίτερες της ζωής τους, καθώς μέσα στο 2026 αναμένεται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποιήσε το ζευγάρι στα social media, πριν αλλάξει χρονιά.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», ανέφεραν στη λεζάντα με την οποία συνόδευσαν το βίντεο.

Έκει φαίνεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος χαϊδεύει τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

View this post on Instagram

A post shared by Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

Το gender reveal party και το φύλο του μωρού

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκαναν και το gender reveal party, το πάρτι δηλαδή που μαθαίνουν οι ίδιοι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα το φύλο του μωρού.

Μπροστά σ’ έναν εντυπωσιακό στολισμό με μπαλόνια, οι δύο μελλοντικοί γονείς έμαθαν ότι το μωρό που περιμένουν είναι αγόρι.

YouTube thumbnail

Η ρομαντική πρόταση γάμου

Το ζευγάρι βρέθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Σκύρο και ο Σάκης έστησε ένα πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο, χαρίζοντας στην αγαπημένη του ένα μονόπετρο.

World
ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του
Fizz 09.01.26

Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του

Ο Νίκος Βέρτης αποφεύγει να αναφέρεται στην προσωπική ζωή του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του, Εμμανουέλα Κουκλινού.

Σύνταξη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ
«Δεν φοβάμαι...» 09.01.26

Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ

Μια τολμηρή μορφή διαμαρτυρίας, με Ιρανές γυναικές να ανάβουν τσιγάρα με φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία
Κόσμος 09.01.26

Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη κατά της διοίκησης Τραμπ

Σύνταξη
Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Μαρτίν Ντεμικέλις και μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν να παλεύουν με μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα στην Ουρουγουάη και τελικά σώθηκαν από ναυαγοσώστες.

Σύνταξη
«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική
25η δικάσιμος 09.01.26

«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ψευδορκία ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, με βάση τα όσα είπε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές. Πλήθος «δεν θυμάμαι» και «δεν γνωρίζω», επιχειρώντας να απεμπλέξει με κάθε τρόπο τον Γιάννη Λαβράνο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία
Δείτε εικόνες 09.01.26

Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα θραύσματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ο οποίος έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ

Σύνταξη
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Αγγλία 09.01.26

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Άλλα Αθλήματα 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
