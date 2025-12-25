Διασώθηκαν 13 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων – Έρευνες για τον εντοπισμό ενός ανήλικου

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό ενός ανήλικου που επέβαινε σε λέμβο με μετανάστες που βούλιαξε ανοιχτά της Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά 13 μετανάστες από τη Λιβύη διασώθηκαν στο Φαρμακονήσι. Σύμφωνα με μαρτυρίες πάνω στη λέμβο στην οποία επέβαιναν υπήρχε επίσης ένα ανήλικο παιδί που έπεσε στη θάλασσα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε άλλο περισταρικό, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες οι οποίοι θα μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και έπειτα στον εμπορικό σταθμό. Να σημειωθεί ότι ο καλός καιρός ευνοεί τις αφίξεις από τα παράλια της Λιβύης.