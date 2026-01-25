sports betsson
Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 25 Ιανουαρίου 2026, 00:10

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ (2-0)και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα (έχει ματς λιγότερο) στην κορυφή της βαθμολογίας.

‘Εκανε τη δουλειά η Ρεάλ Μαδρίτης! Η «Βασίλισσα» επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-0 της Βιγιαρεάλ για την 21η αγωνιστική της La Liga, χάρη σε δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ (47′, 90+2’).

Επιστροφή στην κορυφή για τη Ρεάλ με 51 βαθμούς, έστω και προσωρινά, καθώς η Μπαρτσελόνα των 49 πόντων αγωνίζεται το απόγευμα της Κυριακής (25/1, 17:15) εντός έδρας με την Οβιέδο.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Αρμπελόα έψαξε το γκολ αλλά δεν το βρήκε, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα χωρίς σκορ (0-0).

Τελικά στο 47ο λεπτό μετά από γύρισμα από αριστερά, η άμυνα της Βιγιαρεάλ δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Εμπαπέ με πλασέ από δύσκολη γωνία έγραψε το 0-1. Με τη Ρεάλ να «κλειδώνει» τη νίκη στο 90+2′. Ο Εμπαπέ κέρδισε πέναλτι από τον Πεδράθα και ο ίδιος το εκτέλεσε αλά Πανένκα για το τελικό 0-2.

Ο σπουδαίος Γάλλος σταρ σκόραρε δις, λοιπόν, και έφτασε τα 21 γκολ σε 20 ματς στο πρωτάθλημα, προσπερνώντας παράλληλα τον Ρονάλντο Ναζάριο σε γκολ καριέρας!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βιγιαρεάλ: Λουίζ Ζούνιορ, Φόιθ (22’ Μαρίν), Ναβάρο, Βέιγκα, Πεδράθα, Μπιουκάναν (60’ Ολουγασέγι), Παρέχο (77’ Παρτέι), Γκέιγ, Μολέιρο, Χεράρδ Μορένο (69’ Πεπέ), Μικαουτάντζε (77’ Αγιόθε Πέρεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο, Χάουσεν, Καρέρας, Γκιουλέρ (80’ Μπραΐμ Ντίαθ), Καμαβινγκά, Μπέλινγκχαμ, Μασταντουόνο (74’ Γκονθάλο), Βινίσιους, Εμπαπέ.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (23/01)
(22:00) Λεβάντε-Έλτσε 3-2
(50′ Μαρτίνεθ, 68′ Ντέλα, 90+6′ Ματούρο – 11′ Ροντρίγκεζ, 90+2′ Μποαγιάρ)

Σάββατο (24/01)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα 1-3
(59′ Σις – 29′ Μπούντιμιρ, 90+1′ αυτ. Βέρτρουγντ, 90+4′ Οσαμπέλα)

Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2
(15′ Ντούρο, 59′ Κομέρτ, 90+4′ πεν. Ραμαζάνι – 54′ Τάρατς, 79′ αυτ. Κοπέτε)

Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1
(42′ Πέκε, 56′ πεν. Άνταμς – 40′ Ναβάρο)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
(47′ 90’+4′ Εμπαπέ)

Κυριακή (25/01)
(15:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα
(17:15) Μπαρτσελόνα-Οβιέδο
(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα
(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)
(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε


Η βαθμολογία στην Primera Division

Το πρόγραμμα της επόμενης (22ης) αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (30/01)
(22:00) Εσπανιόλ-Αλαβές

Σάββατο (31/01)
(15:00) Οβιέδο-Τζιρόνα
(17:15) Οσασούνα-Βιγιαρεάλ
(19:30) Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης
(22:00) Έλτσε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή (01/02)
(15:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο
(17:15) Μπέτις-Βαλένθια
(19:30) Χετάφε-Θέλτα
(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Δευτέρα (02/02)
Μαγιόρκα-Σεβίλλη

