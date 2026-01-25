«Έξυπνες» κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του μήνα
Σημειώνεται πως την περίοδο από 18/12/2025 έως 21/01/2026, οι «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας, που λειτουργούν πιλοτικά, έχουν καταγράψει 40.691 παραβάσεις
Το αργότερο έως το τέλος του μήνα οι «έξυπνες» κάμερες θα ξεκινήσουν να καταγράφουν παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής, στέλνοντας τις κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των παραβατών.
Τι έχουν «γράψει» οι «έξυπνες» κάμερες
Από αυτές:
– 28.736 για ερυθρό σηματοδότη και διάβαση πεζών
– 10.500 για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης
– 1.455 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας
