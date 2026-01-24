newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγανάκτηση ή υποκρισία; – Γιατί οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για «Μακαρθισμό»
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Αγανάκτηση ή υποκρισία; – Γιατί οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για «Μακαρθισμό»

«Η αστυνόμευση της σκέψης είναι ένα τραγικό σύμπτωμα της σημερινής ευρωπαϊκής πορείας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Λίγο πριν μπει το 2026, οι Βρυξέλλες επιτέθηκαν στην Ουάσιγκτον λόγω των ιδιαίτερων κυρώσεων σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου Τιερί Μπρετόν –και όχι μόνο- ως τον «εγκέφαλο» πίσω από τον σημαντικό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι Ευρωπαίοι έκαναν λόγο για «μακαρθισμό», αλλά στην πραγματικότητα το μπλοκ έχει χτίσει ένα δικό του επιλεκτικό μηχανισμό πολιτικών διώξεων.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της νομοθεσίας DSA, επιβλήθηκαν πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, πχ Έλον  Μασκ, Μαρκ Ζούγκερμπεργκ, για παραβιάσεις που αφορούν την ευθύνη των πλατφορμών, την παραπληροφόρηση και τη λειτουργία των μεγάλων ψηφιακών παικτών στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και να κινηθεί κατά του X για αποτυχία περιορισμού της παραπληροφόρησης.

Έτσι, η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ στον Τιερί Μπρετόν και σε ακόμη τέσσερις Ευρωπαίους υπηκόους που σχετίζονται με τις διαδικασίες καταπολέμησης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο πακέτου κυρώσεων κατά της λογοκρισίας στα ψηφιακά Μέσα.

Στο άκουσμα των κυρώσεων, ο Μπρετόν, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρωτήθηκε αν αναβιώνει το αντικομμουνιστικό «κυνήγι μαγισσών» του πρώην Αμερικανού γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι. «Η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε», έγραψε, αμφισβητώντας τις αμερικανικές προσπάθειες να πλήξουν υους ευρωπαϊκούς κανονισμούς να περιορίσουν τη διάδοση της παραπληροφόρησης.

Ο διάδοχος του Μπρετόν, Στεφάν Σεζουρνέ, έσπευσε να στηρίξει τον προκάτοχό του, λέγοντας ότι «ενήργησε προς το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον» προσθέτοντας πως «καμία κύρωση δεν θα φιμώσει την κυριαρχία των ευρωπαϊκών λαών. Πλήρης αλληλεγγύη προς τον ίδιο και όλους τους Ευρωπαίους που θίγονται».

Ευρωπαϊκός μακαρθισμός

Ανεξαρτήτως αν ο Μπρετόν αδικήθηκε ή όχι, η υπόθεση αποκαλύπτει την επικίνδυνη υποκρισία του τρόπου που λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί: Οι Βρυξέλλες όχι μόνο έχουν τηρήσει επιλεκτική σιγή ιχθύος για διώξεις άλλων σημαινόντων προσώπων, αλλά έχουν κυνηγήσει επίσης Ευρωπαίους λόγω των απόψεών τους.

Στο τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας, οι Βρυξέλλες δέσμευσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ζακ Μποντ, πρώην συνταγματάρχη του ελβετικού στρατού και πρώην συνεργάτη του ΝΑΤΟ και του απόστρατου και αναλυτή Γάλλου Ξαβιέ Μορό διότι οι αναλύσεις του θεωρήθηκαν ευνοϊκές για τη Ρωσία! Τους χαρακτήρισε «διαύλους της προπαγάνδας του Κρεμλίνου και αρχιτέκτονες των ξένων ψηφιακών παρεμβάσεων».

«Οι ενέργειες αυτές μετατρέπουν τις κυρώσεις από εργαλείο εξωτερικής πολιτικής σε μηχανισμό εξωδικαστικού εσωτερικού πολιτικού ελέγχου» αναφέρει ο Έλνταρ Μάμεντοφ, αναλυτής στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης Quincy Institute. «Δημιουργούν ένα παράλληλο τιμωρητικό σύστημα, όπου η εκτελεστική εξουσία -μέσω του Συμβουλίου (των κρατών-μελών της ΕΕ)- μπορεί να παρακάμπτει όλες τις συνήθεις δικαστικές εγγυήσεις: το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα υπεράσπισης και αντιπαράθεσης με τον κατήγορο, την αναλογικότητα και την πρόσβαση στον φάκελο, για να τιμωρήσει λόγο που είναι νομικά προστατευμένος, όσο απεχθής κι αν θεωρείται από τους γραφειοκράτες του Συμβουλίου και της Επιτροπής».

