Ισχυρή ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές στα ακίνητα στην Αττική την περίοδο 2022–2025.

Σύμφωνα με έρευνα της ReDataset, η άνοδος των τιμών στην Αττική δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακά «ακριβές» περιοχές, αλλά διαχέεται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Οι οικονομικότερες ζώνες συνεχίζουν να προσελκύουν ζήτηση, όμως το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής περιορίζεται σταδιακά, καθώς οι αυξήσεις συσσωρεύονται.

Τα ακίνητα

Η Καισαριανή εξακολουθεί να εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της ζήτηση. Την ίδια στιγμή, το Γαλάτσι παραμένει η πιο προσιτή επιλογή για το 2025, παρά τη γενικευμένη άνοδο.

Η κτηματαγορά στην Ελλάδα, παρά τις πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζει το ράλι της

Συνολικά, οι μέσες τιμές διαμερισμάτων στην Κεντρική Αθήνα αυξήθηκαν κατά 37,4% σε σύγκριση με το 2022, αποτυπώνοντας την έντονη πίεση που ασκεί η ζήτηση στο κέντρο της πόλης.

Στα Βόρεια Προάστια, η Νέα Ιωνία καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τιμών, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη περιοχή της ζώνης το 2025. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη δυναμική των περιοχών που ξεκινούν από χαμηλότερη βάση τιμών.

Η μέση αύξηση τιμών στα Βόρεια Προάστια διαμορφώνεται στο +28,3% σε σχέση με το 2022, χαμηλότερη από άλλες ζώνες της Αττικής, αλλά σαφώς σημαντική.

Στα Νότια Προάστια, η μεγαλύτερη άνοδος τιμών εντοπίζεται στο Μοσχάτο–Ταύρο και την Καλλιθέα, περιοχές που το 2022 συγκαταλέγονταν στις πιο προσιτές της ζώνης. Η μετατόπιση της ζήτησης προς οικονομικότερες επιλογές φαίνεται να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανόδου.

Ενδεικτικά, στο Μοσχάτο–Ταύρο η μέση αύξηση τιμών φτάνει το 34,8% σε σύγκριση με το 2022.

Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς για το 2025, καθώς παραμένει η ακριβότερη περιοχή και ταυτόχρονα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τιμών σε ολόκληρη την Αττική.

Η μέση άνοδος των τιμών διαμερισμάτων φτάνει το +45,2% σε σχέση με το 2022, γεγονός που συνδέεται με την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη βελτίωση των υποδομών.

Στη Δυτική Αθήνα, το Ίλιον διατηρεί τον χαρακτήρα της πιο προσιτής περιοχής το 2025, ωστόσο η εικόνα αυτή συνοδεύεται από έντονη ανατίμηση. Παρά το χαμηλότερο επίπεδο τιμών, η περιοχή καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση.

Στο Αιγάλεω, η μέση άνοδος τιμών αγγίζει το +36,1% σε σύγκριση με το 2022, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και οι πιο οικονομικές αγορές δεν μένουν ανεπηρέαστες από τη γενικότερη ανοδική τάση.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν πιάσει «ταβάνι» και αναμένεται η αυξητική τους τάση να διατηρεί και στο προσεχές μέλλον, τροφοδοτούμενη από την ισχυρή ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά.

Σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με το 2026 να αναμένεται ως μια χρονιά «συγκρατημένης αλλά σταθερής ανόδου», καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά ποιοτικού αποθέματος.

Πηγή: OT