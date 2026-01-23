newspaper
Τέμπη: Παραδέχτηκε διαγραφές υλικού ο εκπρόσωπος της Interstar – «Ήταν… σκουπίδια»
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026, 23:20

Τέμπη: Παραδέχτηκε διαγραφές υλικού ο εκπρόσωπος της Interstar – «Ήταν… σκουπίδια»

Ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του οπτικού υλικού για το δυστύχημα στα Τέμπη γεννά η παραδοχή της Interstar για χειροκίνητες διαγραφές βίντεο.

Σύνταξη
Στην παραδοχή ότι υπήρχε οπτικό υλικό που διεγράφη χειροκίνητα από στελέχη της Interstar, προχώρησε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που κατηγορείται στην δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στα Τέμπη.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας της έδρας, απηύθυνε ένα ερώτημα στον κ. Νίκο Τσαντσαράκη σχετικά με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία είχε γίνει έπειτα από τη δημοσιοποίηση των τριών βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος στη διαδρομή των μοιραίων τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Σε εκείνη την έκθεση είχε διαπιστωθεί ότι τα τρία βίντεο που δόθηκαν στον εφτέτη ανακριτή κ. Μπακαΐμη ήταν γνήσια, όμως γινόταν αναφορά σε μια σειρά αρχείων που διεγράφησαν χειροκίνητα από στελέχη της Interstar.

«Ήταν… σκουπίδια»

Ο κ. Τσαντσαράκης αφού παραδέχθηκε τις διαγραφές, υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα αρχεία θεωρούνταν «σκουπίδια» καθώς δεν υπήρχε τίποτα χρήσιμο για τις Αρχές που ερευνούν την πολύνεκρη τραγωδία.

«Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά… Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα από αυτά αξιοποιήσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Interstar.

Ερωτήματα για τη διαδικασία των ερευνών

Η παραδοχή του κ. Τσαντσαράκη δεν είχε άμεση σχέση με το θέμα της δίκης που είναι «η μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης την 28η Φεβρουαρίου και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση».

Ωστόσο, γέννησε ερωτήματα για τη στάση του εφέτη – ανακριτή απέναντι στην εταιρεία και τη διαδικασία ελέγχου που ακολούθησε στην προσπάθειά του να συλλέξει στοιχεία για την υπόθεση.

«Είχαμε μια ομολογία ότι όντως γινόντουσαν διαγραφές και παρόλα αυτά η εισαγγελέας αρνήθηκε στην πρότασή μας να γίνει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το να μάθουμε τι ήταν τέλος πάντων αυτά τα βίντεο που κάποιοι τα θεώρησαν σκουπίδια και έπρεπε να τα διαγράψουν», επεσήμανε η Μαρία Καρυστιανού.

«Όχι» στην κλήση του ως μάρτυρας

Παράλληλα, η εισαγγελέας της έδρας ήταν αρνητική στο αίτημα συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής κύριος Σωτήρης Μπακαΐμης.

«Έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Μπακαΐμης», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, προσθέτοντας: «Είναι ένα δικαστήριο στο οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι έκανε ή τι δεν έκανε ο κ. Μπακαΐμης».

World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ελλάδα 23.01.26

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Ελλάδα 23.01.26

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Δίκη υποκλοπών 23.01.26

Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη - Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa

Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ελλάδα 23.01.26

Θρίλερ στη Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις

Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»

Βάιος Μπαλάφας
Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»
Τραύμα 23.01.26

Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»

Σε μια ιστορική απόφαση που αναμοχλεύει τις σκοτεινές σελίδες του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές του Ντάλας αθώωσαν επίσημα τον Τόμι Λι Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό νέο άνδρα που εκτελέστηκε το 1956 για ένα έγκλημα που ήταν αδύνατον να έχει διαπράξει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
