magazin
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Κόσμος Είναι Ένας: Όταν ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνάντησε» τον Γιάννη Ρίτσο
inTickets 23 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Ο Κόσμος Είναι Ένας: Όταν ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνάντησε» τον Γιάννη Ρίτσο

Στις 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Ολύμπια, ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου στην παράσταση Ο Κόσμος Είναι Ένας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου στην παράσταση Ο Κόσμος Είναι Ένας. Ένα ηλεκτρονικό μουσικό ταξίδι στο εσωτερικό σύμπαν του ποιητή.

Η παράσταση αποτελεί μία μεγάλη ζωντανή εγκατάσταση με πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου που αποδίδει με τρόπο μοναδικό το ταξίδι στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, προσφέροντας μία σπάνια μουσικοακουστική εμπειρία. Τα ποιήματα απαγγέλουν ο Κωνσταντίνος Βήτα και η Όλια Λαζαρίδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Menta Art Events (@mentaartevents)

Στη ροή της παράστασης παρουσιάζεται ένας κύκλος είκοσι ποιημάτων από όλο το φάσμα του έργου του μεγάλου ποιητή σε μία ατμοσφαιρική δίνη από ambient ηχοτοπία, πιάνο και επεξεργασμένες φωνές που έρχονται μέσα από τις σελίδες των ποιημάτων του. Ο ήχος των ποιημάτων, ενσωματωμένος στο ηχητικό σύστημα του Κωνσταντίνου Βήτα, δημιουργεί νέες αναφορές και καινούριες αναγνώσεις στο έργο του.

Το έργο Ο Κόσμος είναι Ένας  που θα φιλοξενηθεί στο Ιστορικό Θέατρο Ολύμπια  στις  9 Φεβρουαρίου 26 , θα μάθει τι σημαίνει ποίηση στους νέους και θα θυμίσει πολλά στους παλιούς, μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Συντελεστές

Κωνσταντίνος Βήτα – Βάιος Μαχμουντές: συνθεσάιζερς
Γιάννης Λαμπρόπουλος: επιμέλεια ήχου
Phil Hills: Επιμέλεια φωτισμού

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Stream magazin
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο