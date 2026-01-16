Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας, η Αϊτάνα Μπονματί έχει κατακτήσει κυριολεκτικά τα πάντα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στα 27 της, η Καταλανή κεντρική χαφ θεωρείται κατά κοινή ομολογία η κορυφαία παίκτρια όλων των εποχών, έχοντας σαρώσει τίτλους και προσωπικά βραβεία, με τελευταία διάκριση το… χατ-τρικ που πέτυχε με της τρεις συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες.

Αυτή την εποχή, ο «θηλυκός Μέσι» αναρρώνει από σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα απέχει από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Αντιθέτως, η Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο προσεχές Μουντιάλ, αλλά με έναν νέο για αυτή ρόλο. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται στο τηλεοπτικό studio, όπου θα αναλύει τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας, εκπροσωπώντας έτσι το ποδόσφαιρο γυναικών της πατρίδας της, στο υψηλότερο επίπεδο.

🚨 BREAKING: Aitana Bonmatí will be a commentator for TUDN at the 2026 men’s World Cup in North America. pic.twitter.com/Wb1179XSxx — Bonmatí XTRA (@val_valine62197) January 15, 2026

Η 27χρονη επιβεβαίωσε το γεγονός σε συνέντευξή της στο Cadena SER, ενώ παράλληλα ανάφερε πως αυτή νέα πρόκληση ίσως ανοίξει μια νέα δίοδο για την παρουσία της στον χώρο του ποδοσφαίρου όταν πια θα έχει κρεμάσει τα παπούτσια της.