Ηλεία: 74χρονη σκοτώθηκε στα Κρέστενα στην προσπάθειά της να κόψει μανταρίνια
Η άτυχη γυναίκα έπεσε από ύψος και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στα Κρέστενα και από εκεί στον Πύργο όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή
Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας να μαζέψει μανταρίνια στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, η 74χρονη γυναίκα κάποια στιγμή το πρωί του Σαββάτου επιχείρησε να κόψει μανταρίνια αφού πρώτα φέρεται να ανέβηκε σε κάποιο υπόστεγο, χρησιμοποιώντας και σκάλα πάνω σ’ αυτό.
Υπό συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, άτυχη γυναίκα έπεσε από ύψος και χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι.
Την βρήκε ο σύζυγός της
Βαριά τραυματισμένη αλλά χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από το σύζυγό της που επέστρεψε στο σπίτι.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 74χρονη στο νοσοκομείο Κρεστένων και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου.
Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε.
Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στο χωριό που βυθίστηκε στο πένθος ότι μία απλή καθημερινή συνήθεια κόστισε τη ζωή στην συγχωριανή τους.
