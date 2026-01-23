Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Σε μια κοινή πρωτοβουλία για την οριστική υπέρβαση χρόνιων διοικητικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης πραγματοποίησαν σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ρόδου, επισφραγίζοντας μια στρατηγική συνεργασία για το μέλλον των υποδομών του νησιού.

Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε ο συντονισμός για την υλοποίηση του οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Ρόδου-Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, ένα έργο καίριας σημασίας για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος..

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η ενοποίηση του σχεδιασμού οδηγεί σε μια κοινή χάραξη, που θα διευκολύνει την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης προς το εθνικό οδικό δίκτυο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, συνεπάγεται την άμεση αποδέσμευση ιδιωτικών περιουσιών που παρέμεναν δεσμευμένες για δεκαετίες λόγω των παράλληλων σχεδιασμών.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ξεκινούν άμεσα τη συνεργασία τους, με ορόσημο το φθινόπωρο του 2026 για την ολοκλήρωση του μελετητικού και αδειοδοτικού φακέλου, εξασφαλίζοντας την ετοιμότητα για τη δημοπράτηση του έργου.

Όπως τονίστηκε από τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η συνεργασία αυτή υπερβαίνει τη δημιουργία ενός οδικού άξονα και αποτελεί τη βάση για μια σειρά παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα δώσουν νέα κατεύθυνση στην ανάπτυξη της Ρόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε:

«Σήμερα, ο Δήμος Ρόδου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε έναν ενιαίο σχεδιασμό για τη σύνδεση της Λεωφόρου Ρόδου-Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου. Επιλέγουμε συνειδητά τον δρόμο της συνεργασίας για να προχωρήσουμε σε έναν κοινό σχεδιασμό, ενώνοντας τις μελέτες και τη δουλειά των υπηρεσιών μας, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποφευχθούν επικαλύψεις και καθυστερήσεις.

Η συμφωνία αυτή κλείνει μια μακρά εκκρεμότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει ένα έργο που αφορά ολόκληρη τη Ρόδο, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για τη σημερινή του παρουσία και τη συνεργασία σε μια συνάντηση που επιβεβαίωσε ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα».

«Σημαντική ημέρα για το νησί»

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν να εξετάσουμε αν μπορούμε να συνδυάσουμε δύο μελέτες που εξελίσσονταν παράλληλα. Θα ήταν μεγάλο χάσιμο ενέργειας και οικονομικών πόρων να συνεχίσουμε να μελετάμε δύο δρόμους παράλληλους για τον ίδιο σκοπό. Με τη σημερινή συνάντηση αποτρέψαμε μια τεράστια σπατάλη, σε έναν τόπο όπου δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Με χαροποίησε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι είναι καλό για τον τόπο.

Με πολύ αρμονικό τρόπο συμφωνήσαμε στη λύση που θα υπηρετήσουμε από κοινού. Οι δύο τεχνικές υπηρεσίες έχουν πλέον έναν ξεκάθαρο στόχο και, με εντολή τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από εμένα, θα συνεργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο έργο: μια σύγχρονη, μεγάλη και ασφαλή οδό, που θα δώσει πραγματική απάντηση σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ζήτημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την πρόσκληση, καθώς είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το νησί. Αυτό στο οποίο καταλήξαμε θεωρώ ότι είναι το σωστό από όλες τις απόψεις. Παράλληλα, με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, ήδη υπάρχουν οι πρώτες σκέψεις για το πώς, σε συνεργασία, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να βελτιώσουμε και άλλες υποδομές.

Οι μελέτες και των δύο οργανισμών ήταν προχωρημένες σε σημαντικό βαθμό, άρα ξεκινάμε από μια καλή βάση. Η εργασία που απομένει εκτιμώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Επιπλέον, με τη συμφωνία αυτή αποδεσμεύονται πολλές ιδιοκτησίες στην περιοχή, κάτι που πρέπει να καταγραφεί στα θετικά. Με τη σημερινή απόφαση πετύχαμε μια συνεννόηση με πολλαπλά οφέλη: εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, αλλά και ουσιαστική συνεργασία των υπηρεσιών μας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Η συνεργασία αυτή μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των υπηρεσιών και να δώσει, και στην πολιτική ηγεσία των δύο οργανισμών, λύσεις και απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/GrafeioTypouPNAI