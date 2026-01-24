Ικαρία: Ανετράπη λέμβος με 80 μετανάστες – Αγνοούνται τέσσερις
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, κοντά στο αεροδρόμιο.
Ήδη περίπου 50 άτομα έχουν διασωθεί μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.
Το σκάφος φέρεται να αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν στην ακτή.
Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
Τρια λεωφορεία θα μεταφέρουν τους επιζώντες στον Αγ. Κύρηκο, ενώ δύο από αυτούς έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας της Ικαρίας.
