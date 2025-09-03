Σάκης Κατσούλης: Aντιμέτωπος με αιφνίδια βαρηκοΐα -Η ανάρτηση του
O Σάκης Κατσούλης δημοσιοποίησε το πρόβλημα με την υγεία του.
Ο Σάκης Κατσούλης, ο νικητής του Survivor ανέβασε φωτογραφία με τις εξετάσεις και την αντιβίωση που ξεκίνησε να λαμβάνει καθημερινά, ενώ τόνισε πως η υγεία μας είναι πάνω από όλα.
«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.
«Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα.
Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…»έγραψε αρχικά ο Σάκης Κατσούλης.
Σάκης Κατσούλης: Το δημόσιο μήνυμα του για το ξαφνικό πρόβλημα με την υγεία του
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Διάγνωση; «Αιφνίδια βαρηκοΐα». Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».
Σάκης Κατσούλης: Η ρομαντική πρόταση γάμου στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, μέσα στο καλοκαίρι και επέλεξε ένα ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο.
Η πρόταση γάμου έγινε από τον Σάκη Κατσούλη στη Σκύρο, ενώ το πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά στήθηκε μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο.