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει βάλει λουκέτο και σε ρωσικά ΜΜΕ στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι το μπλοκ δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, περίπτωση που θα δικαιολογούσε ίσως μια τέτοια ενέργεια. Οι Βρυξέλλες αντιτείνουν ότι τα μέτρα είναι αναγκαία για την προστασία της ενημέρωσης από κρατικά κατευθυνόμενη προπαγάνδα σε συνθήκες πολέμου.

Κανένα δάκρυ για την Αλμπανέζε

Επιπλέον, ενώ οι Βρυξέλλες ξεσηκώθηκαν για τον Επίτροπο, δεν αντέδρασαν το ίδιο όταν η Ουάσιγκτον έκανε το αδιανόητο να επιβάλει ακόμα πιο βαριές κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), επειδή ώθησε διαδικασίες για τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Επίσης, οι Ευρωπαίοι ήταν ξανά απόντες στις αμερικανικές κυρώσεις στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε επειδή τεκμηρίωνε παραβιάσεις στη Γάζα. Οι ευρωπαϊκές αξίες εδώ έλιωσαν μπροστά στην ισραηλινή και αμερικανική επιρροή στις Βρυξέλλες.

Ενώ η ΕΕ μπορεί να ενεργοποιήσει τον λεγόμενο «Κανονισμό Αποκλεισμού» (Blocking Statute), που προστατεύει την ΕΕ από εξωεδαφικές παρεμβάσεις, αρνήθηκε να το κάνει στην περίπτωση των διώξεων εναντίον του ΔΠΔ.

«Η αντίθεση αυτή δεν είναι απλή παράλειψη· είναι η ουσία του ζητήματος. Αποκαλύπτει την εξαιρετικά επιλεκτική προσήλωση της ΕΕ στην κυριαρχία, στο κράτος δικαίου και στην ελευθερία από ξένο εξαναγκασμό. Επικαλείται αυτές τις αρχές όταν στοχοποιούνται οι ευρωπαϊκές ελίτ, αλλά τις εγκαταλείπει όταν το κόστος υπεράσπισής τους -όπως η ενόχληση της αμερικανικής κυβέρνησης- καθίσταται άβολο» λέει ο Μάμεντοφ.

«Αυτός ο οπορτουνισμός δεν πλήττει μόνο την αξιοπιστία της ΕΕ. Όταν οι αρχές καθίστανται εξαρτώμενες από γεωπολιτική σκοπιμότητα, επιτρέπει στις Βρυξέλλες να στρέφουν τα μέσα εξαναγκασμού προς τα μέσα, εναντίον όσων θεωρούνται απειλή για την κυρίαρχη συναίνεση. Το αποτέλεσμα είναι η οικοδόμηση ενός εσωτερικού μηχανισμού λογοκρισίας υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της «ξένης παρέμβασης».

Κοντολογίς, οι Βρυξέλλες στηρίζονται σε ισχυρισμούς που λειτουργούν ως πολιτική δικαιολόγηση των απαγορεύσεων, με ανύπαρκτα όμως νομικά θέσφατα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Markets
Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
Ελλάδα 24.01.26

Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Οι έρευνες για την ανήλικη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να ψάχνουν ένα στοιχείο που θα οδηγήσει στα ίχνη της. Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο […]

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
Πόλο 23.01.26

Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο πέρασε η Σερβία μετά τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία με 17-13. Στον μικρό τελικό οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στην μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις

Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»

Βάιος Μπαλάφας
Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»
Τραύμα 23.01.26

Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»

Σε μια ιστορική απόφαση που αναμοχλεύει τις σκοτεινές σελίδες του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές του Ντάλας αθώωσαν επίσημα τον Τόμι Λι Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό νέο άνδρα που εκτελέστηκε το 1956 για ένα έγκλημα που ήταν αδύνατον να έχει διαπράξει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο