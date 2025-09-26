Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Η τελετή της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι συγκέντρωσε κατά παράδοση όλους τους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι κορυφαίοι του βασιλιά των σπορ βραβεύτηκαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε, με τον σταρ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ουσμάν Ντεμπελέ, να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα φώτα με την κατάκτηση του βαρύτιμου ατομικού τροπαίου. Όπως είναι λογικό, η δημοσιότητα που έλαβαν για τα βραβεία που απέσπασαν οι… Ντεμπελέ, οι Γιαμάλ, οι Γκιόκερες και οι Λουίς Ενρίκε αυτού του κόσμου, ήταν τεράστια. Ωστόσο κάπου εκεί ανάμεσα, υπήρξε και μια ακόμη -κυριολεκτικά αλλά και ποδοσφαιρικά- λαμπερή παρουσία, η οποία δεν επιζητά μεν την δημοσιότητα, αλλά την αξίζει πέρα για πέρα –και ισόποσα με όλους τους συναδέλφους της…

Το όνομά της -για όσους δεν το γνωρίζουν- είναι Αϊτάνα Μπονματί. Είναι 27 χρονών, βέρα Καταλανή, φοράει στη φανέλα της το θρυλικό νούμερο 14 και αγωνίζεται στη Μπαρτσελόνα. Α, ναι: είναι και η κορυφαία που έχει πατήσει ποτέ το πόδι της στο χορτάρι, στο ποδόσφαιρο γυναικών!

Λίγο Ινιέστα, λίγο Μέσι αλλά κυρίως… Αϊτάνα!

Όταν όλος ο κόσμος είχε αρχίσει πια να καταλαβαίνει τι ακριβώς έβλεπε όταν αυτή η κοπέλα έμπαινε στο γήπεδο για να παίξει μπάλα, της κόλλησε το παρατσούκλι «ο θηλυκός Ινιέστα». Ο ίδιος ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν αυτός που είχε άλλωστε ξεκινήσει το… trend, το 2023: «Είμαι τελείως… ερωτευμένος με το πώς παίζει ποδόσφαιρο. Παίζει σαν… θηλυκός Ινιέστα».

Η πραγματικότητα είναι όμως ότι, ακόμη κι αν για επίπεδο ανδρών αυτό το προσωνύμιο θα ήταν ήταν κάτι παραπάνω από κολακευτικό για οποιονδήποτε σύγχρονο ποδοσφαιριστή, για την Αιτάνα Μπονματί είναι ίσως το understatement του αιώνα. Γιατί η συγκεκριμένη παίκτρια, πάνω στο χορτάρι, είναι πολλά παραπάνω από ένας… απλός Ινιέστα. Για το ποδόσφαιρο γυναικών, είναι Μέσι, Ρονάλντο, Ζιντάν, Μαραντόνα και Κρόιφ μαζί, όλα σε ένα ασύλληπτο για τα δεδομένα του σπορ, εκρηκτικό ποδοσφαιρικό «πακέτο».

Εντός των τεσσάρων γραμμών, τα κάνει όλα και τα κάνει τέλεια: σκοράρει με το δεξί, σκοράρει με το αριστερό, σκοράρει με το κεφάλι, οργανώνει και μοιράζει ασίστ με όλους τους τρόπους, με κάθετες, με σέντρες, με τακουνάκια, σε ντριμπλάρει μέσα σε… τηλεφωνικό θάλαμο με κάθε πιθανό τρόπο, τρέχει ασταμάτητα, πιέζει, μαρκάρει. Τυπικά, αγωνίζεται στη θέση της κεντρικής μέσου, αλλά πρακτικά αγωνίζεται παντού από τη μέση και μπροστά – γι αυτό άλλωστε έχει πετύχει και 110 γκολ με τη Μπαρτσελόνα σε 311 συμμετοχές ως χαφ!

«Παιδί» του Κρόιφ και απόφοιτη της «Μασία»

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/9), όταν παραλάμβανε την τρίτη της διαδοχική Χρυσή Μπάλα από τα χέρια του ίδιου του Αντρές Ινιέστα, μετά τα τυπικά που όλοι δηλώνουν σε αυτές τις περιστάσεις, της βγήκε αυθόρμητα και η ποδοσφαιρική της αλήθεια: «Το να παίρνω το βραβείο από τα χέρια του Αντρές Ινιέστα, ένα από τα είδωλά μου από όταν ήμουν παιδί, μαζί με τον Τσάβι, είναι μοναδικό… Έμαθα το ποδόσφαιρο από αυτούς τους δύο και μέχρι σήμερα τους ευχαριστώ για όλα όσα με έχουν διδάξει αλλά και για όλα όσα έχουν κάνει για το ποδόσφαιρο».

Barcelona legend Andres Iniesta handing over the Ballon d’Or trophy to Aitana Bonmati for her third straight award 🐐 pic.twitter.com/tSXCHf1cBX — ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2025

Xavi Hernández & Aitana Bonmatí 🤗 pic.twitter.com/2mjqZg3608 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 13, 2023

Η παραπάνω δήλωση δεν ήταν ευφημισμός ή κάποια αβρότητα της στιγμής. Η Μπονματί είναι όντως ένα τα πιο σπουδαία, τα πιο μοναδικά ποδοσφαιρικά προϊόντα της «Μασία», της περίφημης ακαδημίας της Μπαρτσελόνα. Βρέθηκε εκεί το 2012 όταν οι «μπλαουγκράνα» την «τσίμπησαν» από μια τοπική καταλανική ομάδα σε ηλικία 13 ετών. Σημειολογικά, στην ίδια ηλικία που ένας άλλος μύθος του σπορ, ο Λιονέλ Μέσι, είχε μετακομίσει στη Βαρκελώνη, μια δεκαετία νωρίτερα! Για να μπορεί μάλιστα να πηγαίνει για προπόνηση και να είναι στην ώρα της στο γήπεδο, αυτή και ο πατέρας της ταξίδευαν καθημερινά με τα τοπικά μέσα μεταφοράς για ένα δίωρο…

Για έξι χρόνια, η νεαρή Αϊτάνα μάθαινε τα μυστικά του σπορ από τους… Ινιέστα, τους Τσάβι, τους Μέσι, τους Γκουαρντιόλα και τους Λoυίς Ενρίκε. Σήμερα πια, έχοντας… αποφοιτήσει και έχοντας ακολουθήσει τα βήματα των θρύλων της ομάδας, ως ένα γνήσιο παιδί του στυλ ποδοσφαίρου που δίδαξε και εμφύσησε στη Μπαρτσελόνα ο θρυλικός Γιόχαν Κρόιφ, η Μπονματί συνεχίζει τον μύθο της καταλανικής ομάδας και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Σπάει κλισέ, καταρρίπτει μύθους

Ταυτόχρονα, σπάει όλα τα κλισέ και καταρρίπτει όλους τους μύθους γύρω από το… πώς οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο. Η 27χρονη Καταλανή, παίζει ένα ποδόσφαιρο σαγηνευτικό γιατί είναι αφενός μετρημένο, μελετημένο, σαν βγαλμένο από «εγκέφαλο» τεχνητής νοημοσύνης και με μια τακτική μαεστρία που κάνει τον θεατή να πιστεύει ότι οι υπόλοιπες 21 που είναι μαζί της στο γήπεδο παίζουν μπάλα στο παρόν, ενώ αυτή βρίσκεται πάντα δέκα δεύτερα μπροστά, στο μέλλον.

HOW DO YOU EVEN SCORE THIS GOAL?! AITANA BONMATÍ, PLEASE EXPLAIN 🤯 🎥 @DAZNFootball pic.twitter.com/gJEmXskQyw — The Women’s Game (@WomensGameMIB) September 12, 2025

Αφετέρου όμως, η μπάλα που παίζει είναι ταυτόχρονα βγαλμένη και από τις φαβέλες της Λατινικής Αμερικής. Μπάλα αλήτικη που ανάμεσα στα τακτικά σεμινάρια, μετατρέπεται σε μια… ένοχη απόλαυση, όταν πια αποφασίζει να ξεδιπλώσει το αστείρευτο ταλέντο της. Αυτοί οι δύο «κόσμοι» που συγκρούονται στο ποδόσφαιρο της Αϊτάνα Μπονματί, είναι που την κάνουν μοναδική. Αν κάποιος αυτομάτως σκέφτεται, στο σημείο αυτό, το όνομα κοντού Αργεντινού από το Σάντα Φε ως προς το ποιος άλλος έχει παρουσιάσει στο μάξιμουμ τον παραπάνω συνδυασμό, να σηκώσει το χέρι του!

