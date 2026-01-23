Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Το ποδόσφαιρο (το soccer και όχι το ράγκμπι) στις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ από τα δημοφιλέστερα αθλήματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επενδύοντας αρκετά χρήματα και φέροντας αρκετούς αστέρες από την Ευρώπη (με κορυφαίο όνομα φυσικά τον Λιονέλ Μέσι) έχει κερδίσει αρκετό από το φίλαθλο κοινό. Κι όχι μόνο στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τρίνιτι Ρόντμαν η οποία θα αμείβεται ετησίως με 2 εκατομμύρια δολάρια από το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα Washington Spirit.

Η 23χρονη Τρίνιτι που αγωνίζεται στην επίθεση, έχει καταφέρει να γίνει ήδη ένα από τα αστέρια της Γυναικείας Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ (USWNT) και πλέον με αυτό το συμβόλαιο έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια στην ιστορία της Εθνικής Λίγκας Ποδοσφαίρου Γυναικών (NWSL) και η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα παίκτρια στον κόσμο γενικότερα, σύμφωνα με τον ατζέντη της, Mike Senkowski, όπως μεταφέρει το ESPN.

Το νέο της συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων δολάρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ξεπερνά αυτό της 28χρονης Ισπανίδας Αϊτάνα Μπονμάτι, νικήτρια της Χρυσής Μπάλας τα τελευταία τρία χρόνια. Η παίκτρια της Μπαρτσελόνα θεωρείται η κορυφαία παίκτρια όλων των εποχών πιθανότατα

Το προηγούμενο τετραετές συμβόλαιο της Ρόντμαν με την ομάδα της Γουάσινγκτον, ήταν αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου ομάδα. η διοίκηση της Spirit θέλοντας να αποτρέψει τη νεαρή αθλήτρια από να αποχωρήσει για την Ευρώπη δεν δίστασε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Φυσικά τα έσοδα της ταλαντούχας παίκτριας δεν περιοριορίζονται μόνο στο συμβόλαιο με την ομάδα της που θα εκπνεύσει το 2028. Έχει ήδη καταφέρει να προσελκύσει και αρκετούς χορηγούς και μάρκες παγκόσμιας εμβέλειας όπως η adidas, η Red Bull και η Oakley. Όπως ακριβώς οι άνδρες σταρ του NBA, του Ράγκμπι και του Χόκεϊ που αποτελούν τα δημοφιλέστερα σπορ στις ΗΠΑ

Η Τρίνιτι Ρόντμαν κερδίζοντας τον τίτλο της πιο ακριβοπληρωμένης γυναίκας ποδοσφαιριστή στον κόσμο, εδραιώνει περαιτέρω την ιδιότητά της ως παγκόσμιας σούπερ σταρ. Το 2021, έγινε η νεότερη παίκτρια που επιλέχθηκε ποτέ στο Ντραφτ, και το 2024 κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Όπως υποδηλώνει το επίθετό της, η Τρίνιτι είναι κόρη του Ντένις Ρόντμαν του θρυλικού πρώην παίκτη του ΝΒΑ και συμπαίκτη του Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Σικάγο Μπουλς.

Ωστόσο, μη φανταστεί κανείς οτι οι δύο τους έχουν την κλασική αγαπησιάρικη σχέση πατέρα και κόρης. Ακριβώς το αντίθεο. Η ίδια έχει παραδεχθεί δημοσίως άλλωστε, στα τέλη του 2024 ότι δεν έχει ουσιαστικά καμία σχέση με τον πατέρα της, δηλώνοντας: «Δεν είναι πραγματικά ένας μπαμπάς – ίσως από το αίμα, αλλά τίποτα περισσότερο». Η Τρίνιτι γεννήθηκες στις 23 Μαΐου στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια από σχέση που είχε ο εκ των κορυφαίων ριμπάουντερ και αμυντικών όλων των εποχών στο μπάσκετ και πατέρας της με την Μισέλ Μόγερ.

«Έκανα τη Spirit οικογένειά μου, και ήξερα ότι εδώ ήθελα να ξεκινήσω το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου», δήλωσε η Ρόντμαν μετά την υπογραφή του ηγεμονικού συμβολαίου της και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανη για όσα έχουμε χτίσει από την πρώτη μου σεζόν και είμαι ενθουσιασμένη για την πορεία αυτού του συλλόγου. Κυνηγάμε πρωταθλήματα και ανεβάζουμε το επίπεδο, και ανυπομονώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό με τους συμπαίκτες μου και τους καλύτερους οπαδούς του NWSL».

