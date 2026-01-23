newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Άφησαν «φέσι» 260 εκατ. δολαρίων
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026 | 05:02

Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Άφησαν «φέσι» 260 εκατ. δολαρίων

Μετά από έναν χρόνο, η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι γεγονός, μόνο που... άφησαν χρέος 260 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Ένα χρόνο μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επίσημα την Πέμπτη, αν και η χώρα αφήνει πίσω της ανεξόφλητο χρέος ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλη η χρηματοδότηση προς τον οργανισμό υγείας έχει τερματιστεί και οι άνθρωποι που εργάζονται με τον ΠΟΥ έχουν ανακληθεί από όλα τα γραφεία και την έδρα του, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τερματίσει κάθε συμμετοχή τους σε ηγετικά όργανα και ομάδες εργασίας που χρηματοδοτούνται από τον ΠΟΥ.Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή αποχώρησης από τον ΠΟΥ την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση της πανδημίας Covid, αποτυχία στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και έλλειψη ανεξαρτησίας από «ακατάλληλη πολιτική επιρροή».

Για να αποχωρήσει από τον οργανισμό, οι ΗΠΑ πρέπει να υποβάλουν ειδοποίηση ενός έτους και να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές, σύμφωνα με ψήφισμα του Κογκρέσου του 1948, το οποίο επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του HHS δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει νομική απαίτηση για την εξόφληση του χρέους πριν από την αποχώρηση από τον οργανισμό.

Το χρέος ανέρχεται σε περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΠΟΥ τον Ιανουάριο του 2025 που μετέφερε το Bloomberg στο ρεπορτάζ του.

Οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ

«Είναι ένας πολύ δύσκολος χωρισμός», δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, διευθυντής του κέντρου συνεργασίας του ΠΟΥ για την εθνική και παγκόσμια νομοθεσία στον τομέα της υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης άφησε τον οργανισμό υγείας χωρίς τον μεγαλύτερο δωρητή του. Μεταξύ 2022 και 2023, οι ΗΠΑ συνεισέφεραν σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον ΠΟΥ. Χωρίς αυτά τα χρήματα, το έργο του οργανισμού για την καταπολέμηση ασθενειών όπως ο HIV, η πολιομυελίτιδα και ο Έμπολα βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι επιστημονικά απερίσκεπτη», δήλωσε ο Ρόναλντ Ναχάς, πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων. Χωρίς την ανταπόκριση του οργανισμού στην γρίπη και την παρακολούθηση των δεδομένων, οι ΗΠΑ θα είναι λιγότερο προετοιμασμένες να προσαρμόσουν τα μελλοντικά εμβόλια στα κυκλοφορούντα στελέχη, είπε.

Η εξαμηνιαία συνάντηση του ΠΟΥ για το εμβόλιο της γρίπης έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τον καθορισμό της συμμετοχής των ΗΠΑ στις συζητήσεις.

Θέλει να αποχωρήσει και η Αργεντινή

Αφού ο Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφασή τους και κάλεσε τα μέλη της να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους. Η ΠΟΥ έχει 193 άλλα κράτη μέλη. Η Αργεντινή έχει επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τον οργανισμό.

Ο ΠΟΥ πρόκειται να συζητήσει τις νομικές επιλογές για το χρέος των ΗΠΑ στην προσεχή συνέλευση του τον Μάιο. Ωστόσο, ο ΠΟΥ δεν διαθέτει εξουσία επιβολής, σύμφωνα με τον Γκόστιν. Ο οργανισμός θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι μέλος — αν και ανενεργό — με το ανεξόφλητο χρέος τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αποσυρθεί από άλλους τομείς της παγκόσμιας υγείας. Πέρυσι, το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Έλον Μασκ κατάργησε την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης, η οποία εστίαζε σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και υγείας.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έκοψε την αμερικανική υποστήριξη προς την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια, η οποία παρέχει εμβολιασμούς σε χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Οι ΗΠΑ θα προβούν σε ανακοινώσεις σε σχέση με την στρατηγική τους στην υγεία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με περίπου 60 χώρες σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, με στόχο την επέκταση της εποπτείας για την παρακολούθηση των ασθενειών και τη διαχείριση της συνεργασίας, κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως λύση για την Πανδημική Συμφωνία του ΠΟΥ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με την παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ στον τομέα της υγείας. Δεν υπάρχουν τρέχοντα ή μελλοντικά σχέδια για επανένταξη στον ΠΟΥ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Ντερ Λάιεν - Κόστα 23.01.26

Οι αποφάσεις της ΕΕ για σχέσεις με ΗΠΑ, Γροιλανδία και Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
Βρυξέλλες 23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο