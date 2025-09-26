sports betsson
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:30

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Η τελετή της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι συγκέντρωσε κατά παράδοση όλους τους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι κορυφαίοι του βασιλιά των σπορ βραβεύτηκαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε, με τον σταρ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ουσμάν Ντεμπελέ, να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα φώτα με την κατάκτηση του βαρύτιμου ατομικού τροπαίου. Όπως είναι λογικό, η δημοσιότητα που έλαβαν για τα βραβεία που απέσπασαν οι… Ντεμπελέ, οι Γιαμάλ, οι Γκιόκερες και οι Λουίς Ενρίκε αυτού του κόσμου, ήταν τεράστια. Ωστόσο κάπου εκεί ανάμεσα, υπήρξε και μια ακόμη -κυριολεκτικά αλλά και ποδοσφαιρικά- λαμπερή παρουσία, η οποία δεν επιζητά μεν την δημοσιότητα, αλλά την αξίζει πέρα για πέρα –και ισόποσα με όλους τους συναδέλφους της…

Το όνομά της -για όσους δεν το γνωρίζουν- είναι Αϊτάνα Μπονματί. Είναι 27 χρονών, βέρα Καταλανή, φοράει στη φανέλα της το θρυλικό νούμερο 14 και αγωνίζεται στη Μπαρτσελόνα. Α, ναι: είναι και η κορυφαία που έχει πατήσει ποτέ το πόδι της στο χορτάρι, στο ποδόσφαιρο γυναικών!

YouTube thumbnail

Λίγο Ινιέστα, λίγο Μέσι αλλά κυρίως… Αϊτάνα!

Όταν όλος ο κόσμος είχε αρχίσει πια να καταλαβαίνει τι ακριβώς έβλεπε όταν αυτή η κοπέλα έμπαινε στο γήπεδο για να παίξει μπάλα, της κόλλησε το παρατσούκλι «ο θηλυκός Ινιέστα». Ο ίδιος ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν αυτός που είχε άλλωστε ξεκινήσει το… trend, το 2023: «Είμαι τελείως… ερωτευμένος με το πώς παίζει ποδόσφαιρο. Παίζει σαν… θηλυκός Ινιέστα».

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Η πραγματικότητα είναι όμως ότι, ακόμη κι αν για επίπεδο ανδρών αυτό το προσωνύμιο θα ήταν ήταν κάτι παραπάνω από κολακευτικό για οποιονδήποτε σύγχρονο ποδοσφαιριστή, για την Αιτάνα Μπονματί είναι ίσως το understatement του αιώνα. Γιατί η συγκεκριμένη παίκτρια, πάνω στο χορτάρι, είναι πολλά παραπάνω από ένας… απλός Ινιέστα. Για το ποδόσφαιρο γυναικών, είναι Μέσι, Ρονάλντο, Ζιντάν, Μαραντόνα και Κρόιφ μαζί, όλα σε ένα ασύλληπτο για τα δεδομένα του σπορ, εκρηκτικό ποδοσφαιρικό «πακέτο».

YouTube thumbnail

Εντός των τεσσάρων γραμμών, τα κάνει όλα και τα κάνει τέλεια: σκοράρει με το δεξί, σκοράρει με το αριστερό, σκοράρει με το κεφάλι, οργανώνει και μοιράζει ασίστ με όλους τους τρόπους, με κάθετες, με σέντρες, με τακουνάκια, σε ντριμπλάρει μέσα σε… τηλεφωνικό θάλαμο με κάθε πιθανό τρόπο, τρέχει ασταμάτητα, πιέζει, μαρκάρει. Τυπικά, αγωνίζεται στη θέση της κεντρικής μέσου, αλλά πρακτικά αγωνίζεται παντού από τη μέση και μπροστά – γι αυτό άλλωστε έχει πετύχει και 110 γκολ με τη Μπαρτσελόνα σε 311 συμμετοχές ως χαφ!

«Παιδί» του Κρόιφ και απόφοιτη της «Μασία»

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/9), όταν παραλάμβανε την τρίτη της διαδοχική Χρυσή Μπάλα από τα χέρια του ίδιου του Αντρές Ινιέστα, μετά τα τυπικά που όλοι δηλώνουν σε αυτές τις περιστάσεις, της βγήκε αυθόρμητα και η ποδοσφαιρική της αλήθεια: «Το να παίρνω το βραβείο από τα χέρια του Αντρές Ινιέστα, ένα από τα είδωλά μου από όταν ήμουν παιδί, μαζί με τον Τσάβι, είναι μοναδικό… Έμαθα το ποδόσφαιρο από αυτούς τους δύο και μέχρι σήμερα τους ευχαριστώ για όλα όσα με έχουν διδάξει αλλά και για όλα όσα έχουν κάνει για το ποδόσφαιρο».

Η παραπάνω δήλωση δεν ήταν ευφημισμός ή κάποια αβρότητα της στιγμής. Η Μπονματί είναι όντως ένα τα πιο σπουδαία, τα πιο μοναδικά ποδοσφαιρικά προϊόντα της «Μασία», της περίφημης ακαδημίας της Μπαρτσελόνα. Βρέθηκε εκεί το 2012 όταν οι «μπλαουγκράνα» την «τσίμπησαν» από μια τοπική καταλανική ομάδα σε ηλικία 13 ετών. Σημειολογικά, στην ίδια ηλικία που ένας άλλος μύθος του σπορ, ο Λιονέλ Μέσι, είχε μετακομίσει στη Βαρκελώνη, μια δεκαετία νωρίτερα! Για να μπορεί μάλιστα να πηγαίνει για προπόνηση και να είναι στην ώρα της στο γήπεδο, αυτή και ο πατέρας της ταξίδευαν καθημερινά με τα τοπικά μέσα μεταφοράς για ένα δίωρο…

Για έξι χρόνια, η νεαρή Αϊτάνα μάθαινε τα μυστικά του σπορ από τους… Ινιέστα, τους Τσάβι, τους Μέσι, τους Γκουαρντιόλα και τους Λoυίς Ενρίκε. Σήμερα πια, έχοντας… αποφοιτήσει και έχοντας ακολουθήσει τα βήματα των θρύλων της ομάδας, ως ένα γνήσιο παιδί του στυλ ποδοσφαίρου που δίδαξε και εμφύσησε στη Μπαρτσελόνα ο θρυλικός Γιόχαν Κρόιφ, η Μπονματί συνεχίζει τον μύθο της καταλανικής ομάδας και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Σπάει κλισέ, καταρρίπτει μύθους

Ταυτόχρονα, σπάει όλα τα κλισέ και καταρρίπτει όλους τους μύθους γύρω από το… πώς οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο. Η 27χρονη Καταλανή, παίζει ένα ποδόσφαιρο σαγηνευτικό γιατί είναι αφενός μετρημένο, μελετημένο, σαν βγαλμένο από «εγκέφαλο» τεχνητής νοημοσύνης και με μια τακτική μαεστρία που κάνει τον θεατή να πιστεύει ότι οι υπόλοιπες 21 που είναι μαζί της στο γήπεδο παίζουν μπάλα στο παρόν, ενώ αυτή βρίσκεται πάντα δέκα δεύτερα μπροστά, στο μέλλον.

Αφετέρου όμως, η μπάλα που παίζει είναι ταυτόχρονα βγαλμένη και από τις φαβέλες της Λατινικής Αμερικής. Μπάλα αλήτικη που ανάμεσα στα τακτικά σεμινάρια, μετατρέπεται σε μια… ένοχη απόλαυση, όταν πια αποφασίζει να ξεδιπλώσει το αστείρευτο ταλέντο της. Αυτοί οι δύο «κόσμοι» που συγκρούονται στο ποδόσφαιρο της Αϊτάνα Μπονματί, είναι που την κάνουν μοναδική. Αν κάποιος αυτομάτως σκέφτεται, στο σημείο αυτό, το όνομα κοντού Αργεντινού από το Σάντα Φε ως προς το ποιος άλλος έχει παρουσιάσει στο μάξιμουμ τον παραπάνω συνδυασμό, να σηκώσει το χέρι του!

YouTube thumbnail

Η (νέα) φανέλα με το 14

Και αν ο Μέσι φόρεσε, τίμησε και τελικά εκτόξευσε στα πέρατα του ποδοσφαιρικού σύμπαντος το «10» του ποδοσφαιρικού του πατέρα, του Ντιέγκο Μαραντόνα, η Μπονματί έκανε ακριβώς το ίδιο με τον ποδοσφαιρικό… παππού της. Η ίσως πιο αναγνωρίσιμη ποδοσφαιρική φανέλα στην ιστορία, η πορτοκαλί της Εθνικής Ολλανδίας με το 14 του Γιόχαν Κρόιφ στην πλάτη, πλέον έχει… ανταγωνισμό.

Η επιλογή του αριθμού που φόρεσε και που έμαθε σε όλο τον κόσμο ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» τη δεκαετία του ’70, όχι απλά δεν είναι τυχαία για τη Μπονματί αλλά είναι πρωτίστως καρμική και μια φυσική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ζωής. Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Όλοι ενωμένοι, είμαστε δυνατοί», επέλεξε να «ξοδέψει» ακριβώς 14 κεφάλαια προς τιμήν του Κρόιφ, εξηγώντας ακριβώς τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο νούμερο. Σημειώνεται δε, πως η Αϊτάνα είναι και… επισήμως «εκπρόσωπος» του ποδοσφαίρου του μεγάλου Ολλανδού δάσκαλου, αφού είναι πρέσβειρα του ιδρύματος που φέρει το όνομά του.

Όταν πια η Καταλανή θα έχει ολοκληρώσει την καριέρα της, αυτό το «14» θα είναι συνώνυμο και με το όνομά της. Και όπως ακριβώς ο Γιόχαν Κρόιφ ήταν αυτός που ουσιαστικά άλλαξε το πώς παίζεται το παγκόσμιο -αντρικό- ποδόσφαιρο, με όσα έκανε σε Άγιαξ, Μπαρτσελόνα και Ολλανδία, η Αϊτάνα Μπονματί θα είναι αυτή που πιθανότατα θα μείνει στην Ιστορία ως αυτή άλλαξε το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η Αυτοκράτειρα της Μπάλας

Επί του παρόντος, η 27χρονη είναι για το ποδόσφαιρο γυναικών, ό,τι ακριβώς είναι και ο Μέσι για το αντρικό. Ένας εν ζωή θρύλος, ο οποίος έχει διαλύσει, έχει ισοπεδώσει κάθε ίχνος ανταγωνισμού. Είναι τόσο καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες συναθλήτριές της που δεν είναι καν… αστείο. Ενδεικτικά, ένα από τα πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα της απόλυτης υπεροχής της είναι ότι στο πρόσφατο Euro Γυναικών, ενώ η Αγγλία το κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά, ενώ η Ισπανία έχασε στον τελικό, ενώ η ίδια μέχρι και λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει το τουρνουά βρισκόταν στο νοσοκομείο με ιογενή μηνιγγίτιδα, η Μπονματί αναδείχθηκε -εύκολα- MVP του τουρνουά. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο και στο Champions League: Ο τίτλος στην Άρσεναλ, η ομάδα της έχασε στον τελικό, αλλά MVP ξανά η Ισπανίδα!

Η «Αυτοκράτειρα της μπάλας», πρόσθεσε ένα ακόμη πετράδι στο στέμμα της και… έριξε ακόμη περισσότερη σκόνη στον ανταγωνισμό. Για την ακρίβεια, ακόμη και αν «μπλέξουν» το αντρικό με το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα ατομικά και ομαδικά επιτεύγματά της συγκρίνονται πια μονάχα με αυτά του «Λίο» και του «CR7»…

Κορυφαία των κορυφαίων

Είναι η καλύτερη παίκτρια, της καλύτερης ομάδας στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, της Μπαρτσελόνα της πενταετίας 2020-2025. Μια ομάδα που από το 2019 και έπειτα, κάθε χρόνο κατακτά τουλάχιστον τρεις τίτλους.

Το 2019-20 πήρε Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ Ισπανίας και την επόμενη (2020-21) έκανε το παραδοσιακό ευρωπαϊκό τρεμπλ -η πρώτη και μοναδική ισπανική ομάδα- με Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. Την επόμενη ξανά Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ισπανίας, το 2022-23 Champions League, Πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ Ισπανίας. Τη σεζόν 2023-24 πια, έγινε και η μοναδική ισπανική ομάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών με quadruple, δηλαδή τέσσερα τρόπαια στην ίδια χρονιά: Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και Champions League. Τη σεζόν που τελείωσε (2024-25), παρότι έχασε στον τελικό του Champions League από την Άρσεναλ, πρόσθεσε ξανά τα… κλασικά τρία ισπανικά τρόπαια στη συλλογή της.

Το «όχι» που άλλαξε την Ιστορία και… όσα ακολούθησαν

Flashback στον Ιούνιο του 2021, η γαλλική Λιόν των 8 Champions League και ιστορικά πιο επιτυχημένη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι αυτή που έχοντας ήδη… δει το έργο, προσφέρει στη Μπαρτσελόνα 500.000 ευρώ για την Μπονματί, αλλά και τετραπλασιασμό στις ετήσιες αποδοχές της ίδιας. Σημειωτέον, μπορεί σε επίπεδο ανδρών τα 500.000 ευρώ να φαίνονται… φραγκοδίφραγκα, ωστόσο εκείνη τη στιγμή θα διπλασίαζε το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παρότι η «Μπάρτσα» διένυε μια τεράστια οικονομική κρίση ως σύλλογος, ούτε αυτή, ούτε η Μπονματί ενέδωσαν. Έμεινε στη Βαρκελώνη, σάρωσε τα πάντα την επόμενη πενταετία και τον Σεπτέμβρη του ’24 υπέγραψε και το υψηλότερο συμβόλαιο στην Ιστορία, με ισχύ ως το 2028.

YouTube thumbnail

Τι ακριβώς πέτυχε σε αυτό το διάστημα; Μεταξύ άλλων, η Αϊτάνα Μπονματί είναι:

  • η πρώτη γυναίκα που στα 25 της -το 2023- είχε κατακτήσει όλα τα διαθέσιμα τρόπαια και ατομικά βραβεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο. Συνολικά, το μόνο τρόπαιο που της λείπει είναι το Euro σε επίπεδο Γυναικών, αφού το έχει κατακτήσει δις με τις «μικρές» Εθνικές της Ισπανίας.
  • η «κάτοχος» της πιο επιτυχημένης σεζόν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ιστορικά και ανεξαρτήτως φύλου, αφού το 2022-23 κατέκτησε Champions League, Πρωτάθλημα Ισπανίας, Σούπερ Καπ Ισπανίας, Παγκόσμιο Κύπελλο, τη Χρυσή Μπάλα, το βραβείο της FIFA για την Κορυφαία Παίκτρια της Χρονιάς, το βραβείο της UEFA για την Κορυφαία Παίκτρια της Χρονιάς, ήταν MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου, MVP του Champions League και μέλος της Κορυφαίας Ενδεκάδας της διοργάνωσης.
  • η πρώτη γυναίκα που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα 3 φορές (2023, 2024, 2025) και μάλιστα συνεχόμενες.
  • η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο Laureus της Αθλήτριας της Χρονιάς, to 2024, ως ποδοσφαιρίστρια.
  • η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με συμβόλαιο 1 εκατ. ευρώ στη Μπαρτσελόνα και εμπορικές συμφωνίες με εταιρίες-κολοσσούς όπως η Adidas και η Nissan.

Στη συντροφιά των γιγάντων

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, τα επιτεύγματά της σε επίπεδο γυναικών συγκρίνονται μονάχα με αυτά που έχουν καταφέρει στο αντρικό ποδόσφαιρο οι απόλυτοι θρύλοι του σπορ. Η Αϊτάνα Μπονματί έχει για… συντροφιά μόνο τον Λιονιέλ Μέσι ως προς τους ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει 3 συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες μέσα στον 21ο αιώνα. Συνολικά δε, σε τρία σερί τρόπαια είχε φτάσει κατά το παρελθόν μονάχα ο Μισέλ Πλατινί. Επιπλέον, συνολικά τρεις Χρυσές Μπάλες έχουν συνολικά μόλις δύο ακόμη, αμφότεροι παιδιά του Total Football: ο ίδιος ο Γιόχαν Κρόιφ και ο Μάρκο Φαν Μπάστεν. Μόνο Κριστιάνο Ρονάλντο (5) και Λιονέλ Μέσι (8) έχουν περισσότερες. Προς το παρόν…

Παλμαρέ από ατόφιο χρυσάφι

Τα δε τρόπαια και τα ατομικά βραβεία που έχει συγκεντρώσει στα 27 της, φαντάζουν ήδη μάλλον απλησίαστα από οποιαδήποτε άλλη παίκτρια στο μέλλον.

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει 6 Πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, όπως και 3 Champions League. Με την Εθνική Ισπανίας, έχει πανηγυρίσει ένα Euro U17 (2015), ένα Euro U19 (2017), ένα Nations League (2024) και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2023).

Τα προσωπικά επιτεύγματά της περιλαμβάνουν τα εξής:

  • 3 Χρυσές Μπάλες (2023, 2024, 2025)
  • 3 Βραβεία FIFA Κορυφαίας Παίκτριας της Χρονιάς (2023, 2024, 2025)
  • MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023
  • MVP του Euro 2025
  • MVP του Nations League 2024
  • 3 φορές MVP του Champions League (2022-23, 2023-24, 2024-25)
  • 2 φορές MVP του τελικού του Champions League (2021, 2024)
  • 2 φορές Παίκτρια της Σεζόν από την IFFHS (2023, 2024)
  • 2 φορές Παίκτρια της Σεζόν από το World Soccer (2023, 2024)
  • 1 φορά Παίκτρια της Σεζόν από το Globe Soccer (2023)

Το σύγχρονο μανιφέστο του Total Football

Όταν η Αϊτάνα Μπονματί φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 14, δεν φοράει απλώς έναν αριθμό. Φοράει ένα μανιφέστο, μια υπόσχεση. Είναι η ρητή της δήλωση ότι συνεχίζει την κληρονομιά του Γιόχαν Κρόιφ και του Total Football. Σύμφωνα με αυτό, κάθε παίκτης που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, όφειλε να μπορεί να καλύψει κάθε θέση και να κατανοεί το παιχνίδι σε κάθε διάστασή του. Παρακολουθώντας την Μπονματί να παίζει μπάλα, βλέπεις την τέλεια εξέλιξη αυτής της φιλοσοφίας.

Η Καταλανή είναι η πνευματική διάδοχος του Total Football και της ιδέας του πώς πρέπει να παίζεται το σπορ στην απόλυτη, ανώτερη μορφή του. Η δε επιλογή της να τιμήσει τον δάσκαλο με το 14 είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα που επέλεξε η ίδια να βάλει στην κληρονομιά της, αναγνωρίζοντας στα πρώιμα στάδια της καριέρας της ότι το ποδοσφαιρικό πεπρωμένο της δεν ήταν απλώς να… παίξει. Αυτό το 14 είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών, το οποίο θα αποτελέσει τον απόλυτο χάρτη, το απόλυτο σημείο αναφοράς και την απόλυτη πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές που θα θελήσουν να ακολουθήσουν τα βήματά της.

Παρότι είναι μόλις στα 27 της, η κληρονομιά της Μπονματί στο σπορ είναι ολοκληρωμένη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν: δεν είναι μονάχα η κορυφαία της γενιάς της, αλλά η πληρέστερη και η κορυφαία όλων των εποχών.

Είναι όμως και κάτι πολύ πιο απλό: είναι ένας εξαιρετικός καλός λόγος εν έτει 2025, ώστε να καθίσει κάποιος και να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο γυναικών.

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.09.25

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα
Europa League 25.09.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη – Θέλτα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο