Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Στις 16 Νοεμβρίου 2026 θα αναβιώσει στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η υπόθεση για την κακοποίηση της 12χρονης από τον Κολωνό ,η αποκάλυψη της οποίας είχε σοκάρει το πανελλήνιο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής .

Τι αφορά αυτή η δεύτερη δίκη για μια υπόθεση που όπως είχε φανεί από την ανταπόκριση του κόσμου είχε ακουμπήσει την ελληνική κοινωνία;

Αφορά την έφεση που είχε ασκήσει ο βασικός κατηγορούμενος ο οποίος με βάση την πρωτόδικη απόφαση έχει καταδικαστεί με την ανώτερη ποινή των ισοβίων και επιπλέον πολυετή κάθειρξη για τα βαριά αδικήματα σε βάρος της ανήλικης που κρίθηκε ένοχος .

Αφορά την έφεση που έχουν ασκήσει άλλοι 12 πρωτοδίκως καταδικασθέντες αλλά…

Αφορά και την έφεση που άσκησε η εισαγγελία για την αθώωση της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό για το αδίκημα της μαστροπείας, καθώς κρίθηκε ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας.

Στο δικαστήριο η μητέρα της 12χρονης

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε η μητέρα του ανήλικου θύματος που κάθισε στο εδώλιο, ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», και ακόμα 11 κατηγορούμενοι. Αντιθέτως, ο βασικός κατηγορούμενος Η.Μ ζήτησε να μη μεταχθεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορο του.

Έξω από το Εφετείο Αθηνών και σήμερα είχε συγκεντρωθεί κόσμος εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην ανήλικη.

Σε κάθε περίπτωση ,ανεξάρτητα από το χρόνο εκδίκασης της ,η υπόθεση αυτή ξυπνά μήνες εφιαλτικές για το παιδί που στην πιο τρυφερή ηλικία του γνώρισε την κακοποίηση και τη βία.

Επαναφέρει όμως στο προσκήνιο και το κρίσιμο ζήτημα της έμπρακτης παρουσίας και υποστήριξης της Πολιτείας δίπλα στα ανήλικα θύματα που βίωσαν την φρίκη και βρήκαν τη δύναμη να περάσουν από τη θέση του σιωπηλού μάρτυρα στη θέση του μάρτυρα κατηγορίας διεκδικώντας δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.