Σάκης Κατσούλης: Aντιμέτωπος με αιφνίδια βαρηκοΐα -Η ανάρτηση του
Fizz 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:30

Σάκης Κατσούλης: Aντιμέτωπος με αιφνίδια βαρηκοΐα -Η ανάρτηση του

O Σάκης Κατσούλης δημοσιοποίησε το πρόβλημα με την υγεία του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Ο Σάκης Κατσούλης, ο νικητής του Survivor ανέβασε φωτογραφία με τις εξετάσεις και την αντιβίωση που ξεκίνησε να λαμβάνει καθημερινά, ενώ τόνισε πως η υγεία μας είναι πάνω από όλα.

«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.

«Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα.

Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…»έγραψε αρχικά ο Σάκης Κατσούλης.

Σάκης Κατσούλης: Το δημόσιο μήνυμα του για το ξαφνικό πρόβλημα με την υγεία του

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Διάγνωση; «Αιφνίδια βαρηκοΐα». Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».

Σάκης Κατσούλης: Η ρομαντική πρόταση γάμου στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, μέσα στο καλοκαίρι και επέλεξε ένα ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο.

Η πρόταση γάμου έγινε από τον Σάκη Κατσούλη στη Σκύρο, ενώ το πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά στήθηκε μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο.

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκροτήματος της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκροτήματος της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκρότημα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Σύνταξη
Απορίες Σεπτεμβρίου
Γιατί; 03.09.25

Απορίες Σεπτεμβρίου

Ποια ομαδική υπνωτιστική συνεδρία κατάφερε να μας πείσει πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι «παροχές»;

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγρότες: «Επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης με τα αμαρτωλά ΑΦΜ – Στο απυρόβλητο τα μεγάλα ψάρια»
ΟΠΕΚΕΠΕ 03.09.25

Για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης» μιλούν οι αγρότες - «Τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Οργή αγροτών και κτηνοτρόφων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι το σόου Χρυσοχοΐδη για τα αμαρτωλά ΑΦΜ και επισημαίνουν ότι «τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα
Διογκώνεται το πρόβλημα 03.09.25

Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο - Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Σύνταξη
«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό
Αυτοδιοίκηση 03.09.25

Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό θα πραγματοποιηθούν εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
