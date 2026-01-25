LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι

Πολιτική

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.