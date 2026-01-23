newspaper
Σημαντική είδηση:
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ακίνητα: Τα ακριβότερα σπίτια στην Αττική: Πού ζητούν πάνω από 3.500 ευρώ/τ.μ.
Οικονομία 23 Ιανουαρίου 2026 | 07:40

Ακίνητα: Τα ακριβότερα σπίτια στην Αττική: Πού ζητούν πάνω από 3.500 ευρώ/τ.μ.

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 – Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ισχυρή ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές στα ακίνητα στην Αττική την περίοδο 2022–2025.

Σύμφωνα με έρευνα της ReDataset, η άνοδος των τιμών στην Αττική δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακά «ακριβές» περιοχές, αλλά διαχέεται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Οι οικονομικότερες ζώνες συνεχίζουν να προσελκύουν ζήτηση, όμως το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής περιορίζεται σταδιακά, καθώς οι αυξήσεις συσσωρεύονται.

Τα ακίνητα

Η Καισαριανή εξακολουθεί να εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της ζήτηση. Την ίδια στιγμή, το Γαλάτσι παραμένει η πιο προσιτή επιλογή για το 2025, παρά τη γενικευμένη άνοδο.

Η κτηματαγορά στην Ελλάδα, παρά τις πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζει το ράλι της

Συνολικά, οι μέσες τιμές διαμερισμάτων στην Κεντρική Αθήνα αυξήθηκαν κατά 37,4% σε σύγκριση με το 2022, αποτυπώνοντας την έντονη πίεση που ασκεί η ζήτηση στο κέντρο της πόλης.

Στα Βόρεια Προάστια, η Νέα Ιωνία καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τιμών, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη περιοχή της ζώνης το 2025. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη δυναμική των περιοχών που ξεκινούν από χαμηλότερη βάση τιμών.

Η μέση αύξηση τιμών στα Βόρεια Προάστια διαμορφώνεται στο +28,3% σε σχέση με το 2022, χαμηλότερη από άλλες ζώνες της Αττικής, αλλά σαφώς σημαντική.

Στα Νότια Προάστια, η μεγαλύτερη άνοδος τιμών εντοπίζεται στο Μοσχάτο–Ταύρο και την Καλλιθέα, περιοχές που το 2022 συγκαταλέγονταν στις πιο προσιτές της ζώνης. Η μετατόπιση της ζήτησης προς οικονομικότερες επιλογές φαίνεται να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανόδου.

Ενδεικτικά, στο Μοσχάτο–Ταύρο η μέση αύξηση τιμών φτάνει το 34,8% σε σύγκριση με το 2022.

Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς για το 2025, καθώς παραμένει η ακριβότερη περιοχή και ταυτόχρονα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τιμών σε ολόκληρη την Αττική.

Η μέση άνοδος των τιμών διαμερισμάτων φτάνει το +45,2% σε σχέση με το 2022, γεγονός που συνδέεται με την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη βελτίωση των υποδομών.

Στη Δυτική Αθήνα, το Ίλιον διατηρεί τον χαρακτήρα της πιο προσιτής περιοχής το 2025, ωστόσο η εικόνα αυτή συνοδεύεται από έντονη ανατίμηση. Παρά το χαμηλότερο επίπεδο τιμών, η περιοχή καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση.

Στο Αιγάλεω, η μέση άνοδος τιμών αγγίζει το +36,1% σε σύγκριση με το 2022, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και οι πιο οικονομικές αγορές δεν μένουν ανεπηρέαστες από τη γενικότερη ανοδική τάση.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν πιάσει «ταβάνι» και αναμένεται η αυξητική τους τάση να διατηρεί και στο προσεχές μέλλον, τροφοδοτούμενη από την ισχυρή ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά.

Σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με το 2026 να αναμένεται ως μια χρονιά «συγκρατημένης αλλά σταθερής ανόδου», καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά ποιοτικού αποθέματος.

Πηγή: OT

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
