Από την Χρυσή Μπάλα στον Guardian: Η Αϊτάνα Μπονματί στην κορυφή του παγκόσμιου γυναικείου ποδοσφαίρου

Η Αϊτάνα Μπονματί έχει πολλούς λόγους να χαμογελάει φέτος. Μόλις λίγο ένα μήνα και κάτι πριν της απονεμήθηκε η δεύτερη Χρυσή Σφαίρα (2023 και 2024) ενώ έχει κερδίσει το βραβείο The Best FIFA Women’s Player για τη σεζόν 2022–23.

Τώρα η Αϊτάνα Μονμάτι κλείνει την χρονιά με ακόμη μια διάκριση. Ο The Guardian την ονομάτισε Νο1 κορυφαία αθλήτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου στον κόσμο ανάμεσα σε 100.

Γεννημένη στις 18 Ιανουαρίου 1998, η Αϊτάνα Μπονματί είναι ένα φαινόμενο και για τους New York Times πιθανά και η πιο ενδιαφέρουσα αθλήτρια σήμερα.

Η μέσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας έχει μια δυναμική πορεία.

Ξεκινώντας από την ακαδημία La Masia της Μπαρτσελόνα το 2012, ξεκίνησε να παίζει το 2016 κυρίως ως αναπληρωματική, μέχρι το 2018–19. Τότε έκανε και την πρώτη της εμφάνιση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα σε τελικό Champions League Γυναικών και παράλληλα αναδείχθηκε για πρώτη φορά ως Καλύτερη Καταλανή Παίκτρια της Χρονιάς.

Η διθυραμβική της εμφάνιση σε τελικό του Champions League το 2021 την όρισαν ως MVP του αθλήματος και πλέον όλοι ξέρουν ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία είναι αυτή.

Μετρώντας επιτυχίες σε όλες τις νεανικές ομάδες της Ισπανίας, με κορυφαίες στιγμές το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, όπου κατέκτησε τον τίτλο του τουρνουά με την Ισπανία και αναδείχθηκε Καλύτερη Παίκτρια, καθώς και την κατάκτηση του UEFA Women’s Nations League το 2024, όπου ψηφίστηκε ως Παίκτρια των Τελικών η Αϊτάνα Μπονμάτι κουβαλάει διακρίσεις και αναγνώριση από όλους ενώ παραμένει μάλλον ταπεινή για όλα όσα έχει κετακτήσει.

Κόρη καθηγητών καταλανικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η Μπονματί μοιάζει να κουβαλάει το πνεύμα της Καταλονίας στο γρασίδι -άλλωστε η οικογένειά της πάλεψε για να αντιστραφεί η παραδοσιακή σειρά επωνύμων στην Ισπανία, με το μητρικό επώνυμο να προηγείται του πατρικού.

Τιμώντας συχνά την καταγωγή και τους γονείς της στις δημόσιες θέσεις της -το 2023 τους ευχαρίστησε για το «θάρρος και την αντίστασή τους»- η Μπονματί έχει καθιερωθεί και ως σύμβολο της καταλανικής ταυτότητας με την αντοχή και την αντίσταση της.

Μια «θηλυκή εκδοχή του Ινιέστα» για πολλούς αθλητικογράφους και ενεργή ακτιβίστρια για την ψυχική υγεία, τον αθλητισμό και την κοινωνική ευαισθησία η Μπονματί υπερασπίζεται από το βήμα της και την θέση της τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Αϊτάνα Μπονματί δεν είναι η μόνη αθλήτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου από την Ισπανία που γράφει ιστορία.

Την Χρυσή Μπάλα του 2021 και 2022 την σήκωσε η Αλέξια Πουτέγιας, μια άλλη «βασίλισσα» του γυναικείου ποδοσφαίρου από την Ισπανία αλλά δεν μοιάζουν σε πολλά. Η Μπονματί φέρνει τη συνεργατικότητα στο γήπεδο έναντι του ατομικισμού και σχολιάζεται ως μια αθλήτρια που λειτουργεί με ηρεμία και διακριτικότητα στο γρασίδι.

Η Μπονματί εξακολουθεί να ζει στη γενέτειρα της, το Sant Pere de Ribes, 40 χιλιόμετρα νότια της Βαρκελώνης, και περνάει χρόνο με τους παιδικούς της φίλους στην πλατεία της πόλης αναφέρουν οι New York Times.

«Είμαστε σε στασιμότητα, δεν γίνεται καλύτερα», είπε σε συνέντευξή της στο The Athletic τον περασμένο μήνα. «Δεν έχουμε καν χορηγό στο πρωτάθλημα. Τι ενδιαφέρον υπάρχει για αυτό το πρωτάθλημα; Ποιος διευθύνει αυτό το πρωτάθλημα; Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο ταπεινοί, να πάρουμε το παράδειγμα του αγγλικού πρωταθλήματος και να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και στην εθνική ομάδα το ίδιο. Αν δεν έρθουν οι αλλαγές, είναι σημάδι ότι οι άνθρωποι που διοικούν αυτό το πρωτάθλημα δεν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν μπροστά» πρόσθεσε δείχνοντας ότι έχει βαθιά γνωση του πεδίου της.

Οι νίκες της δεν είναι μόνο δικές της. Το γνωρίζει.

«Θέλω να μοιραστώ το τρόπαιο με τις συμπαίκτριες μου που με κάνουν καλύτερη στο παιχνίδι» είπε βάζοντας με επιμονή τον εαυτό της στην πρώτη γραμμή του ποδοσφαίρου όπως αυτό αξίζει να είναι.

Στα 26 της, η Μπονματί δεν πρόκειται να κρεμάσει σύντομα τα παπούτσια της. Έχει λαμπρό μέλλον και όπως αποδεικνύει χρονιά με τη χρονιά, απόθεμα για να εμπνεύσει τους πάντες.