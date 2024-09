Την απογοήτευσή της για την έλλειψη ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών στη νέα Επιτροπή, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πολιτικής ζωής της έχει παλέψει για την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και σε ηγετικές θέσεις και πως και αυτή τη φορά ήθελε ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών στη νέα Επιτροπή, όμως παραδέχτηκε ότι ο δρόμος είναι «δύσκολος», αλλά «αξίζει τον κόπο».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που επανεξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής στα μέσα Ιουλίου, με επιστολή της που απέστειλε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ζήτησε από όλες τις χώρες της ΕΕ να προτείνουν μία γυναίκα και έναν άνδρα Επίτροπο, ως τα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο αυτό δεν έγινε, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια, οι αρχικές προτάσεις από τα 25 κράτη-μέλη (με εξαίρεση την ίδια που είναι από τη Γερμανία και την Εσθονή, Κάγια Κάλας, που έχει ήδη διοριστεί Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ), ήταν 4 γυναίκες και 21 άνδρες.

«Η εμπειρία μου λέει ότι αν δεν το ζητήσεις δεν το παίρνεις. Δεν έρχεται από μόνο του. Γι’ αυτό και έστειλα την επιστολή μου. Εάν δεν είχα στείλει αυτήν την επιστολή, η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη», είπε η ίδια, προσθέτοντας ότι «είναι ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου την αποφασιστικότητά της. Σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, η διαδικασία για την επιλογή των Επιτρόπων συνεχίζεται και σήμερα υπάρχει διψήφιος αριθμός γυναικών.

