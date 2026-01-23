newspaper
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του λιμενικού στο Άστρος – Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026, 17:52

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του λιμενικού στο Άστρος – Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στον ιερό ναού Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα στο Άστρος Κυνουρίας για να πουν το τελευταίο αντίο στον ήρωα λιμενικό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του στο λιμάνι στο Άστρος.

Στην εξόδιο ακολουθία, στον ιερό ναού Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός, Στέφανος Γκίκας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

YouTube thumbnail

Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού

Ο κ. Κικίλιας, φανερά συγκινημένος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την προσφορά του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας πως οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα με αυτοθυσία, συχνά εκτεθειμένοι σε θανάσιμο κίνδυνο. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη για το ανήλικο παιδί του ήρωα λιμενικού.

«Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του»

«Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ναυτιλίας.

«Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».

Κακλαμάνης: Αυτονόητη η στήριξη στην οικογένεια

Στην αυτονόητη «υιοθεσία» του παιδιού του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κυνουρίας κατά την πρόσφατη κακοκαιρία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κάνοντας λόγο για μία αυτοματοποιημένη διαδικασία που πραγματοποιείται από το 2010 – μετά από ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων – για τους πεσόντες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ από το 2011 επεκτάθηκε και για τους ενστόλους.

«Πράγματι ο Βασίλης (σ.σ. Κικίλιας) με πήρε τηλέφωνο και του λέω είναι αυτονόητο αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία απόφαση που δεν απαιτεί την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Σύμφωνα με την απόφαση του 2010, που ελήφθη από την παραπάνω όργανο της Βουλής, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δύο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι το 2025 η Βουλή είχε «υιοθετήσει» 69 παιδιά πεσόντων (44 περιπτώσεις) με συνολική επιχορήγηση άνω των 600.000 ευρώ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, όταν στελέχη της λιμενικής Αρχής εκτελούσαν πεζή περιπολία στον λιμένα Παράλιο Άστρος, παρέχοντας συνδρομή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι θυελλώδεις άνεμοι σήκωσαν ορμητικά κύματα που υπερπήδησαν τον κυματοθραύστη, παρασύροντας δύο στελέχη του ΛΣ, ηλικίας 50 και 53 ετών, καθώς και πολίτες, με αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Markets
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

inWellness
inTown
