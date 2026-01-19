e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές
Από 19 έως 23 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές
Το συνολικό ποσό των 85.666.878,27 ευρώ θα λάβουν 104.753 δικαιούχοι, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, κατά την περίοδο 19 Ιανουαρίου έως 23 Ιανουαρίου.
Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
• Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