Η (νέα) φανέλα με το 14

Και αν ο Μέσι φόρεσε, τίμησε και τελικά εκτόξευσε στα πέρατα του ποδοσφαιρικού σύμπαντος το «10» του ποδοσφαιρικού του πατέρα, του Ντιέγκο Μαραντόνα, η Μπονματί έκανε ακριβώς το ίδιο με τον ποδοσφαιρικό… παππού της. Η ίσως πιο αναγνωρίσιμη ποδοσφαιρική φανέλα στην ιστορία, η πορτοκαλί της Εθνικής Ολλανδίας με το 14 του Γιόχαν Κρόιφ στην πλάτη, πλέον έχει… ανταγωνισμό.

Η επιλογή του αριθμού που φόρεσε και που έμαθε σε όλο τον κόσμο ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» τη δεκαετία του ’70, όχι απλά δεν είναι τυχαία για τη Μπονματί αλλά είναι πρωτίστως καρμική και μια φυσική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ζωής. Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Όλοι ενωμένοι, είμαστε δυνατοί», επέλεξε να «ξοδέψει» ακριβώς 14 κεφάλαια προς τιμήν του Κρόιφ, εξηγώντας ακριβώς τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο νούμερο. Σημειώνεται δε, πως η Αϊτάνα είναι και… επισήμως «εκπρόσωπος» του ποδοσφαίρου του μεγάλου Ολλανδού δάσκαλου, αφού είναι πρέσβειρα του ιδρύματος που φέρει το όνομά του.

Όταν πια η Καταλανή θα έχει ολοκληρώσει την καριέρα της, αυτό το «14» θα είναι συνώνυμο και με το όνομά της. Και όπως ακριβώς ο Γιόχαν Κρόιφ ήταν αυτός που ουσιαστικά άλλαξε το πώς παίζεται το παγκόσμιο -αντρικό- ποδόσφαιρο, με όσα έκανε σε Άγιαξ, Μπαρτσελόνα και Ολλανδία, η Αϊτάνα Μπονματί θα είναι αυτή που πιθανότατα θα μείνει στην Ιστορία ως αυτή άλλαξε το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η Αυτοκράτειρα της Μπάλας

Επί του παρόντος, η 27χρονη είναι για το ποδόσφαιρο γυναικών, ό,τι ακριβώς είναι και ο Μέσι για το αντρικό. Ένας εν ζωή θρύλος, ο οποίος έχει διαλύσει, έχει ισοπεδώσει κάθε ίχνος ανταγωνισμού. Είναι τόσο καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες συναθλήτριές της που δεν είναι καν… αστείο. Ενδεικτικά, ένα από τα πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα της απόλυτης υπεροχής της είναι ότι στο πρόσφατο Euro Γυναικών, ενώ η Αγγλία το κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά, ενώ η Ισπανία έχασε στον τελικό, ενώ η ίδια μέχρι και λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει το τουρνουά βρισκόταν στο νοσοκομείο με ιογενή μηνιγγίτιδα, η Μπονματί αναδείχθηκε -εύκολα- MVP του τουρνουά. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο και στο Champions League: Ο τίτλος στην Άρσεναλ, η ομάδα της έχασε στον τελικό, αλλά MVP ξανά η Ισπανίδα!

Η «Αυτοκράτειρα της μπάλας», πρόσθεσε ένα ακόμη πετράδι στο στέμμα της και… έριξε ακόμη περισσότερη σκόνη στον ανταγωνισμό. Για την ακρίβεια, ακόμη και αν «μπλέξουν» το αντρικό με το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα ατομικά και ομαδικά επιτεύγματά της συγκρίνονται πια μονάχα με αυτά του «Λίο» και του «CR7»…

Κορυφαία των κορυφαίων

Είναι η καλύτερη παίκτρια, της καλύτερης ομάδας στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, της Μπαρτσελόνα της πενταετίας 2020-2025. Μια ομάδα που από το 2019 και έπειτα, κάθε χρόνο κατακτά τουλάχιστον τρεις τίτλους.

Το 2019-20 πήρε Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ Ισπανίας και την επόμενη (2020-21) έκανε το παραδοσιακό ευρωπαϊκό τρεμπλ -η πρώτη και μοναδική ισπανική ομάδα- με Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. Την επόμενη ξανά Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ισπανίας, το 2022-23 Champions League, Πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ Ισπανίας. Τη σεζόν 2023-24 πια, έγινε και η μοναδική ισπανική ομάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών με quadruple, δηλαδή τέσσερα τρόπαια στην ίδια χρονιά: Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και Champions League. Τη σεζόν που τελείωσε (2024-25), παρότι έχασε στον τελικό του Champions League από την Άρσεναλ, πρόσθεσε ξανά τα… κλασικά τρία ισπανικά τρόπαια στη συλλογή της.

2023

2024

2025 A BALLON D’OR THREE-PEAT FOR AITANA BONMATÍ 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/3tjQTYWA6r — B/R Football (@brfootball) September 22, 2025

Το «όχι» που άλλαξε την Ιστορία και… όσα ακολούθησαν

Flashback στον Ιούνιο του 2021, η γαλλική Λιόν των 8 Champions League και ιστορικά πιο επιτυχημένη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι αυτή που έχοντας ήδη… δει το έργο, προσφέρει στη Μπαρτσελόνα 500.000 ευρώ για την Μπονματί, αλλά και τετραπλασιασμό στις ετήσιες αποδοχές της ίδιας. Σημειωτέον, μπορεί σε επίπεδο ανδρών τα 500.000 ευρώ να φαίνονται… φραγκοδίφραγκα, ωστόσο εκείνη τη στιγμή θα διπλασίαζε το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παρότι η «Μπάρτσα» διένυε μια τεράστια οικονομική κρίση ως σύλλογος, ούτε αυτή, ούτε η Μπονματί ενέδωσαν. Έμεινε στη Βαρκελώνη, σάρωσε τα πάντα την επόμενη πενταετία και τον Σεπτέμβρη του ’24 υπέγραψε και το υψηλότερο συμβόλαιο στην Ιστορία, με ισχύ ως το 2028.

Τι ακριβώς πέτυχε σε αυτό το διάστημα; Μεταξύ άλλων, η Αϊτάνα Μπονματί είναι:

η πρώτη γυναίκα που στα 25 της -το 2023- είχε κατακτήσει όλα τα διαθέσιμα τρόπαια και ατομικά βραβεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο. Συνολικά, το μόνο τρόπαιο που της λείπει είναι το Euro σε επίπεδο Γυναικών, αφού το έχει κατακτήσει δις με τις «μικρές» Εθνικές της Ισπανίας.

η «κάτοχος» της πιο επιτυχημένης σεζόν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ιστορικά και ανεξαρτήτως φύλου, αφού το 2022-23 κατέκτησε Champions League, Πρωτάθλημα Ισπανίας, Σούπερ Καπ Ισπανίας, Παγκόσμιο Κύπελλο, τη Χρυσή Μπάλα, το βραβείο της FIFA για την Κορυφαία Παίκτρια της Χρονιάς, το βραβείο της UEFA για την Κορυφαία Παίκτρια της Χρονιάς, ήταν MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου, MVP του Champions League και μέλος της Κορυφαίας Ενδεκάδας της διοργάνωσης.

η πρώτη γυναίκα που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα 3 φορές (2023, 2024, 2025) και μάλιστα συνεχόμενες.

η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο Laureus της Αθλήτριας της Χρονιάς, to 2024, ως ποδοσφαιρίστρια.

η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με συμβόλαιο 1 εκατ. ευρώ στη Μπαρτσελόνα και εμπορικές συμφωνίες με εταιρίες-κολοσσούς όπως η Adidas και η Nissan.

Στη συντροφιά των γιγάντων

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, τα επιτεύγματά της σε επίπεδο γυναικών συγκρίνονται μονάχα με αυτά που έχουν καταφέρει στο αντρικό ποδόσφαιρο οι απόλυτοι θρύλοι του σπορ. Η Αϊτάνα Μπονματί έχει για… συντροφιά μόνο τον Λιονιέλ Μέσι ως προς τους ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει 3 συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες μέσα στον 21ο αιώνα. Συνολικά δε, σε τρία σερί τρόπαια είχε φτάσει κατά το παρελθόν μονάχα ο Μισέλ Πλατινί. Επιπλέον, συνολικά τρεις Χρυσές Μπάλες έχουν συνολικά μόλις δύο ακόμη, αμφότεροι παιδιά του Total Football: ο ίδιος ο Γιόχαν Κρόιφ και ο Μάρκο Φαν Μπάστεν. Μόνο Κριστιάνο Ρονάλντο (5) και Λιονέλ Μέσι (8) έχουν περισσότερες. Προς το παρόν…

Lionel Messi & Aitana Bonmatí, the only players THIS CENTURY to win three consecutive Ballon d’Ors 😮‍💨🏆🐐 pic.twitter.com/BvK3H8vbgS — OneFootball (@OneFootball) September 23, 2025

Aitana Bonmatí joins Leo Messi and Michel Platini as the only players to win three consecutive Ballons d’Or 🐐 pic.twitter.com/UcuJQOt53k — B/R Football (@brfootball) September 22, 2025

Παλμαρέ από ατόφιο χρυσάφι

Τα δε τρόπαια και τα ατομικά βραβεία που έχει συγκεντρώσει στα 27 της, φαντάζουν ήδη μάλλον απλησίαστα από οποιαδήποτε άλλη παίκτρια στο μέλλον.

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει 6 Πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, όπως και 3 Champions League. Με την Εθνική Ισπανίας, έχει πανηγυρίσει ένα Euro U17 (2015), ένα Euro U19 (2017), ένα Nations League (2024) και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2023).

Τα προσωπικά επιτεύγματά της περιλαμβάνουν τα εξής:

3 Χρυσές Μπάλες (2023, 2024, 2025)

3 Βραβεία FIFA Κορυφαίας Παίκτριας της Χρονιάς (2023, 2024, 2025)

MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023

MVP του Euro 2025

MVP του Nations League 2024

3 φορές MVP του Champions League (2022-23, 2023-24, 2024-25)

2 φορές MVP του τελικού του Champions League (2021, 2024)

2 φορές Παίκτρια της Σεζόν από την IFFHS (2023, 2024)

2 φορές Παίκτρια της Σεζόν από το World Soccer (2023, 2024)

1 φορά Παίκτρια της Σεζόν από το Globe Soccer (2023)

Το σύγχρονο μανιφέστο του Total Football

Όταν η Αϊτάνα Μπονματί φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 14, δεν φοράει απλώς έναν αριθμό. Φοράει ένα μανιφέστο, μια υπόσχεση. Είναι η ρητή της δήλωση ότι συνεχίζει την κληρονομιά του Γιόχαν Κρόιφ και του Total Football. Σύμφωνα με αυτό, κάθε παίκτης που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, όφειλε να μπορεί να καλύψει κάθε θέση και να κατανοεί το παιχνίδι σε κάθε διάστασή του. Παρακολουθώντας την Μπονματί να παίζει μπάλα, βλέπεις την τέλεια εξέλιξη αυτής της φιλοσοφίας.

Η Καταλανή είναι η πνευματική διάδοχος του Total Football και της ιδέας του πώς πρέπει να παίζεται το σπορ στην απόλυτη, ανώτερη μορφή του. Η δε επιλογή της να τιμήσει τον δάσκαλο με το 14 είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα που επέλεξε η ίδια να βάλει στην κληρονομιά της, αναγνωρίζοντας στα πρώιμα στάδια της καριέρας της ότι το ποδοσφαιρικό πεπρωμένο της δεν ήταν απλώς να… παίξει. Αυτό το 14 είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών, το οποίο θα αποτελέσει τον απόλυτο χάρτη, το απόλυτο σημείο αναφοράς και την απόλυτη πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές που θα θελήσουν να ακολουθήσουν τα βήματά της.

🗣️ Aitana Bonmatí on Johan Cruyff: «He’s very important in the world of football and at Barça. He changed the rules of the game, on and off the pitch, and as a coach, implemented a model that all Barça categories use today. I’m lucky to be an ambassador for his foundation.» pic.twitter.com/OyTGSc3PFF — Barça Femení (@BarcaFem) September 23, 2024

Παρότι είναι μόλις στα 27 της, η κληρονομιά της Μπονματί στο σπορ είναι ολοκληρωμένη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν: δεν είναι μονάχα η κορυφαία της γενιάς της, αλλά η πληρέστερη και η κορυφαία όλων των εποχών.

Είναι όμως και κάτι πολύ πιο απλό: είναι ένας εξαιρετικός καλός λόγος εν έτει 2025, ώστε να καθίσει κάποιος και να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο γυναικών.