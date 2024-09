Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο Τιερί Μπρετόν. Με ανάρτηση του, ο Γάλλος Επίτροπος υπέβαλε την παραίτηση του, αναρτώντας στο X, φωτογραφία της επιστολής του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Φον ντερ Λάιεν.

Στην συνέχεια, αναφέρει «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου στο Σώμα, στις υπηρεσίες της Επιτροπής, στους ευρωβουλευτές, στα κράτη μέλη και στην ομάδα μου. Μαζί, εργαστήκαμε ακούραστα για να προωθήσουμε μία φιλόδοξη ατζέντα θεματολόγιο της ΕΕ. Ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετώ το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον».

Ο Μπρετόν στην επιστολή ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν «πριν από λίγες ημέρες» ζήτησε από τη Γαλλία να αποσύρει το όνομά του ως επιλογή της χώρας για την Κομισιόν «για προσωπικούς λόγους» δίνοντας ως αντάλλαγμα ένα «υποτιθέμενο χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή».

«Υπό το φως αυτών των τελευταίων εξελίξεων – περαιτέρω απόδειξη αμφισβητήσιμης διακυβέρνησης – πρέπει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ πλέον να ασκώ τα καθήκοντά μου στο Σώμα». Η απόφαση Mπρετόν έρχεται την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν οριστικοποιεί τον κατάλογο των Eπιτρόπων της μετά τις ευρωεκλογές.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu

