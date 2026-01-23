e-ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα
Εργασίες θα λάβουν χώρα από τις 22:00 έως τις 24:00 και κατά τη διάρκειά τους οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
Ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης της υποδομής του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ», κατά τη διάρκεια των οποίων οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα λάβουν χώρα από τις 22:00 έως τις 24:00 και κατά τη διάρκειά τους οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και ο επίσημος ιστότοπος του φορέα, θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ συνιστάται στους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους.
